Русия запазва глобално влияние, но настоящите ѝ предимства може да се окажат временни

Русия запазва значително глобално влияние въпреки санкциите, войната и международната изолация. Настоящите ѝ предимства обаче може да се окажат временни. Ако световният ред отново се стабилизира, за Москва би било много по-трудно да се конкурира със Запада и Китай, се посочва в анализ на списание Foreign Affairs, предава News.bg.
Дълго време САЩ разглеждаха Русия като държава в състояние на траен упадък. Тази оценка обаче все по-малко отговаря на действителността.
Москва остава ядрена свръхсила, разполагаща с една от най-мощните армии в света и огромни запаси от природни ресурси. Въпреки мащабните западни санкции руската икономика не претърпя очаквания срив, а опитите за международна изолация на страната не лишиха Кремъл от влиянието му.
Русия също така активно използва БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), за да укрепи позициите си в свят, който все повече се отдалечава от западната доминация.
Войната укрепи руската армия
Опитът, натрупан във войната срещу Украйна, се превърна в съществено предимство за Москва. Въпреки сериозните неуспехи в началото на пълномащабното нахлуване, оттогава руските въоръжени сили се адаптираха към съвременните технологии и тактики.
Днес Русия притежава не само мощна армия, но и уникален опит във воденето на мащабни сухопътни бойни действия от ново поколение. Същевременно ядреният ѝ арсенал остава основен инструмент за възпиране на Запада.
Москва черпи допълнителни лостове за влияние от своите природни ресурси – петрол, газ, въглища, пшеница, торове, уран и критично важни метали. В свят, все по-застрашен от прекъсвания на веригите за доставки, притежаването на тези ресурси се превръща в значим политически актив.
Светът може да се промени
Основното предизвикателство пред Кремъл е, че настоящият хаотичен световен ред може да се окаже само временен.
Ако глобалната система започне отново да се консолидира – със САЩ, възстановяващи по-тесни трансатлантически връзки, и с активизиране на международната търговия и сътрудничество – някои от предимствата на Русия биха изчезнали.
В такъв случай Москва ще трябва да се конкурира, разчитайки на нещо повече от военна мощ. Тя ще се нуждае от технологии, инвестиции, силен частен сектор и достъп до световните пазари.
Именно тук Русия може да се сблъска със сериозни предизвикателства. Населението ѝ намалява, зависимостта от износа на суровини остава висока, а прекомерният държавен контрол възпира растежа на частните технологични компании.
Изоставането в сфери като изкуствения интелект, роботиката, чистата енергия, квантовите изчисления и биотехнологиите може да се окаже особено опасно за страната.
Отвъд „Крепостта“
Авторите на анализа смятат, че дългосрочното бъдеще на Русия ще зависи от способността ѝ да се адаптира към новия световен ред:
„Мирното съжителство - и дори ограниченото сътрудничество - са най-добрият път напред“.
Като особено важна се посочва необходимостта от възстановяване на отношенията с Европейския съюз. Преди войната европейските държави бяха сред ключовите икономически партньори на Москва и жизненоважен източник на технологии. Същевременно анализът съветва Русия да спазва международното право, дори това да означава отказ от определени краткосрочни ползи.
Според авторите най-големият риск за Кремъл се крие в прекомерното придържане към статуквото. Ако Москва не успее да се адаптира към технологичните и геополитическите промени, сегашната ѝ сила може постепенно да се превърне в слабост.
„Подобна позиция може да прерасне в отказ от адаптация - своеобразно втвърдяване, което неведнъж е изтласквало велики сили в периферията на историята“, отбелязва анализът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 прос но с очи и уши
Коментиран от #8
12:40 10.09.2026
2 Някой
Такива успокояващи западния бройлер статии, са в полза на руснаците.
Коментиран от #13
12:41 10.09.2026
3 За да има МИР путинистите в Сибир !
Според него:
🔹 международното общност може завинаги да разпусне Русия — по пример на разпадането на Австро-Унгарската империя;
🔹 част от териториите, които Русия някога е завладяла, биха могли да си върнат Финландия, Полша, Украйна и Япония, а останалата част от Руската федерация да бъде разделена на 4–5 държави;
🔹 на новите страни трябва да се предоставят договорни гаранции за предотвратяване на агресия от страна на Китай или други държави, които биха могли да поискат да се възползват от ресурсите на богатата Сибир;
🔹 разделянето на Русия на няколко държави няма да бъде уникално: съществуват над 20 арабски страни, а сомалийците живеят в пет държави — Джибути, Етиопия, Сомалиланд, Сомалия и Кения. Има две Румънии — едната се казва Молдова, и две Албании — едната се казва Косово.
Уроците от XX и XXI век, според Майкъл Рубин, показват, че мир няма да има, ако Русия остане цяла. Ако Москва разшири войната, най-добрият път напред е веднъж завинаги да се приключи с идеята за единна Русия.
Коментиран от #9
12:44 10.09.2026
4 Дайте да погледнем ,, демократичната
И ги сравнете с 90% в Русия които вярват на Путин. По-нататъшен коментар е излишен.
12:46 10.09.2026
5 ПалавНИК
12:46 10.09.2026
6 РФ е един огромен КЕН eф !
12:47 10.09.2026
7 В прав текст
12:48 10.09.2026
8 Хаха
До коментар #1 от "прос но с очи и уши":Доктор Путлер, комплексираният мъник на кон.
12:49 10.09.2026
9 Ти си либерал демократ
До коментар #3 от "За да има МИР путинистите в Сибир !":Искаш да разцепиш една суверенна страна защото ти пречи. А тя ти пречи защото иска да живее по свой начин А не да ѝ налагаш своите правила. Нещо губите изборите в страните на Европейския съюз. Нещо да кажеш по този въпрос. В европейската комисия са дълбоко загрижени.
12:49 10.09.2026
10 Боко
12:50 10.09.2026
11 Атина Палада
Коментиран от #19
12:53 10.09.2026
12 az СВО Победа 81
А в това време западните държави слизат надолу в класациите ....
🤣🤣🤣
Почувствахте ли колко нефелна е пропагандата им?
12:55 10.09.2026
13 не може да бъде
До коментар #2 от "Някой":Статията не е лоша -според мен ...но всичко може ...всичко може да се случи ...но ако питате мен какво -ще отговоря така -нека руснаците да вземат Харков и Одеса и тогава ще видим какво може и какво не може!? Сега може превземането на тези градове да изглежда фантастично и илюзорно -но според мен е обратното и украинците имат два изхода -или да предадат тези градове мирно или да продължат са се бият и да загубят още няколко десетки хиляди убити/а може да са и доста повече/ и унищожаване на цели отрасли от украинската икономика!?Войната няма да свърши тази година и колкото повече продължава толкова по-зле за Украйна и украинците -това не е нова реалност -тя е вече осъзната реалност-тези които не я виждат ще страдат много !?
12:55 10.09.2026
14 ВВП
13:02 10.09.2026
15 Аре а не се будалкаме
Закривай
13:02 10.09.2026
16 Европеец
13:04 10.09.2026
17 Путлер е слуга на Сатаната
Путин е назначен от Елцин за Президент и от тогава престъпника Путлер елиминира всеки опонент за поста, манипулира изборите и резултатите, всеки инакомислещ бива унищожаван .
Само месец преди екзекуцията си – на XIV конгрес на Румънската комунистическа партия (РКП) през ноември 1989 г. – Чаушеску е преизбран за генерален секретар на партията отново с абсолютно единодушие и бурни, организирани овации от всички присъстващи делегати.
При референдумите в страната официално се отчиташе 99.99% или 100% избирателна активност и подкрепа за решенията на диктатора.
13:04 10.09.2026
18 ВВП
13:05 10.09.2026
19 Кажи честно ... 🤣
До коментар #11 от "Атина Палада":И 7 милиарда не могат да се справят с Украйна ?!
Слава на Украйна !!!
Няма как да не подкрепиш такива герои .
13:07 10.09.2026
20 ВВП
13:08 10.09.2026
21 ВВП
Коментиран от #25
13:10 10.09.2026
22 ВВП
13:11 10.09.2026
23 Рублевка
Западът може само да завижда на руските несметни богатства.
13:12 10.09.2026
24 ВВП
13:14 10.09.2026
25 гост
До коментар #21 от "ВВП":Също така е много важно да се знае , че това никога няма да се случи ! За твой и на дружките ти ужас ! И случайно да ти е минавало през междуушието празно ,че ако това се случи цяла България също ще е НЕПРИГОДНА за живот на тези 4-5 % , които ще оцелеят ?? Ти от кои смятащ да си , от отървалите се веднага или от тия дето ще умрат в адски мъки 2-3 месеца след това??
13:20 10.09.2026
26 Не може да бъде
13:34 10.09.2026
27 Светът
13:37 10.09.2026