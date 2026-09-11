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Всички резултати и голмайстори от Шампионската лига

Всички резултати и голмайстори от Шампионската лига

11 Септември, 2026 06:26 380 0

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ПСВ Айндховен и Шахтьор Донецк, както и Фенербахче - Рома не успяха да се победят

Всички резултати и голмайстори от Шампионската лига - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Първият кръг от основната фаза в Шампионската лига предложи последните 6 интригуващи срещи, с които бе дръпната завесата на първия кръг на турнира. Всеки един от тях можехте да проследите НА ЖИВО с Gong.bg, с актуални резултати и голмайстори в реално време.

ПСВ Айндховен и Шахтьор Донецк, както и Фенербахче - Рома не успяха да се победят в рранните мачове в Шампионската лига. Байерн Мюнхен разгроми Бодьо/Глимт, а Манчестър Юнайтед също надви категорично Сабах. Комо постигна много убедителен успех над Лайпциг, а Ланс направи феноменален обрат, за да победи Славия Прага.

Всички резултати и голмайстори от четвъртък вечер в Шампионската лига:

ПСВ Айндховен - Шахтьор Донецк 1:1
0:1 Глейкер Мендоса 45+1`, 1:1 Сержиньо Дест 48`

Фенербахче – Рома 1:1
0:1 Браян Кристанте 39`, 1:1 Арчи Браун 48`

Байерн Мюнхен - Бодьо/Глимт 5:0
1:0 Джамал Мусиала 47`, 2:0 Хари Кейн 61`, 3:0 Алфонсо Дейвис 77`, 4:0 Майкъл Олисе 83`, 5:0 Майкъл Олисе 90+2`

Комо - РБ Лайпциг 4:1
1:0 Мартин Батурина 15`, 2:0 Анастасиос Дувикас 38`, 3:0 Асане Диао 54`, 3:1 Андрия Максимович 58`, 4:1 Максимо Пероне 53`

Манчестър Юнайтед - Сабах 4:0
1:0 Матеуш Куня 27`, 2:0 Бруно Фернандеш 42`, 3:0 Бенямин Шешко 45`, 4:0 Лисандро Мартинес 69`

Славия Прага - Ланс 2:3
1:0 Даниел Щурм 51`, 1:1 Абдала Сима 81`, 2:1 Даниел Щурм 88`, 2:2 Флориан Тувен 90+1`, 2:3 Рубен Агилар 90+3`


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