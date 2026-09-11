Пентагонът призна за тежки поражения на ключови обекти на ВМС на САЩ в Бахрейн

Пентагонът и американското разузнаване изправиха съюзниците си пред тревожни разкрития в ранните часове на 11 септември. Изпълняващият длъжността министър на Военноморските сили на САЩ Ханг Као открито призна, че иранските удари са нанесли сериозни щети на ключови обекти на ВМС на САЩ в Бахрейн. Според официалния представител мащабът на пораженията по инфраструктурата на Пети флот е толкова мащабен, че американският самолетоносач USS Abraham Lincoln буквално е нямало къде да акостира. Докато Вашингтон спешно обсъжда дали изобщо да възстановява разрушените бази в региона, The Wall Street Journal съобщи за паралелен и още по-опасен процес: Техеран успешно е възобновил производството на балистични ракети.
Тежки разрушения в Бахрейн и уязвимост на ВМС на САЩ
Признанието на Као, разпространено от американския кореспондент Райан Морган в социалната мрежа X и цитирано от The Epoch Times, маркира повратна точка в конфликта. По думите на Као Иран буквално е „разпилял на парчета“ ключови зони в Бахрейн, където се намира стратегическият щаб на Пети флот на САЩ.
- Парализа на флота: Пораженията по доковете и логистичната инфраструктура лишиха самолетоносача USS Abraham Lincoln от възможност за оперативно базиране в Бахрейн.
- Предистория: Ударът идва след интензивни атаки на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) с дронове и ракети, включително по базата „Шейх Иса“ и американски есминци като Delbert D. Black.
- Провал на ПВО: По данни на CBS News, въпреки че американските сили са изстреляли над 30 зенитни ракети Patriot, иранските средства за нападение са успели да пробият защитата, нанасяйки щети и по авиационна техника на САЩ в съседна Йордания.
Разкритието на WSJ: Иран отново произвежда балистични ракети
Паралелно с признанията за логистичния колапс на САЩ в Персийския залив, The Wall Street Journal публикува ексклузивно разследване, цитиращо източници от американското и ближкоизточното разузнаване.
Според доклада на WSJ, Иран е успял да рестартира производството на балистични ракети в своите тайни подземни съоръжения. Това се случва въпреки предишните изявления на Пентагона, че близо 90% от индустриалната база на Техеран за производство на дронове и ракети е била унищожена. Разузнавателните данни сочат засилена активност в подземния ракетен завод „Ходжир“ в Югоизточен Иран. Към момента сглобяването се извършва в по-ограничени количества в сравнение с периода преди войната, като се използват натрупани компоненти и запаси, но процесът обхваща както ракети с течно гориво, така и такива с твърдо гориво.
Американски служители отбелязват пред The Wall Street Journal, че Техеран е преминал към нискотемпово производство веднага след подписването на предварителното споразумение с президента Доналд Тръмп в средата на юни 2026 г., печелейки време за възстановяване на своя военен потенциал.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аятолаха
06:52 11.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лост
Коментиран от #36
06:54 11.09.2026
4 Някой
06:55 11.09.2026
5 ЛАДА АЗИМУТ
06:56 11.09.2026
6 Чукче - Наблюдател
Коментиран от #15
06:57 11.09.2026
7 Механик
САЩ са разгромени в Иран. Базите им в околните на Иран Държави са пометени и никога няма да бъдат възстановени, защото са нужни много пари, каквито вече няма. Но най-вече защото самите държави-гостоприемници на базите вече не ги искат, понеже така застават под прицел. А най-важната причина поради която не ги ги и скат тия бази е, понеже те не оправдаха предназначението си, а именно да защитават въпросните страни. САЩ са на колене в Иран, но за сега не си признават. Това непризнаване няма да продължи дълго, защото хората гледат.
07:00 11.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ........–
07:06 11.09.2026
10 ПРИПОМНЕТЕ МИ
Коментиран от #21, #26
07:08 11.09.2026
11 Ами
Арабелите ще трябва да молят гринговците да се махат от региона, докато персите все още да добре предлазположени.
07:08 11.09.2026
12 КИТАЙСКИТЕ СПЪТНИЦИ
07:10 11.09.2026
13 Баш Хайдутин и действащ комунист💯
07:12 11.09.2026
14 Това
07:17 11.09.2026
15 И кой ги краде?
До коментар #6 от "Чукче - Наблюдател":Руснаци през офшорки
07:18 11.09.2026
16 Холиууд
Коментиран от #30
07:18 11.09.2026
17 Краварят
Коментиран от #28
07:19 11.09.2026
18 Мишел
07:23 11.09.2026
19 Баш Хайдутин и действащ комунист💯
07:23 11.09.2026
20 САЩ
07:24 11.09.2026
21 Мусорчик
До коментар #10 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":Преди време зададе същия въпрос и ти отговорих, но понеже българинът помни около две минути реших отново да те подсетя. Понеже пищеше за летището в Безмер и как ще го избомбят. Е, става дума за едни 450+ кг уран, обогатен до степен, че вече не е за мирни цели. А сега си представи, че избомбят Безмер, но не с конвенционално оръжие, ако ме разбираш какво имам предвид.
Коментиран от #23, #27, #29
07:27 11.09.2026
22 Исторически парк
07:34 11.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бат Минко
07:43 11.09.2026
25 Прекрасните
07:46 11.09.2026
26 Щото Полша
До коментар #10 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":им е далеко.
07:46 11.09.2026
27 Механик
До коментар #21 от "Мусорчик":А защо Иран биха избомбили Безмер, ако там нямаше американски/вражески бойни самолети? М?
Защо не виждаш ПРИЧИНАТА, а искаш да се бориш със СЛЕДСТВИЕТО?
И защо Иран да няма уран, а защо не и ядрено оръжие? Ядрено оръжие имат доста държави и доста отдавна. Защо Иран не може да има в такъв случай?
Кой дава правото на Израел да има такова оръжие, при това СЪВСЕМ ТАЙНО, а Иран да няма право?
Ми и утре ще забраниш на Иран да имат пушки, пищови, че и ножове. А може би и тояги? Камъни също. Даже ще им забраниш да могат да си свиват дгланта в юмрук. ЯЕх, демократе, демократе!! Бай Газдов ви оправя вас.
07:49 11.09.2026
28 Атина Паднала
До коментар #17 от "Краварят":Америка е силна против малките държави и които са далеч от границите и като Венецуела,Куба,Либия,Иран.Но когато нападне държава която не е на 250 години а на 3000 ,НАРОД и икономика преодоляла 50 годишни санкции и ембарго удря на камък и къщата от карти се разпада.
Коментиран от #31
07:49 11.09.2026
29 тракиец
До коментар #21 от "Мусорчик":Ми то и Русия,Северна Корея и Израел има обогатен уран и даже ядрени ракети и са заплаха за УСА,защо тогара Тръмп не ги напада?
07:53 11.09.2026
30 факуса
До коментар #16 от "Холиууд":вече има лъвицата на амазон
07:56 11.09.2026
31 Атина Паднала
До коментар #28 от "Атина Паднала":Ирак
Коментиран от #34
07:59 11.09.2026
32 ..леле , КАКО !
07:59 11.09.2026
33 Легнал ангеЛ
Имат си отговор хората ! Защитават се срещу АГРЕСОРА !
Похвално......
08:01 11.09.2026
34 смях
До коментар #31 от "Атина Паднала":Иран
08:18 11.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Иван
До коментар #3 от "Лост":Доналд Тръмп е темеруд, педофил.
08:24 11.09.2026
37 долу сащ
08:34 11.09.2026
38 Зайо Байо
08:47 11.09.2026
39 Лъжовната ИСТИНА
08:50 11.09.2026