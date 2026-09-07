Новини
Спорт »
Световен футбол »
Росен Божинов: Паднах по начин, който никога няма да забравя

Росен Божинов: Паднах по начин, който никога няма да забравя

7 Септември, 2026 14:59 702 5

  • росен божинов-
  • футбол-
  • контузия-
  • пиза

Вчера беше един от онези моменти, които те карат да спреш за секунда и да осъзнаеш колко крехко е всичко

Росен Божинов: Паднах по начин, който никога няма да забравя - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Родният национал Росен Божинов използва социалните мрежи, за да благодари на съотборниците, на треньорите, на медицинския екип, на семейството си и на всеки един човек, който му е писал или обадил след инцидента в неделя.

Младият защитник претърпя инцидент по време на гостуването на Пиза на Юве Стабия в третия кръг от Серия В. Той се свлече на терена пет минути преди края на първото полувреме, след което веднага получи медицинска помощ, беше изнесен на носилка и откаран в болница.

„Вчера беше един от онези моменти, които те карат да спреш за секунда и да осъзнаеш колко крехко е всичко.

Излязох на терена, както винаги — с желание да се боря, да дам всичко от себе си и да помогна на отбора. Но този път тялото ми каза „стоп“.

Знам, че много хора се уплашиха, и затова искам лично да ви кажа: добре съм.

Благодаря на всички, които бяха до мен в този момент — на съотборниците ми, на треньорите, на медицинския екип, на семейството ми и на всеки един човек, който ми писа или се обади.

Футболът ме е учил да падам и да ставам. Вчера паднах по начин, който никога няма да забравя. Но най-важното е, че ще стана.

Сега мисля за възстановяването и това да се върна по-силен. Не знам точно кога ще бъде това, но знам едно — няма да се откажа.

Благодаря ви за цялата любов и подкрепа. Това значи повече, отколкото мога да опиша“, написа Божинов в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мрежа

    3 0 Отговор
    Защо преди 20,30,40 години футболистите не припадаха по стадионите?

    15:17 07.09.2026

  • 2 7282

    0 1 Отговор
    Спирай футбола момче,така и така не ставаш

    15:29 07.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БЕЛОТО УСПОКОЯВА

    1 0 Отговор
    това е положението

    15:47 07.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове