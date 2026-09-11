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Пътна обстановка в България към 7.00: Ремонти и трафик

Пътна обстановка в България към 7.00: Ремонти и трафик

11 Септември, 2026 06:53, обновена 11 Септември, 2026 06:58 676 1

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АПИ с извънредни мерки по магистралите; МВР отчете черна статистика с десетки пожари и тежки катастрофи

Пътна обстановка в България към 7.00: Ремонти и трафик - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Републиканската пътна мрежа в страната е напълно проходима, но водачите трябва да шофират с повишено внимание поради активни ремонтни дейности и засилен контрол от страна на „Пътна полиция“, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ремонти и ограничения от АПИ

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че до края на днешния ден се въвежда временна организация на движението в определени участъци на АМ „Тракия“ и АМ „Струма“ на територията на Софийска област. Ограниченията се налагат поради планирано косене на тревни площи и почистване на крайпътни окопи. Движението се пренасочва поетапно и се регулира със съответната сигнализация. Шофьорите се призовават да спазват дистанция и съобразена скорост.

Възстановено е преминаването по път ІІ-81 в участъка Бързия – Бучин проход, където по-рано трафикът бе затруднен заради аварирал тежкотоварен автомобил.

Трафик по границите

По информация на Главна дирекция „Гранична полиция“, актуална към тази сутрин, трафикът на по-големите контролно-пропускателни пунктове в страната е интензивен. Силно натоварено е движението за товарни автомобили на изход на границата с Румъния при ГКПП „Дунав мост“ (Русе) и ГКПП „Кардам“. Трафикът на българо-турската граница при ГКПП „Капитан Андреево“ също остава засилен за леки и тежкотоварни превозни средства, влизащи у нас. На границите с Гърция, Сърбия и Северна Македония преминаването се осъществява в нормален режим.

Черна статистика на МВР: Пожари и катастрофи

През изминалото денонощие екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР са ликвидирали общо 155 пожара в страната. При инцидентите са загинали двама души, а други двама са сериозно пострадали и са настанени в болница. Звената са реагирали на общо 195 сигнала за произшествия, като по-голямата част от огнените бедствия са регистрирани в сухи треви, стърнища и горска растителност.

Паралелно с това, КАТ и „Пътна полиция“ (mvr.bg) отчитат сериозен брой инциденти на пътя. За последните 24 часа на територията на страната са регистрирани 15 тежки катастрофи, при които са загинали двама души, а 20 граждани са ранени с различна степен на наранявания. В столицата са регистрирани десетки по-леки пътнотранспортни произшествия с материални щети, но без пострадали.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст информира, че условията за планински туризъм днес са отлични. Времето в по-голямата част от планинските масиви е тихо, слънчево и ясно, а температурите варират между 8 и 15 градуса.

Въпреки благоприятното време, планинските спасители съветват туристите да се движат само по маркираните пътеки, да носят подходяща екипировка и да заредят батериите на мобилните си телефони. При възникване на инцидент гражданите трябва незабавно да потърсят помощ чрез Единния европейски номер за спешни повиквания 112.


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  • 1 Тити

    0 0 Отговор
    Ремонт на ремонта за кой ли път.

    07:49 11.09.2026

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