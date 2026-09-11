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Пентагонът призна за тежки поражения на ключови обекти на ВМС на САЩ в Бахрейн

Пентагонът призна за тежки поражения на ключови обекти на ВМС на САЩ в Бахрейн

11 Септември, 2026 06:43, обновена 11 Септември, 2026 06:50 3 033 39

  • сащ-
  • иран-
  • пентагон-
  • ракети-
  • бази-
  • щети

Иран възобновил производството на балистични ракети под земята

Пентагонът призна за тежки поражения на ключови обекти на ВМС на САЩ в Бахрейн - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът и американското разузнаване изправиха съюзниците си пред тревожни разкрития в ранните часове на 11 септември. Изпълняващият длъжността министър на Военноморските сили на САЩ Ханг Као открито призна, че иранските удари са нанесли сериозни щети на ключови обекти на ВМС на САЩ в Бахрейн. Според официалния представител мащабът на пораженията по инфраструктурата на Пети флот е толкова мащабен, че американският самолетоносач USS Abraham Lincoln буквално е нямало къде да акостира. Докато Вашингтон спешно обсъжда дали изобщо да възстановява разрушените бази в региона, The Wall Street Journal съобщи за паралелен и още по-опасен процес: Техеран успешно е възобновил производството на балистични ракети.

Тежки разрушения в Бахрейн и уязвимост на ВМС на САЩ

Признанието на Као, разпространено от американския кореспондент Райан Морган в социалната мрежа X и цитирано от The Epoch Times, маркира повратна точка в конфликта. По думите на Као Иран буквално е „разпилял на парчета“ ключови зони в Бахрейн, където се намира стратегическият щаб на Пети флот на САЩ.

  • Парализа на флота: Пораженията по доковете и логистичната инфраструктура лишиха самолетоносача USS Abraham Lincoln от възможност за оперативно базиране в Бахрейн.
  • Предистория: Ударът идва след интензивни атаки на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) с дронове и ракети, включително по базата „Шейх Иса“ и американски есминци като Delbert D. Black.
  • Провал на ПВО: По данни на CBS News, въпреки че американските сили са изстреляли над 30 зенитни ракети Patriot, иранските средства за нападение са успели да пробият защитата, нанасяйки щети и по авиационна техника на САЩ в съседна Йордания.

Разкритието на WSJ: Иран отново произвежда балистични ракети

Паралелно с признанията за логистичния колапс на САЩ в Персийския залив, The Wall Street Journal публикува ексклузивно разследване, цитиращо източници от американското и ближкоизточното разузнаване.

Според доклада на WSJ, Иран е успял да рестартира производството на балистични ракети в своите тайни подземни съоръжения. Това се случва въпреки предишните изявления на Пентагона, че близо 90% от индустриалната база на Техеран за производство на дронове и ракети е била унищожена. Разузнавателните данни сочат засилена активност в подземния ракетен завод „Ходжир“ в Югоизточен Иран. Към момента сглобяването се извършва в по-ограничени количества в сравнение с периода преди войната, като се използват натрупани компоненти и запаси, но процесът обхваща както ракети с течно гориво, така и такива с твърдо гориво.

Американски служители отбелязват пред The Wall Street Journal, че Техеран е преминал към нискотемпово производство веднага след подписването на предварителното споразумение с президента Доналд Тръмп в средата на юни 2026 г., печелейки време за възстановяване на своя военен потенциал.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аятолаха

    51 2 Отговор
    Следваща спирка Безмер.

    06:52 11.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лост

    52 0 Отговор
    Да ама Тръмп каза,че не съжалява за започнатата война с Иран.

    Коментиран от #36

    06:54 11.09.2026

  • 4 Някой

    55 0 Отговор
    Бай Дончо я закъса с Иран. Май китайски ракети стрелят А.

    06:55 11.09.2026

  • 5 ЛАДА АЗИМУТ

    60 0 Отговор
    Ха ха, ко стана ве? Нали бяха само незначителни щети?

    06:56 11.09.2026

  • 6 Чукче - Наблюдател

    71 1 Отговор
    Забелязах, че на държава която доброволно си нареже ракетите и крадат златото, земята, водата, заводите и парата.

    Коментиран от #15

    06:57 11.09.2026

  • 7 Механик

    76 0 Отговор
    Тежките им поражения на са с пирали още от началото на войната с Иран. Просто до сега криеха положението. Ама то вече излезе извън контрол и няма как да се крие. За това с е изпуска по малко информация, която в същност казва едва една десета от истината.
    САЩ са разгромени в Иран. Базите им в околните на Иран Държави са пометени и никога няма да бъдат възстановени, защото са нужни много пари, каквито вече няма. Но най-вече защото самите държави-гостоприемници на базите вече не ги искат, понеже така застават под прицел. А най-важната причина поради която не ги ги и скат тия бази е, понеже те не оправдаха предназначението си, а именно да защитават въпросните страни. САЩ са на колене в Иран, но за сега не си признават. Това непризнаване няма да продължи дълго, защото хората гледат.

    07:00 11.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ........–

    33 1 Отговор
    За Кра вария -Аминь !

    07:06 11.09.2026

  • 10 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    58 0 Отговор
    Израел и САЩ защо нападнаха Иран?

    Коментиран от #21, #26

    07:08 11.09.2026

  • 11 Ами

    47 0 Отговор
    Арабските диктатури наоколо може в някакъв момент да се окажат с разрушени производствени мощности за газ и петрол. Щом Иран поразява американски военни обекти, не би било проблем да гръмне незащитените инсталации за добив и преработка на продукти. Да не говорим за заводите за десалинирана вода.
    Арабелите ще трябва да молят гринговците да се махат от региона, докато персите все още да добре предлазположени.

    07:08 11.09.2026

  • 12 КИТАЙСКИТЕ СПЪТНИЦИ

    37 0 Отговор
    Добре насочват иранските ракети.

    07:10 11.09.2026

  • 13 Баш Хайдутин и действащ комунист💯

    36 1 Отговор
    Слава на братята ни Иранци

    07:12 11.09.2026

  • 14 Това

    37 0 Отговор
    е сериозен проблем за монархическите автокрации в залива. Кой ще инвестира в луксозни имоти, яхти и почивки там, ако районът се свързва с нестабилност и войни. Глупаци излязоха. Рискуваха всичко, а американците дори не са им клиенти от десетилетия. Какво ще правят сега?

    07:17 11.09.2026

  • 15 И кой ги краде?

    3 29 Отговор

    До коментар #6 от "Чукче - Наблюдател":

    Руснаци през офшорки

    07:18 11.09.2026

  • 16 Холиууд

    36 0 Отговор
    Пасти да яде. Къде е Рамбо Първа кръв?

    Коментиран от #30

    07:18 11.09.2026

  • 17 Краварят

    33 0 Отговор
    Голям залък хапни, голям Иран не нападай

    Коментиран от #28

    07:19 11.09.2026

  • 18 Мишел

    28 0 Отговор
    САЩ вече не твърдят, че са спечелили войната, която обявиха на Иран . Казват, че са загубили Близкия из.ток

    07:23 11.09.2026

  • 19 Баш Хайдутин и действащ комунист💯

    17 1 Отговор
    Гладна зима ни чака ! Юнак балкански и кренвирши неможе да си позволи.Ще карате на домати ,компот и хляб .Тези които във Варна си накупиха ап.кутиики ще се връщат пожеланията селата .Да се връщат че ни отнема въздуха .

    07:23 11.09.2026

  • 20 САЩ

    26 0 Отговор
    са ги отписали вече тези бази. Няколко стотици милиарди долара надолу не са голям проблем за правителството на САЩ Обаче военната им логистика е затруднена, пък евреите ги натискат за продължителна война.

    07:24 11.09.2026

  • 21 Мусорчик

    4 23 Отговор

    До коментар #10 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    Преди време зададе същия въпрос и ти отговорих, но понеже българинът помни около две минути реших отново да те подсетя. Понеже пищеше за летището в Безмер и как ще го избомбят. Е, става дума за едни 450+ кг уран, обогатен до степен, че вече не е за мирни цели. А сега си представи, че избомбят Безмер, но не с конвенционално оръжие, ако ме разбираш какво имам предвид.

    Коментиран от #23, #27, #29

    07:27 11.09.2026

  • 22 Исторически парк

    25 0 Отговор
    Иран им пръсна фунията 😏

    07:34 11.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бат Минко

    19 0 Отговор
    Аятоласите ибахаБай Дончо

    07:43 11.09.2026

  • 25 Прекрасните

    15 0 Отговор
    ирански ракети са ударили великолепните американски бази и това е една чудесна новина за страхотният чичо Дони ... Дай, Боже, да има още невероятни новини за успехите на американският месия ...

    07:46 11.09.2026

  • 26 Щото Полша

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "ПРИПОМНЕТЕ МИ":

    им е далеко.

    07:46 11.09.2026

  • 27 Механик

    21 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мусорчик":

    А защо Иран биха избомбили Безмер, ако там нямаше американски/вражески бойни самолети? М?
    Защо не виждаш ПРИЧИНАТА, а искаш да се бориш със СЛЕДСТВИЕТО?
    И защо Иран да няма уран, а защо не и ядрено оръжие? Ядрено оръжие имат доста държави и доста отдавна. Защо Иран не може да има в такъв случай?
    Кой дава правото на Израел да има такова оръжие, при това СЪВСЕМ ТАЙНО, а Иран да няма право?
    Ми и утре ще забраниш на Иран да имат пушки, пищови, че и ножове. А може би и тояги? Камъни също. Даже ще им забраниш да могат да си свиват дгланта в юмрук. ЯЕх, демократе, демократе!! Бай Газдов ви оправя вас.

    07:49 11.09.2026

  • 28 Атина Паднала

    17 1 Отговор

    До коментар #17 от "Краварят":

    Америка е силна против малките държави и които са далеч от границите и като Венецуела,Куба,Либия,Иран.Но когато нападне държава която не е на 250 години а на 3000 ,НАРОД и икономика преодоляла 50 годишни санкции и ембарго удря на камък и къщата от карти се разпада.

    Коментиран от #31

    07:49 11.09.2026

  • 29 тракиец

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мусорчик":

    Ми то и Русия,Северна Корея и Израел има обогатен уран и даже ядрени ракети и са заплаха за УСА,защо тогара Тръмп не ги напада?

    07:53 11.09.2026

  • 30 факуса

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Холиууд":

    вече има лъвицата на амазон

    07:56 11.09.2026

  • 31 Атина Паднала

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Паднала":

    Ирак

    Коментиран от #34

    07:59 11.09.2026

  • 32 ..леле , КАКО !

    5 0 Отговор
    На война - като на война !

    07:59 11.09.2026

  • 33 Легнал ангеЛ

    12 0 Отговор
    Американците биха хиляди километри път , за да нападнат ИРАН на тяхна земя и очакват те да стоят мирни и да се предадат ли ?
    Имат си отговор хората ! Защитават се срещу АГРЕСОРА !
    Похвално......

    08:01 11.09.2026

  • 34 смях

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Паднала":

    Иран

    08:18 11.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Иван

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    Доналд Тръмп е темеруд, педофил.

    08:24 11.09.2026

  • 37 долу сащ

    5 0 Отговор
    да видим кога ще признаят, че дълга на фед е два пъти по голям от обявеното... вече 60 г живеят на гърба на целия свят, с фалшивата си валута

    08:34 11.09.2026

  • 38 Зайо Байо

    1 0 Отговор
    Ами иранците не са християни , че като им удариш едната буза , да се обърнат , за да ги ударят и по другата страна !

    08:47 11.09.2026

  • 39 Лъжовната ИСТИНА

    1 0 Отговор
    Не разбирам как изкарват Иран агресор , като те самите бяха нападнати от Израел и САЩ !

    08:50 11.09.2026

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