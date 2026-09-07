Моуриньо побесня на пресконференция и подкара съдиите в Испания

Треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо даде пресконференция преди мача с Интер от основната фаза на Шампионската лига. Той обаче бе бесен и отново се върна на съдийството на двубоя с Бетис, загубен с 0:1. Португалецът има претенции, че дузпата на Килиан Мбапе, която бе пропусната, е трябвало да бъде пребита.

"Искам да спечелим срещу Интер. Мога да кажа, че искам да играем добре, но не искам да играем добре, както срещу Бетис, и да загубим. Намираме се във фаза от осем мача с цел да се класираме. И мисля, че ще го направим. Но искам да подходим към този мач като към отделен, самостоятелен двубой, без да мислим, че след него ще има още седем. Искам да спечелим", започна Жозе.

"Какво видях след загубата от Бетис? Видях играчите такива, каквито ми харесва да ги виждам. След мача бяха разбити в съблекалнята, в неделя на тренировката вече бяха доста възстановени, а днес всичко беше напълно нормално. След като анализирахме мача, все повече се убеждаваме, че изиграхме добър двубой. Че играхме срещу добър отбор и това, което пропуснахме, е нещо ненормално. Че сме добре. Имаме проблеми в средата на терена за утрешния мач, но ще играем и ще се състезаваме", каза още той.

"Очевидно е, че на „Бернабеу“ съм спечелил Шампионската лига, но съм загубил и полуфинал след дузпи. Преживял съм най-доброто и най-лошото на този стадион. Но не мисля за това. Нито за позитивното, нито за негативното. Просто съм треньор на Реал Мадрид и утре не играем суперважен мач, защото той не решава нищо. Това не е елиминация, нито групова фаза като преди. Но е мач, който се играе утре, и всяка точка е важна. Интер също идва в търсене на своето", заяви португалецът.

"Имам ли дълг към Реал Мадрид - да спечеля Шампионската лига? Не. В Реал Мадрид съм бил в два различни периода. Приключих работата си през 2013 г., спечелихме каквото спечелихме и загубихме каквото загубихме. Дадохме всичко от себе си. И всичко приключи. Но това няма нищо общо с миналото. Това са два различни момента в историята на Реал Мадрид. Ако ме питате дали имам желание да спечеля Шампионската лига с Реал Мадрид - очевидно да. Но това е напълно отделно от контекста на предишния ми период", каза още португалецът.

Той се върна и на съдийските спорове в мача с Бетис, като определено беше бесен от случилото се. "Понеже този въпрос не ми е бил зададен, ще го кажа: загубихме от Бетис. Загубихме, защото не превърнахме офанзивната си продукция в голове. Точка. Но дузпата... Защо не беше повторена? Ами защото ВАР не познава правилника... или защото не е искал. Това е въпрос, на който бих искал отговорните хора да отговорят. Защо? Ако съдията на ВАР не е наредил повторение на дузпата, защото не познава правилника, тогава трябва да си отиде вкъщи и да се откаже. Ако не е наредил повторение, защото не е искал, е още по-лошо. И след това идва още по-лошият въпрос: ако не е знаел правилника, защо не е извикал съдията да погледне ситуацията на монитора? Малко странно е", заяви бесният Моуриньо и продължи.

"Аз искам да тръгна в посока на честността и да предположа, че той не е знаел, че нарушението е било в наказателното поле. Предпочитам да мисля по този начин. Но ако случаят е такъв, това не е нещо, което трябва да направи съдията - трябва да го направи ВАР. Защото след няколко седмици или месеци, ако се случи нещо подобно, дузпата ще бъде повторена. И искам да е ясно, че не загубихме заради това, защото дори можехме да пропуснем и повторното изпълнение. Но като треньор на Реал Мадрид и като човек от футбола бих искал да знам защо не беше дадено повторение. Искам отговор от хората, които носят отговорност. Другото нещо в този мач, което няма общо с това, е защо капитанът на Реал Мадрид получи жълт картон. Когато Винисиус се насочва към съдията и още преди да стигне до него вижда картона, бих искал да знам по каква причина.Защо постоянно ни казват, че капитанът има право учтиво да се приближи до съдията, за да поиска някакво обяснение?", каза още португалецът.