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Комо с разгром над РБ Лайпциг на старта в Шампионската лига

Комо с разгром над РБ Лайпциг на старта в Шампионската лига

11 Септември, 2026 00:11 618 0

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Италианският дебютант впечатли с класна игра и убедителна победа

Комо с разгром над РБ Лайпциг на старта в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италианският Комо не просто влезе в Шампионската лига, а го направи със стил, като разгроми гостуващия РБ Лайпциг с категоричното 4:1.

Още от първия съдийски сигнал домакините демонстрираха амбиция и увереност. Мартин Батурина даде тон на празненствата, откривайки резултата в 15-ата минута.

Само 23 минути по-късно, Анастасиос Доувикас удвои преднината на „волтаиците“, хвърляйки в екстаз феновете по трибуните.

След почивката Комо не намали темпото. Асан Диао се разписа в началото на второто полувреме, с което направи резултата класически – 3:0.

Гостите от Лайпциг все пак намериха сили за почетен гол чрез Андрия Максимович в 58-ата минута, но радостта им бе кратка. В заключителните минути резервата Максимо Пероне оформи крайното 4:1, с което сложи точка на впечатляващото представяне на италианците.

След този триумф възпитаниците на Сеск Фабрегас се изкачиха до петата позиция във временното класиране с актив от 3 точки. За разлика от тях, съставът на Мартин Демикелис остана на дъното – 32-ро място.


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