Ламин Ямал счупи 16-годишен рекорд

Ламин Ямал стана най-младият капитан на Барселона. При победата над Фейенорд с 5:1 в Шампионската лига той сложи лентата на 19 години и 58 дни. Историческото постижение стана факт в 71-ата минута, когато титулярният капитан Рафиня бе заменен и даде лентата на испанския национал.
Предишният най-млад капитан на Барселона беше Боян Къркич, който изведе отбора с лентата в мач за Купата на краля през 2010-а, когато беше на 20 години, пише агенция Reuters.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тц, тц, тц!
Коментиран от #3
12:02 10.09.2026
2 Герги
12:19 10.09.2026
3 гост
До коментар #1 от "Тц, тц, тц!":щото е опушен,,при това баща моро,но няма да го показваш на Панаира,важното е голове да вкарва..
12:20 10.09.2026