Валери Божинов с апел към футболистите на Левски: Горе главите, има и такива звучни шамари

Бившият национал и футболист на Левски - Валери Божинов говори пред медиите след мача за Суперкупата на България, в който неговият любим тим загуби с 2:4 от ЦСКА. Сблъсъкът се игра на Националния стадион "Васил Левски".
"Искам да апелирам към футболистите на Левски: Горе главата, има и такива мачове, има и такива звучни шамари. Случват се такива мачове. Понякога играеш добре и губиш, както и обратното. Това е част от футбола. Но по-добре днес, защото идват мачове с Ботев Враца, Залцбург, Лудогорец.
Eдинственият голям проблем е, защото играеш срещу ЦСКА - вечният съперник. Болката е голяма и ролята на Хулио в този момент ще бъде от много голямо значение.
Трябва да поздравим ЦСКА за победата. Не искам да говоря за съдийството, но имам някои забележки специално към ВАР - към Никола Попов и към колегите. Аз знам някои неща и те много добре знаят. Да, Левски загуби, но имаше някои неща от ВАР, които можеха да бъдат взети след по-добра преценка.
Това, което показа днес публиката и това, което показва отбора на Левски, е нещо велико и нещо, което ще остане в историята. Това е един шамар, който ще е в плюс за следващите мачове", коментира Божинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
11:01 10.09.2026
2 кой ги гледа тия
11:02 10.09.2026
3 Евгени от Алфапласт
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Бог си, бате, признал съм те! Уникат!😂
11:03 10.09.2026
4 Ей голем е.
11:09 10.09.2026
5 Левски 1914
Коментиран от #6
11:11 10.09.2026
6 3.14К
До коментар #5 от "Левски 1914":Каквото и да напишеш, нищо не може да промени извода, че още няма открито лекарство, което да ти помогне.
11:19 10.09.2026
7 Даниел
11:21 10.09.2026
8 Тоя комедиант
11:22 10.09.2026
9 Ами прав е божинката
11:38 10.09.2026