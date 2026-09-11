Новини
България »
Всички градове »
Шестима министри ще участват в днешния парламентарен контрол

Шестима министри ще участват в днешния парламентарен контрол

11 Септември, 2026 07:10 514 6

  • шестима министри-
  • депутати-
  • парламентарен контрол

Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Шестима министри ще участват в днешния парламентарен контрол - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Шестима министри ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол, съобщават от novini.bg.

Димитър Стоянов, Пламен Абровски, Иван Шишков, Ива Петрова, Георги Пеев и Евтим Милошев ще се явят пред депутатите на 11 септември.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на един въпрос от народния представител Атанас Славов.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговори на два въпроса от народните представители Любен Иванов и Айлин Пехливанова.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговори на 11 въпроса, поставени от Любен Иванов, Георги Георгиев и Коста Стоянов, Анна Бодакова, Томислав Дончев, Иво Цанев, Стела Илиева, Ивелин Първанов.

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на един въпрос от народния представител Петър Петров.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговори на един въпрос от народния представител Петър Петров.

Министърът на културата Евтим Милошев ще отговори на четири въпроса от народните представители Любен Иванов, Иво Михайлов, Весела Момчева-Таун, Ангел Янчев и Кръстьо Врачев.

Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Поради неотложен служебен ангажимент в парламентарния контрол няма да участва и министърът на туризма Илин Димитров.

Поради неотложен случай в контрола няма да вземат участие и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, както и министърът на образованието и науката Георги Вълчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    0 0 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    07:18 11.09.2026

  • 2 Таратор 90 цента

    1 0 Отговор
    А парламентарния стол работи ли в петък, защото така само похабяват кюфтетата за 20-30 човека?

    07:39 11.09.2026

  • 3 Търновец

    0 0 Отговор
    Отбрана няма - няма самолети няма бойни коли за пехотата няма гаубици и оръдия.

    Коментиран от #4

    08:05 11.09.2026

  • 4 Троян

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Търновец":

    Хората вече водят войни със дронове. Гаубици самолети и оръдия не ни трябват. Два три са достатъчни да отровят питейната вода със много гадна отрова. Бях танкист навремето междудругото. :)

    Коментиран от #6

    08:17 11.09.2026

  • 5 А ! аааааааа !

    1 0 Отговор
    Тия Дето не правят Нищо !

    Няма Да Присъстват !

    Без Наука и Законност !

    Няма Да Стане !

    Нищо !

    08:19 11.09.2026

  • 6 Тогава Се Пълзеше !

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Троян":

    Сега Се Лети !

    08:21 11.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол