Спортът по ТВ в петък (11 септември)

10.55 Формула 3, тренировка за Гран при на Испания Диема спорт 3
11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2
12.05 Формула 2, тренировка за Гран при на Испания Диема спорт 3
14.15 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 19, мъже Евроспорт 1
14.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Испания Диема спорт 3
15.00 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал Евроспорт 2
16.00 Волейбол, Украйна – Северна Македония МАХ Спорт 3
16.00 Формула 2, квалификация за Гран при на Испания Диема спорт 3
17.00 Волейбол, Нидерландия – Белгия Би Ти Ви Екшън
18.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Испания Диема спорт 3
19.00 Волейбол, България – Португалия МАХ One
19.00 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
19.25 Формула 3, квалификация за Гран при на Испания Диема спорт 3
19.30 Нюрнберг – Хановер Диема спорт 2
19.30 Дармщад – Арминия Нова спорт
20.00 Лека атлетика, турнир в Будапеща МАХ Спорт 2
20.00 Волейбол, Сърбия – Естония Ринг
21.00 Черно море – Локомотив (Сф) Диема спорт
21.00 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал Евроспорт 2
21.30 Унион – Шалке Диема спорт 3
21.45 Венеция – Фиорентина МАХ Спорт 3
21.45 Рен – Марсилия Нова спорт
22.00 Севиля – Валенсия МАХ Спорт 4
22.00 Уест Хем – Рексъм Диема спорт 2
22.00 Волейбол, Словакия – Словения МАХ Спорт 1
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