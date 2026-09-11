Христо Янев с уникално постижение за ЦСКА през XXI век

Христо Янев напусна треньорския пост в ЦСКА, оставяйки името си в историята на „червените“. Той е треньорът, извел „армейците“ до най-много трофеи през XXI век – 3. Става дума за две Купи на България и вече една Суперкупа.

С по два трофея са Стойчо Младенов, Пламен Марков и Милен Радуканов, а с един са Миодраг Йешич и Любо Пенев.

Трябва да отбележим, че тук няма ранкиране на трофеите, защото все пак двете титли на България, спечелени от Стойчо Младенов, си остават най-ценните отличия през този век.

Миодрах Йешич също донесе едно първо място през 2005 г. - важната 30-ата титла, която позволи на ЦСКА да сложи трета звезда над своята емблема.

Кои са треньорите на ЦСКА, донесли трофеи на „червените“ през XXI век

Титла 2003 г. - Стойчо Младенов

Титла 2005 г. - Миодраг Йешич

Титла 2008 г. - Стойчо Младенов

Купа на България 2006 г. - Пламен Марков

Купа на България 2011 г. - Милен Радуканов

Купа на България 2016 г. - Христо Янев

Купа на България 2021 г. - Любо Пенев

Купа на България 2026 г. - Христо Янев

Суперкупа на България 2006 г. - Пламен Марков

Суперкупа на България 2011 г. - Милен Радуканов

Суперкупа на България 2026 г. - Христо Янев