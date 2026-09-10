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Тайната на дълголетието: Защо в Сардиния толкова хора живеят до 100 години

Тайната на дълголетието: Защо в Сардиния толкова хора живеят до 100 години

10 Септември, 2026 12:44 1 011 6

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  • нуоро-
  • олястра

Дълголетието в планинските райони на италианския остров се свързва с храненето, движението и силните семейни връзки

Тайната на дълголетието: Защо в Сардиния толкова хора живеят до 100 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианският остров Сардиния от години привлича вниманието на учените с необичайно големия брой столетници. Особено впечатляващи са данните от планинските райони на Нуоро и Олястра, които са сред местата, свързвани с т.нар. „Сини зони“ – региони с изключително висока продължителност на живота.

Според изследвания дълголетието на местните жители не може да бъде обяснено само с генетични фактори. Значение имат традиционният начин на живот, постоянната физическа активност, храненето с местни продукти и силните социални и семейни връзки.

Много от възрастните жители на Сардиния продължават да се движат активно и в напреднала възраст. Ежедневието им традиционно включва работа на открито, грижи за животни, ходене по стръмния планински терен и приготвяне на храна у дома. Менюто е сравнително семпло и включва зеленчуци, бобови култури, пълнозърнести продукти и други характерни за средиземноморската кухня храни.

Тайната на дълголетието: Защо в Сардиния толкова хора живеят до 100 години
Снимкa: Shutterstock

Друг важен фактор е силното чувство за принадлежност към семейството и общността. Възрастните хора запазват активна роля в живота на близките си, което се свързва с по-малко социална изолация и по-добро психологическо благополучие.

Сардиния е интересна за изследователите и заради необичайно високия дял на мъжете столетници – особеност, която я отличава от много други региони с висока продължителност на живота.

Така „тайната“ на сардинското дълголетие изглежда не е една чудодейна храна или навик, а съчетание от движение, традиционно хранене, социална свързаност и начин на живот, запазен през поколенията.


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    Много негри и почивки

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  • 2 Кьорфишеци

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    12:51 10.09.2026

  • 3 Да,бе

    6 0 Отговор
    Ядат бобови,ама за гарнитура!Маат риба и агнешко,като за последно.

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  • 4 Във фризера

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    13:04 10.09.2026

  • 5 По-малко пари, но повече здраве

    4 0 Отговор
    Парадоксът на Сардиния: Бедни на пари, но богати на здраве. Исторически погледнато, хората в Сардиния са живели в недоимък, но именно този изолиран и „пестелив“ начин на живот е в основата на най-голямата им гордост: Сардиния е една от петте „Сини зони“ на дълголетието в света.

    13:11 10.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Щото са нямат Урсула затова

    13:19 10.09.2026