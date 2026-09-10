Ламин Ямал счупи 16-годишен рекорд

Ламин Ямал стана най-младият капитан на Барселона. При победата над Фейенорд с 5:1 в Шампионската лига той сложи лентата на 19 години и 58 дни. Историческото постижение стана факт в 71-ата минута, когато титулярният капитан Рафиня бе заменен и даде лентата на испанския национал.

Предишният най-млад капитан на Барселона беше Боян Къркич, който изведе отбора с лентата в мач за Купата на краля през 2010-а, когато беше на 20 години, пише агенция Reuters.