Тайната на дълголетието: Защо в Сардиния толкова хора живеят до 100 години

Италианският остров Сардиния от години привлича вниманието на учените с необичайно големия брой столетници. Особено впечатляващи са данните от планинските райони на Нуоро и Олястра, които са сред местата, свързвани с т.нар. „Сини зони“ – региони с изключително висока продължителност на живота.
Според изследвания дълголетието на местните жители не може да бъде обяснено само с генетични фактори. Значение имат традиционният начин на живот, постоянната физическа активност, храненето с местни продукти и силните социални и семейни връзки.
Много от възрастните жители на Сардиния продължават да се движат активно и в напреднала възраст. Ежедневието им традиционно включва работа на открито, грижи за животни, ходене по стръмния планински терен и приготвяне на храна у дома. Менюто е сравнително семпло и включва зеленчуци, бобови култури, пълнозърнести продукти и други характерни за средиземноморската кухня храни.
Друг важен фактор е силното чувство за принадлежност към семейството и общността. Възрастните хора запазват активна роля в живота на близките си, което се свързва с по-малко социална изолация и по-добро психологическо благополучие.
Сардиния е интересна за изследователите и заради необичайно високия дял на мъжете столетници – особеност, която я отличава от много други региони с висока продължителност на живота.
Така „тайната“ на сардинското дълголетие изглежда не е една чудодейна храна или навик, а съчетание от движение, традиционно хранене, социална свързаност и начин на живот, запазен през поколенията.
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