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Байерн Мюнхен разгроми Бодьо Глимт с пет гола на "Алианц Арена"

Байерн Мюнхен разгроми Бодьо Глимт с пет гола на "Алианц Арена"

11 Септември, 2026 00:03 407 0

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Баварската машина демонстрира класа и безпощадност в груповата фаза на Шампионската лига

Байерн Мюнхен разгроми Бодьо Глимт с пет гола на "Алианц Арена" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен разпиля Бодьо Глимт с категоричното 5:0 в среща от груповата фаза на Шампионската лига. Домакините от "Алианц Арена" показаха защо са сред фаворитите в турнира, като доминираха през цялата среща и не оставиха никакви съмнения в превъзходството си.

Още от първия съдийски сигнал "баварците" поеха контрола над играта, владеейки топката и диктувайки темпото. В 20-ата минута феновете на Байерн настръхнаха, след като Луис Диас бе съборен в наказателното поле, но реферът остана безмълвен въпреки бурните протести на домакините.

Малко по-късно Йозуа Кимих бе на косъм да открие резултата, но неговият мощен удар срещна дясната греда.

Джамал Мусиала също опита късмета си преди почивката, но стражът на Бодьо Глимт показа завидни рефлекси и запази нулевото равенство.

След паузата Байерн вдигна оборотите и резултатът не закъсня. Само няколко минути след подновяването на играта Джамал Мусиала откри головата сметка след прецизна асистенция от Хари Кейн.

В 61-ата минута дойде ред и на самия Кейн да се разпише – английският нападател засече с глава центриране на Майкъл Олисе и удвои преднината на домакините.

Публиката на "Алианц Арена" избухна в екстаз в 77-ата минута, когато Алфонсо Дейвис реализира истински шедьовър с воле, оставяйки вратаря на гостите безпомощен.

Финалните акорди на срещата бяха изцяло за Майкъл Олисе, който се разписа два пъти – в 83-ата минута и в добавеното време, оформяйки разгромното 5:0.

Хари Кейн и Майкъл Олисе се превърнаха в истинските герои за Байерн, като с головете и асистенциите си бяха в основата на впечатляващия успех.


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