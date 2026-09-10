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Валери Божинов с апел към футболистите на Левски: Горе главите, има и такива звучни шамари

Валери Божинов с апел към футболистите на Левски: Горе главите, има и такива звучни шамари

10 Септември, 2026 11:00 696 9

  • валери божинов-
  • футбол-
  • цска-
  • левски-
  • суперкупа на българия

Eдинственият голям проблем е, защото играеш срещу ЦСКА

Валери Божинов с апел към футболистите на Левски: Горе главите, има и такива звучни шамари - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият национал и футболист на Левски - Валери Божинов говори пред медиите след мача за Суперкупата на България, в който неговият любим тим загуби с 2:4 от ЦСКА. Сблъсъкът се игра на Националния стадион "Васил Левски".

"Искам да апелирам към футболистите на Левски: Горе главата, има и такива мачове, има и такива звучни шамари. Случват се такива мачове. Понякога играеш добре и губиш, както и обратното. Това е част от футбола. Но по-добре днес, защото идват мачове с Ботев Враца, Залцбург, Лудогорец.

Eдинственият голям проблем е, защото играеш срещу ЦСКА - вечният съперник. Болката е голяма и ролята на Хулио в този момент ще бъде от много голямо значение.

Трябва да поздравим ЦСКА за победата. Не искам да говоря за съдийството, но имам някои забележки специално към ВАР - към Никола Попов и към колегите. Аз знам някои неща и те много добре знаят. Да, Левски загуби, но имаше някои неща от ВАР, които можеха да бъдат взети след по-добра преценка.

Това, което показа днес публиката и това, което показва отбора на Левски, е нещо велико и нещо, което ще остане в историята. Това е един шамар, който ще е в плюс за следващите мачове", коментира Божинов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    8 1 Отговор
    А така Божинка, кажи им да подадат и другата буза😂

    11:01 10.09.2026

  • 2 кой ги гледа тия

    11 2 Отговор
    "български" отбори ? ЦСКА - Левски: Цвартс, Сенси, Невеш, Сержиньо и Бала. Все "Пелета" !

    11:02 10.09.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    12 1 Отговор
    "Понякога играеш добре и губиш, както и обратното."
    ----
    Бог си, бате, признал съм те! Уникат!😂

    11:03 10.09.2026

  • 4 Ей голем е.

    2 1 Отговор
    Футбола приключи с него преди 25 години а тоя още не ще да си подаде оставката.

    11:09 10.09.2026

  • 5 Левски 1914

    2 9 Отговор
    И сто пъти да бият ЛЕВСКИ, Литекс никога няма да стане цска.

    Коментиран от #6

    11:11 10.09.2026

  • 6 3.14К

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    Каквото и да напишеш, нищо не може да промени извода, че още няма открито лекарство, което да ти помогне.

    11:19 10.09.2026

  • 7 Даниел

    3 0 Отговор
    Даже може да се каже,че в Левски вчера сами си биха шамари!

    11:21 10.09.2026

  • 8 Тоя комедиант

    4 0 Отговор
    Като какъв се изживява?

    11:22 10.09.2026

  • 9 Ами прав е божинката

    3 0 Отговор
    Понякога печелиш, а понякога губиш, а понякога - обратното.

    11:38 10.09.2026

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