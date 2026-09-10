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Обвинената за убийство на 1-годишно във Варна остава в ареста

Обвинената за убийство на 1-годишно във Варна остава в ареста

10 Септември, 2026 12:47 718 4

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Жената е близка приятелка на бабата на детето, като от няколко месеца двете са отглеждали момченцето

Обвинената за убийство на 1-годишно във Варна остава в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

33-годишната жена, обвинена в убийството на едногодишно дете във Варна, остава за постоянно в ареста. Варненският апелативен съд потвърди най-тежката мярка, определена на първа инстанция. Определението не подлежи на обжалване, съобщи бТВ.

Жената е близка приятелка на бабата на детето, като от няколко месеца двете са отглеждали момченцето, тъй като майка му заминала в друг град.

На 30 август детето е открито в безпомощно състояние от дядо му, който дошъл да го види. Пристигналите на мястото медици констатират смъртта на момченцето. В съдебната зала стана ясно, че по тялото и главата на детето са установени множество наранявания, а причината за смъртта е черепно-мозъчна травма.

33-годишната жена има влязла в сила преди 5 месеца условна присъда за шофиране на автомобил под въздействието на наркотици.


България
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