Русия запазва глобално влияние, но настоящите ѝ предимства може да се окажат временни

Русия запазва значително глобално влияние въпреки санкциите, войната и международната изолация. Настоящите ѝ предимства обаче може да се окажат временни. Ако световният ред отново се стабилизира, за Москва би било много по-трудно да се конкурира със Запада и Китай, се посочва в анализ на списание Foreign Affairs, предава News.bg.

Дълго време САЩ разглеждаха Русия като държава в състояние на траен упадък. Тази оценка обаче все по-малко отговаря на действителността.

Москва остава ядрена свръхсила, разполагаща с една от най-мощните армии в света и огромни запаси от природни ресурси. Въпреки мащабните западни санкции руската икономика не претърпя очаквания срив, а опитите за международна изолация на страната не лишиха Кремъл от влиянието му.

Русия също така активно използва БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), за да укрепи позициите си в свят, който все повече се отдалечава от западната доминация.

Войната укрепи руската армия

Опитът, натрупан във войната срещу Украйна, се превърна в съществено предимство за Москва. Въпреки сериозните неуспехи в началото на пълномащабното нахлуване, оттогава руските въоръжени сили се адаптираха към съвременните технологии и тактики.

Днес Русия притежава не само мощна армия, но и уникален опит във воденето на мащабни сухопътни бойни действия от ново поколение. Същевременно ядреният ѝ арсенал остава основен инструмент за възпиране на Запада.

Москва черпи допълнителни лостове за влияние от своите природни ресурси – петрол, газ, въглища, пшеница, торове, уран и критично важни метали. В свят, все по-застрашен от прекъсвания на веригите за доставки, притежаването на тези ресурси се превръща в значим политически актив.

Светът може да се промени

Основното предизвикателство пред Кремъл е, че настоящият хаотичен световен ред може да се окаже само временен.

Ако глобалната система започне отново да се консолидира – със САЩ, възстановяващи по-тесни трансатлантически връзки, и с активизиране на международната търговия и сътрудничество – някои от предимствата на Русия биха изчезнали.

В такъв случай Москва ще трябва да се конкурира, разчитайки на нещо повече от военна мощ. Тя ще се нуждае от технологии, инвестиции, силен частен сектор и достъп до световните пазари.

Именно тук Русия може да се сблъска със сериозни предизвикателства. Населението ѝ намалява, зависимостта от износа на суровини остава висока, а прекомерният държавен контрол възпира растежа на частните технологични компании.

Изоставането в сфери като изкуствения интелект, роботиката, чистата енергия, квантовите изчисления и биотехнологиите може да се окаже особено опасно за страната.

Отвъд „Крепостта“

Авторите на анализа смятат, че дългосрочното бъдеще на Русия ще зависи от способността ѝ да се адаптира към новия световен ред:

„Мирното съжителство - и дори ограниченото сътрудничество - са най-добрият път напред“.

Като особено важна се посочва необходимостта от възстановяване на отношенията с Европейския съюз. Преди войната европейските държави бяха сред ключовите икономически партньори на Москва и жизненоважен източник на технологии. Същевременно анализът съветва Русия да спазва международното право, дори това да означава отказ от определени краткосрочни ползи.

Според авторите най-големият риск за Кремъл се крие в прекомерното придържане към статуквото. Ако Москва не успее да се адаптира към технологичните и геополитическите промени, сегашната ѝ сила може постепенно да се превърне в слабост.

„Подобна позиция може да прерасне в отказ от адаптация - своеобразно втвърдяване, което неведнъж е изтласквало велики сили в периферията на историята“, отбелязва анализът.