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Спортът по ТВ в петък (11 септември)

Спортът по ТВ в петък (11 септември)

11 Септември, 2026 06:29 314 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (11 септември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.55 Формула 3, тренировка за Гран при на Испания Диема спорт 3

11.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Сан Марино МАХ Спорт 2

12.05 Формула 2, тренировка за Гран при на Испания Диема спорт 3

14.15 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 19, мъже Евроспорт 1

14.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Испания Диема спорт 3

15.00 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал Евроспорт 2

16.00 Волейбол, Украйна – Северна Македония МАХ Спорт 3

16.00 Формула 2, квалификация за Гран при на Испания Диема спорт 3

17.00 Волейбол, Нидерландия – Белгия Би Ти Ви Екшън

18.00 Формула 1, втора тренировка за Гран при на Испания Диема спорт 3

19.00 Волейбол, България – Португалия МАХ One

19.00 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

19.25 Формула 3, квалификация за Гран при на Испания Диема спорт 3

19.30 Нюрнберг – Хановер Диема спорт 2

19.30 Дармщад – Арминия Нова спорт

20.00 Лека атлетика, турнир в Будапеща МАХ Спорт 2

20.00 Волейбол, Сърбия – Естония Ринг

21.00 Черно море – Локомотив (Сф) Диема спорт

21.00 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал Евроспорт 2

21.30 Унион – Шалке Диема спорт 3

21.45 Венеция – Фиорентина МАХ Спорт 3

21.45 Рен – Марсилия Нова спорт

22.00 Севиля – Валенсия МАХ Спорт 4

22.00 Уест Хем – Рексъм Диема спорт 2

22.00 Волейбол, Словакия – Словения МАХ Спорт 1


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