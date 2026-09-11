Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Христо Янев с уникално постижение за ЦСКА през XXI век

Христо Янев с уникално постижение за ЦСКА през XXI век

11 Септември, 2026 06:35 428 0

  • футбол-
  • цска-
  • христо янев

С по два трофея са Стойчо Младенов, Пламен Марков и Милен Радуканов, а с един са Миодраг Йешич и Любо Пенев.

Христо Янев с уникално постижение за ЦСКА през XXI век - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Христо Янев напусна треньорския пост в ЦСКА, оставяйки името си в историята на „червените“. Той е треньорът, извел „армейците“ до най-много трофеи през XXI век – 3. Става дума за две Купи на България и вече една Суперкупа.

С по два трофея са Стойчо Младенов, Пламен Марков и Милен Радуканов, а с един са Миодраг Йешич и Любо Пенев.

Трябва да отбележим, че тук няма ранкиране на трофеите, защото все пак двете титли на България, спечелени от Стойчо Младенов, си остават най-ценните отличия през този век.

Миодрах Йешич също донесе едно първо място през 2005 г. - важната 30-ата титла, която позволи на ЦСКА да сложи трета звезда над своята емблема.

Кои са треньорите на ЦСКА, донесли трофеи на „червените“ през XXI век

Титла 2003 г. - Стойчо Младенов

Титла 2005 г. - Миодраг Йешич

Титла 2008 г. - Стойчо Младенов

Купа на България 2006 г. - Пламен Марков

Купа на България 2011 г. - Милен Радуканов

Купа на България 2016 г. - Христо Янев

Купа на България 2021 г. - Любо Пенев

Купа на България 2026 г. - Христо Янев

Суперкупа на България 2006 г. - Пламен Марков

Суперкупа на България 2011 г. - Милен Радуканов

Суперкупа на България 2026 г. - Христо Янев


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове