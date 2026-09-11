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Славия Прага изпусна победата срещу Ланс след инфарктен обрат

Славия Прага изпусна победата срещу Ланс след инфарктен обрат

11 Септември, 2026 00:16 424 0

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Интересна развръзка в последните минути на двубоя от Шампионската лига

Славия Прага изпусна победата срещу Ланс след инфарктен обрат - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Славия Прага преживя истински кошмар на собствен терен, след като допусна драматична загуба с 2:3 от френския Ланс в първия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Въпреки че чехите два пъти излизаха напред в резултата и играха с човек по-малко почти цяло полувреме, гостите от Франция нанесоха своя удар в самия край на срещата.

От началния съдийски сигнал двата отбора демонстрираха амбиция и желание за победа. Славия Прага, подкрепяна от своите верни фенове, бе малко по-настоятелна в атака, но защитата на Ланс устоя на натиска. Въпреки няколко опасни положения пред двете врати, първото полувреме завърши без попадения.

Втората част започна с неочакван обрат – Микулаш Конечни от Славия получи директен червен картон само три минути след подновяването на играта, оставяйки тима си с десет души.

Въпреки численото неравенство, домакините не се предадоха. В 51-вата минута Даниел Щурм разтърси мрежата на Ланс с великолепен удар от дистанция, който не остави шанс на вратаря – 1:0 за Славия.

Френският тим не се отказа и в 73-ата минута успя да изравни резултата. След разбъркване в наказателното поле, топката попадна у Абдела Сима, който хладнокръвно я прати във вратата за 1:1.

Чехите обаче показаха характер и в 88-ата минута отново излязоха напред – Щурм бе на точното място след отбитата топка и реализира втория си гол в мача.

Когато изглеждаше, че Славия ще се поздрави с ценна победа, Ланс нанесе своя съкрушителен удар. В добавеното време Флориан Товен изравни с прецизен удар с глава, а само минута по-късно Рубен Агилар се възползва от груба грешка в защитата на домакините и оформи крайното 2:3. Трибуните в Прага онемяха, а гостите ликуваха с трите точки.

В следващия кръг Славия Прага ще търси реванш при гостуването си на Сабах в Баку, докато Ланс ще приеме Спортинг Лисабон във Франция.


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