Пентагонът призна за тежки поражения на ключови обекти на ВМС на САЩ в Бахрейн

Пентагонът и американското разузнаване изправиха съюзниците си пред тревожни разкрития в ранните часове на 11 септември. Изпълняващият длъжността министър на Военноморските сили на САЩ Ханг Као открито призна, че иранските удари са нанесли сериозни щети на ключови обекти на ВМС на САЩ в Бахрейн. Според официалния представител мащабът на пораженията по инфраструктурата на Пети флот е толкова мащабен, че американският самолетоносач USS Abraham Lincoln буквално е нямало къде да акостира. Докато Вашингтон спешно обсъжда дали изобщо да възстановява разрушените бази в региона, The Wall Street Journal съобщи за паралелен и още по-опасен процес: Техеран успешно е възобновил производството на балистични ракети.

Тежки разрушения в Бахрейн и уязвимост на ВМС на САЩ

Признанието на Као, разпространено от американския кореспондент Райан Морган в социалната мрежа X и цитирано от The Epoch Times, маркира повратна точка в конфликта. По думите на Као Иран буквално е „разпилял на парчета“ ключови зони в Бахрейн, където се намира стратегическият щаб на Пети флот на САЩ.

Парализа на флота: Пораженията по доковете и логистичната инфраструктура лишиха самолетоносача USS Abraham Lincoln от възможност за оперативно базиране в Бахрейн.

Пораженията по доковете и логистичната инфраструктура лишиха самолетоносача USS Abraham Lincoln от възможност за оперативно базиране в Бахрейн. Предистория: Ударът идва след интензивни атаки на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) с дронове и ракети, включително по базата „Шейх Иса“ и американски есминци като Delbert D. Black.

Ударът идва след интензивни атаки на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) с дронове и ракети, включително по базата „Шейх Иса“ и американски есминци като Delbert D. Black. Провал на ПВО: По данни на CBS News, въпреки че американските сили са изстреляли над 30 зенитни ракети Patriot, иранските средства за нападение са успели да пробият защитата, нанасяйки щети и по авиационна техника на САЩ в съседна Йордания.

Разкритието на WSJ: Иран отново произвежда балистични ракети

Паралелно с признанията за логистичния колапс на САЩ в Персийския залив, The Wall Street Journal публикува ексклузивно разследване, цитиращо източници от американското и ближкоизточното разузнаване.

Според доклада на WSJ, Иран е успял да рестартира производството на балистични ракети в своите тайни подземни съоръжения. Това се случва въпреки предишните изявления на Пентагона, че близо 90% от индустриалната база на Техеран за производство на дронове и ракети е била унищожена. Разузнавателните данни сочат засилена активност в подземния ракетен завод „Ходжир“ в Югоизточен Иран. Към момента сглобяването се извършва в по-ограничени количества в сравнение с периода преди войната, като се използват натрупани компоненти и запаси, но процесът обхваща както ракети с течно гориво, така и такива с твърдо гориво.

Американски служители отбелязват пред The Wall Street Journal, че Техеран е преминал към нискотемпово производство веднага след подписването на предварителното споразумение с президента Доналд Тръмп в средата на юни 2026 г., печелейки време за възстановяване на своя военен потенциал.