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Русия запазва глобално влияние, но настоящите ѝ предимства може да се окажат временни

Русия запазва глобално влияние, но настоящите ѝ предимства може да се окажат временни

10 Септември, 2026 12:37 701 27

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  • санкции-
  • война

Според анализ на Foreign Affairs Москва запазва значително влияние въпреки санкциите, войната и международната изолация, но може да се сблъска със сериозни предизвикателства при стабилизиране на световния ред

Русия запазва глобално влияние, но настоящите ѝ предимства може да се окажат временни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия запазва значително глобално влияние въпреки санкциите, войната и международната изолация. Настоящите ѝ предимства обаче може да се окажат временни. Ако световният ред отново се стабилизира, за Москва би било много по-трудно да се конкурира със Запада и Китай, се посочва в анализ на списание Foreign Affairs, предава News.bg.

Дълго време САЩ разглеждаха Русия като държава в състояние на траен упадък. Тази оценка обаче все по-малко отговаря на действителността.

Москва остава ядрена свръхсила, разполагаща с една от най-мощните армии в света и огромни запаси от природни ресурси. Въпреки мащабните западни санкции руската икономика не претърпя очаквания срив, а опитите за международна изолация на страната не лишиха Кремъл от влиянието му.

Русия също така активно използва БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), за да укрепи позициите си в свят, който все повече се отдалечава от западната доминация.

Войната укрепи руската армия

Опитът, натрупан във войната срещу Украйна, се превърна в съществено предимство за Москва. Въпреки сериозните неуспехи в началото на пълномащабното нахлуване, оттогава руските въоръжени сили се адаптираха към съвременните технологии и тактики.

Днес Русия притежава не само мощна армия, но и уникален опит във воденето на мащабни сухопътни бойни действия от ново поколение. Същевременно ядреният ѝ арсенал остава основен инструмент за възпиране на Запада.

Москва черпи допълнителни лостове за влияние от своите природни ресурси – петрол, газ, въглища, пшеница, торове, уран и критично важни метали. В свят, все по-застрашен от прекъсвания на веригите за доставки, притежаването на тези ресурси се превръща в значим политически актив.

Светът може да се промени

Основното предизвикателство пред Кремъл е, че настоящият хаотичен световен ред може да се окаже само временен.

Ако глобалната система започне отново да се консолидира – със САЩ, възстановяващи по-тесни трансатлантически връзки, и с активизиране на международната търговия и сътрудничество – някои от предимствата на Русия биха изчезнали.

В такъв случай Москва ще трябва да се конкурира, разчитайки на нещо повече от военна мощ. Тя ще се нуждае от технологии, инвестиции, силен частен сектор и достъп до световните пазари.

Именно тук Русия може да се сблъска със сериозни предизвикателства. Населението ѝ намалява, зависимостта от износа на суровини остава висока, а прекомерният държавен контрол възпира растежа на частните технологични компании.

Изоставането в сфери като изкуствения интелект, роботиката, чистата енергия, квантовите изчисления и биотехнологиите може да се окаже особено опасно за страната.

Отвъд „Крепостта“

Авторите на анализа смятат, че дългосрочното бъдеще на Русия ще зависи от способността ѝ да се адаптира към новия световен ред:

„Мирното съжителство - и дори ограниченото сътрудничество - са най-добрият път напред“.

Като особено важна се посочва необходимостта от възстановяване на отношенията с Европейския съюз. Преди войната европейските държави бяха сред ключовите икономически партньори на Москва и жизненоважен източник на технологии. Същевременно анализът съветва Русия да спазва международното право, дори това да означава отказ от определени краткосрочни ползи.

Според авторите най-големият риск за Кремъл се крие в прекомерното придържане към статуквото. Ако Москва не успее да се адаптира към технологичните и геополитическите промени, сегашната ѝ сила може постепенно да се превърне в слабост.

„Подобна позиция може да прерасне в отказ от адаптация - своеобразно втвърдяване, което неведнъж е изтласквало велики сили в периферията на историята“, отбелязва анализът.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прос но с очи и уши

    22 6 Отговор
    Русия е доктора които изрязва тумора който тормози човечеството от много време..!

    Коментиран от #8

    12:40 10.09.2026

  • 2 Някой

    14 6 Отговор
    Може. А може и да са дълговременни.
    Такива успокояващи западния бройлер статии, са в полза на руснаците.

    Коментиран от #13

    12:41 10.09.2026

  • 3 За да има МИР путинистите в Сибир !

    5 19 Отговор
    Американски анализатор предложи да се разпусне Руската федерация и да се върнат заграбените територии на съседните държави.

    Според него:
    🔹 международното общност може завинаги да разпусне Русия — по пример на разпадането на Австро-Унгарската империя;
    🔹 част от териториите, които Русия някога е завладяла, биха могли да си върнат Финландия, Полша, Украйна и Япония, а останалата част от Руската федерация да бъде разделена на 4–5 държави;
    🔹 на новите страни трябва да се предоставят договорни гаранции за предотвратяване на агресия от страна на Китай или други държави, които биха могли да поискат да се възползват от ресурсите на богатата Сибир;
    🔹 разделянето на Русия на няколко държави няма да бъде уникално: съществуват над 20 арабски страни, а сомалийците живеят в пет държави — Джибути, Етиопия, Сомалиланд, Сомалия и Кения. Има две Румънии — едната се казва Молдова, и две Албании — едната се казва Косово.

    Уроците от XX и XXI век, според Майкъл Рубин, показват, че мир няма да има, ако Русия остане цяла. Ако Москва разшири войната, най-добрият път напред е веднъж завинаги да се приключи с идеята за единна Русия.

    Коментиран от #9

    12:44 10.09.2026

  • 4 Дайте да погледнем ,, демократичната

    16 6 Отговор
    кочина,, с гръмкото заглавие Европейски съюз и нейното псевдоуправление накъде са се запътили и тогава да обсъждаме руската федерация. Сравнете процента на одобрение на ръководителите на федералната Република , Франция А в Испания канещият постоянно маймуни не искам и да споменавам.
    И ги сравнете с 90% в Русия които вярват на Путин. По-нататъшен коментар е излишен.

    12:46 10.09.2026

  • 5 ПалавНИК

    2 13 Отговор
    Няма как руSSия да живее без война. Те само и единствено това умеят. Докато не бъдат унищожени.

    12:46 10.09.2026

  • 6 РФ е един огромен КЕН eф !

    2 12 Отговор
    Ако махнем ядрения арсенал останал от СССР, който е спорно дали изобщо е годен за употреба или по скоро е рисково наследство за самите московски монголя, РФ не е даже регионална сила.

    12:47 10.09.2026

  • 7 В прав текст

    3 9 Отговор
    КГБ трябва да направи компромис и да подари бункерното на Хага.

    12:48 10.09.2026

  • 8 Хаха

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "прос но с очи и уши":

    Доктор Путлер, комплексираният мъник на кон.

    12:49 10.09.2026

  • 9 Ти си либерал демократ

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "За да има МИР путинистите в Сибир !":

    Искаш да разцепиш една суверенна страна защото ти пречи. А тя ти пречи защото иска да живее по свой начин А не да ѝ налагаш своите правила. Нещо губите изборите в страните на Европейския съюз. Нещо да кажеш по този въпрос. В европейската комисия са дълбоко загрижени.

    12:49 10.09.2026

  • 10 Боко

    4 2 Отговор
    Много “АКО” , ако баба му на автора беше мъжка …👌

    12:50 10.09.2026

  • 11 Атина Палада

    12 2 Отговор
    Светът е 8 млрд.население..ЕС(500 милиона) САЩ -350 милиона..Това прави 850 милиона ,да ги сложим 1 милиард население! Останалите 7 милиарда са с Русия! Кой е в изолация?

    Коментиран от #19

    12:53 10.09.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    11 1 Отговор
    Докато западните либералглобалистки издания се изпотрепват да ни обясняват колко "зле" е положението в Русия, тя стана първа икономика в Европа и четвърта в света....

    А в това време западните държави слизат надолу в класациите ....
    🤣🤣🤣

    Почувствахте ли колко нефелна е пропагандата им?

    12:55 10.09.2026

  • 13 не може да бъде

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Статията не е лоша -според мен ...но всичко може ...всичко може да се случи ...но ако питате мен какво -ще отговоря така -нека руснаците да вземат Харков и Одеса и тогава ще видим какво може и какво не може!? Сега може превземането на тези градове да изглежда фантастично и илюзорно -но според мен е обратното и украинците имат два изхода -или да предадат тези градове мирно или да продължат са се бият и да загубят още няколко десетки хиляди убити/а може да са и доста повече/ и унищожаване на цели отрасли от украинската икономика!?Войната няма да свърши тази година и колкото повече продължава толкова по-зле за Украйна и украинците -това не е нова реалност -тя е вече осъзната реалност-тези които не я виждат ще страдат много !?

    12:55 10.09.2026

  • 14 ВВП

    4 0 Отговор
    Важното е да се ликвидира окрсинския терроризъм..Киев и режима.!Другото е чесане на езика .

    13:02 10.09.2026

  • 15 Аре а не се будалкаме

    2 3 Отговор
    Монгольяк ислямистката П едерацията и напикаващата се старуха педофил... уйдеа!
    Закривай

    13:02 10.09.2026

  • 16 Европеец

    6 0 Отговор
    Да коментирам заглавието..... Най-голямата държава по територия, стъпила на два континента, държавата с най-мощната и силна атомна триада, държавата с ресурси и запаси на цялата менделеева таблица.....та нейното влияние не виждам как ще изчезна и намалее....... Вижда се , че заглавието по-скоро е вярно за европейския тоталитарен и колониален съюз Воден към дъното от една гинеколожка..... А като си спомним Какво работи една гинеколожка и управляваща той е съюз, косите ми настръхват, но както и да е...,.......

    13:04 10.09.2026

  • 17 Путлер е слуга на Сатаната

    0 4 Отговор
    "И ги сравнете с 90% в Русия които вярват на Путин." - това е диктатура !
    Путин е назначен от Елцин за Президент и от тогава престъпника Путлер елиминира всеки опонент за поста, манипулира изборите и резултатите, всеки инакомислещ бива унищожаван .

    Само месец преди екзекуцията си – на XIV конгрес на Румънската комунистическа партия (РКП) през ноември 1989 г. – Чаушеску е преизбран за генерален секретар на партията отново с абсолютно единодушие и бурни, организирани овации от всички присъстващи делегати.
    При референдумите в страната официално се отчиташе 99.99% или 100% избирателна активност и подкрепа за решенията на диктатора.

    13:04 10.09.2026

  • 18 ВВП

    4 0 Отговор
    Рф,има ясна представа за опасността от Измислената държава Окропистан .Въоръжена с цялата военна технология на НАТО..Затова планът е начертан ..Ликвидиране на Киев и режима .!

    13:05 10.09.2026

  • 19 Кажи честно ... 🤣

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    И 7 милиарда не могат да се справят с Украйна ?!
    Слава на Украйна !!!
    Няма как да не подкрепиш такива герои .

    13:07 10.09.2026

  • 20 ВВП

    4 0 Отговор
    Ясно е че Германия ше отнесе Лобута също..Съвсем демократично .Ще се изсипят ,,Ярса,,в рая .

    13:08 10.09.2026

  • 21 ВВП

    4 2 Отговор
    Само за 15 мин,н Киев и режима,Окрайната ще бъдат остъклени..Това е много важно да се знае..

    Коментиран от #25

    13:10 10.09.2026

  • 22 ВВП

    3 0 Отговор
    Оня шантав сенатор от Сащ ,призоваваше да се даде ядро на Киев ..По добре че го ликвидираха ,защото щяха да умрат много Окропитеци.Може би..

    13:11 10.09.2026

  • 23 Рублевка

    2 0 Отговор
    РФ е разработила частично до басейна на неукротимия Енисей. А Лена? Басейна на Лена е по-голям от Западна Европа и там фонтанира нефт и природен газ без сондажи!
    Западът може само да завижда на руските несметни богатства.

    13:12 10.09.2026

  • 24 ВВП

    0 1 Отговор
    Всъщност иска да каже че,Вижте РФ има влияние ,обаче Нее от значение..Това Нее притеснение за Москва .Ракети в Крим и Донбас са притеснителни..Окропитеците са инертна маса .Взривиха един АЕЦ,колко му е да думнат ядрен взрив...И така .

    13:14 10.09.2026

  • 25 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "ВВП":

    Също така е много важно да се знае , че това никога няма да се случи ! За твой и на дружките ти ужас ! И случайно да ти е минавало през междуушието празно ,че ако това се случи цяла България също ще е НЕПРИГОДНА за живот на тези 4-5 % , които ще оцелеят ?? Ти от кои смятащ да си , от отървалите се веднага или от тия дето ще умрат в адски мъки 2-3 месеца след това??

    13:20 10.09.2026

  • 26 Не може да бъде

    0 0 Отговор
    Я по добре питайте Дойче веле. Те най добре знаят.

    13:34 10.09.2026

  • 27 Светът

    0 0 Отговор
    Ще живее много по щастливо след унищожвието на кенефа гей Европа . Боже каква мръсотия в лондон Париж , Рим, Берлин , направо повръщаш на улицата , а за мигрантите и заразата нямам думи , отвратена .

    13:37 10.09.2026

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