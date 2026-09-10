Тежък удар за Кристиан Димитров и Макс Ебонг след Суперкупата

Футболистите на Левски и ЦСКА - Кристиан Димитров и Макс Ебонг, ще понесат тежък удар след финала за BET.bg Супер Купата на България.
Двамата получиха червени картони по време на голямото дерби, което "червените" спечелиха с 4:2. Те бяха изгонени заради удар без топка на съперников футболист.
Димитров и Ебонг ще бъдат наказани за минимум два мача. Това означава, че капитанът на Левски ще пропусне двубоите с Ботев Враца и Лудогорец, а играчът на "червените" няма да вземе участие в срещите с Арда и Локомотив София.
Ето какво гласи правилникът:
- удар или опит за удар с ръка или крак при игрова ситуация - наказание от две срещи
- удар или опит за удар с ръка или крак при спряна игра - наказание от три срещи
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #2
12:51 10.09.2026
2 Някой
До коментар #1 от "Някой":Може да не е Ебонг а друг, а заради червения картон да го бъркам. Но падналият го стискаше за корема.
13:11 10.09.2026