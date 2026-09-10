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Тежък удар за Кристиан Димитров и Макс Ебонг след Суперкупата

Тежък удар за Кристиан Димитров и Макс Ебонг след Суперкупата

10 Септември, 2026 12:30 1 155 2

  • кристиан димитров-
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  • цска-
  • левски

Двамата получиха червени картони по време на голямото дерби, което "червените" спечелиха с 4:2

Тежък удар за Кристиан Димитров и Макс Ебонг след Суперкупата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистите на Левски и ЦСКА - Кристиан Димитров и Макс Ебонг, ще понесат тежък удар след финала за BET.bg Супер Купата на България.

Двамата получиха червени картони по време на голямото дерби, което "червените" спечелиха с 4:2. Те бяха изгонени заради удар без топка на съперников футболист.

Димитров и Ебонг ще бъдат наказани за минимум два мача. Това означава, че капитанът на Левски ще пропусне двубоите с Ботев Враца и Лудогорец, а играчът на "червените" няма да вземе участие в срещите с Арда и Локомотив София.

Ето какво гласи правилникът:

- удар или опит за удар с ръка или крак при игрова ситуация - наказание от две срещи

- удар или опит за удар с ръка или крак при спряна игра - наказание от три срещи


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    2 8 Отговор
    Всъщност падналият Ебонг стискаше с ръка Кристиан Димитров за корема. На Кристиан Димитров изглеждаше като ответно нападение, но реално не направи нищо и нямаше нито удар или ритник. Можеха да получат и само жълти картони или червен само за Ебонг.

    Коментиран от #2

    12:51 10.09.2026

  • 2 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Може да не е Ебонг а друг, а заради червения картон да го бъркам. Но падналият го стискаше за корема.

    13:11 10.09.2026

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