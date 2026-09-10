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Йоргос Мазонакис е починал по време на процедура в нелицензирана клиника

Йоргос Мазонакис е починал по време на процедура в нелицензирана клиника

10 Септември, 2026 07:22 925 0

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Това съобщи министърът на здравеопазването на Гърция Адонис Георгиадис

Йоргос Мазонакис е починал по време на процедура в нелицензирана клиника - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Гръцкият певец Йоргос Мазонакис е починал от сърдечен арест по време на процедура по плазмафереза, извършвана в лечебно заведение с лиценз за обикновена патологична клиника. Това съобщи министърът на здравеопазването на Гърция Адонис Георгиадис.

Здравният министър уточни, че този вид медицинска процедура не е разрешена за извършване в такъв тип заведения. Точните причини за смъртта на изпълнителя се очаква да бъдат официално потвърдени след приключване на съдебномедицинската експертиза, пише focus-news.net.

Георгиадис съобщи още, че е поискал от председателя на Медицинската асоциация в Атина незабавен одит. Той поясни, че контролът над подобни структури е в правомощията на местните медицински асоциации, а проверката по случая вече е в ход.

В заключение здравният министър призова гражданите да бъдат изключително внимателни и да подхождат критично към информацията в интернет при избора на медицински услуги и процедури, като същевременно изрази своите съболезнования към близките на певеца.

Терминът плазмафереза произлиза от гръцките думи "плазма“, нещо цяло, и "афарезис“ – извличане, отнемане. Плазмаферезата е лечебен инвазивен метод, при който (след "извеждане“ на кръвта от тялото) част от плазмата на болния се отделя от формените елементи (еритроцити, левкоцити, тромбоцити) и се заменя с донорска плазма или белтъчни разтвори (албумин или комбинация от албумин и физиологичен разтвор, обикновено в съотношение 70 % към 30 %), като по този начин от циркулацията се отстраняват автоантитела, имунни комплекти, липопротеини, ендотоксини, фактори на комплемента и други патогенетични фактори, свързани с различни заболявания.


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