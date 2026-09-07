Росен Божинов: Паднах по начин, който никога няма да забравя

Родният национал Росен Божинов използва социалните мрежи, за да благодари на съотборниците, на треньорите, на медицинския екип, на семейството си и на всеки един човек, който му е писал или обадил след инцидента в неделя.

Младият защитник претърпя инцидент по време на гостуването на Пиза на Юве Стабия в третия кръг от Серия В. Той се свлече на терена пет минути преди края на първото полувреме, след което веднага получи медицинска помощ, беше изнесен на носилка и откаран в болница.

„Вчера беше един от онези моменти, които те карат да спреш за секунда и да осъзнаеш колко крехко е всичко.

Излязох на терена, както винаги — с желание да се боря, да дам всичко от себе си и да помогна на отбора. Но този път тялото ми каза „стоп“.

Знам, че много хора се уплашиха, и затова искам лично да ви кажа: добре съм.

Благодаря на всички, които бяха до мен в този момент — на съотборниците ми, на треньорите, на медицинския екип, на семейството ми и на всеки един човек, който ми писа или се обади.

Футболът ме е учил да падам и да ставам. Вчера паднах по начин, който никога няма да забравя. Но най-важното е, че ще стана.

Сега мисля за възстановяването и това да се върна по-силен. Не знам точно кога ще бъде това, но знам едно — няма да се откажа.

Благодаря ви за цялата любов и подкрепа. Това значи повече, отколкото мога да опиша“, написа Божинов в социалните мрежи.