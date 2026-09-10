Валери Божинов с апел към футболистите на Левски: Горе главите, има и такива звучни шамари

Бившият национал и футболист на Левски - Валери Божинов говори пред медиите след мача за Суперкупата на България, в който неговият любим тим загуби с 2:4 от ЦСКА. Сблъсъкът се игра на Националния стадион "Васил Левски".

"Искам да апелирам към футболистите на Левски: Горе главата, има и такива мачове, има и такива звучни шамари. Случват се такива мачове. Понякога играеш добре и губиш, както и обратното. Това е част от футбола. Но по-добре днес, защото идват мачове с Ботев Враца, Залцбург, Лудогорец.

Eдинственият голям проблем е, защото играеш срещу ЦСКА - вечният съперник. Болката е голяма и ролята на Хулио в този момент ще бъде от много голямо значение.

Трябва да поздравим ЦСКА за победата. Не искам да говоря за съдийството, но имам някои забележки специално към ВАР - към Никола Попов и към колегите. Аз знам някои неща и те много добре знаят. Да, Левски загуби, но имаше някои неща от ВАР, които можеха да бъдат взети след по-добра преценка.

Това, което показа днес публиката и това, което показва отбора на Левски, е нещо велико и нещо, което ще остане в историята. Това е един шамар, който ще е в плюс за следващите мачове", коментира Божинов.