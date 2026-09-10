Тежък удар за Кристиан Димитров и Макс Ебонг след Суперкупата

Футболистите на Левски и ЦСКА - Кристиан Димитров и Макс Ебонг, ще понесат тежък удар след финала за BET.bg Супер Купата на България.

Двамата получиха червени картони по време на голямото дерби, което "червените" спечелиха с 4:2. Те бяха изгонени заради удар без топка на съперников футболист.

Димитров и Ебонг ще бъдат наказани за минимум два мача. Това означава, че капитанът на Левски ще пропусне двубоите с Ботев Враца и Лудогорец, а играчът на "червените" няма да вземе участие в срещите с Арда и Локомотив София.

Ето какво гласи правилникът:

- удар или опит за удар с ръка или крак при игрова ситуация - наказание от две срещи

- удар или опит за удар с ръка или крак при спряна игра - наказание от три срещи