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Ламин Ямал счупи 16-годишен рекорд

Ламин Ямал счупи 16-годишен рекорд

10 Септември, 2026 12:00 800 3

  • ламин ямал-
  • барселона-
  • шампионска лига-
  • футбол

Историческото постижение стана факт в 71-ата минута

Ламин Ямал счупи 16-годишен рекорд - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал стана най-младият капитан на Барселона. При победата над Фейенорд с 5:1 в Шампионската лига той сложи лентата на 19 години и 58 дни. Историческото постижение стана факт в 71-ата минута, когато титулярният капитан Рафиня бе заменен и даде лентата на испанския национал.

Предишният най-млад капитан на Барселона беше Боян Къркич, който изведе отбора с лентата в мач за Купата на краля през 2010-а, когато беше на 20 години, пише агенция Reuters.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц, тц, тц!

    2 3 Отговор
    Що ми е толкова противен тоя?🙉

    Коментиран от #3

    12:02 10.09.2026

  • 2 Герги

    2 0 Отговор
    И Боян Къркич,и Ален Халилович,все големи звезди бяха по пресата но бързо изтекоха в канала...

    12:19 10.09.2026

  • 3 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тц, тц, тц!":

    щото е опушен,,при това баща моро,но няма да го показваш на Панаира,важното е голове да вкарва..

    12:20 10.09.2026

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