Отново брутална агресия в Пловдив: 10 младежи нападнаха връстник и го гориха

Група от над 10 младежи нападнаха свой връстник на бул. “Руски”, близо до мол в Пловдив. Нападнатото момче било удряно с юмруци и горено със запалки, съобщава БГНЕС.
Свидетели на нападението станали случайни минувачи и клиенти на мола. Подали сигнал на тел. 112, а на място пристигнала патрулка.
Служителите на реда издирили нападателите за броени минути, като ги откарали в районното. Викнали и родителите им.
По непотвърдена информация младежът, който бил основен бияч бил освободен, като баща му го прибрал от полицейското управление. Битото момче е откарано с линейка в болница.
Не е ясна причината за проявената агресия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
08:29 10.09.2026
2 честен ционист
Коментиран от #9
08:29 10.09.2026
3 Незабавно вечерен час
Коментиран от #23
08:30 10.09.2026
4 Българинът
Коментиран от #7
08:32 10.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 честен ционист
До коментар #4 от "Българинът":Жертви на демокрацията.
08:34 10.09.2026
8 Кой е
Коментиран от #37, #52
08:34 10.09.2026
9 Нечестен семит
До коментар #2 от "честен ционист":Къде още виждаш пацани по хотелите? Там има само момченца от бившите съветски азиатски републики.
Коментиран от #15, #20
08:34 10.09.2026
10 нашата полиция ни ...
08:35 10.09.2026
11 На "Руски" започва деня
08:35 10.09.2026
12 ФАКТ !!!
Коментиран от #33, #54
08:35 10.09.2026
13 Споко и в Раша е така...
Коментиран от #19, #40
08:36 10.09.2026
14 Георги
08:37 10.09.2026
15 честен ционист
До коментар #9 от "Нечестен семит":Пълно е, прииждат с рейсове през Русе най вече. Ужким на лагери, но след тях карат семействата им с частни машини, глигани по 150+ кг Имах пререкания оня ден на бензиностанцията, бяха освинили всичко.
08:38 10.09.2026
16 битият - бит , е..ния - е.ан
Коментиран от #25
08:38 10.09.2026
17 Пловдивчани са такива остана им
Но, цъ
Коментиран от #26
08:39 10.09.2026
18 Троян
08:39 10.09.2026
19 спонтанен сарказъм
До коментар #13 от "Споко и в Раша е така...":няма как да не се съглася с тебе. Ако беше в "странта на неограничените възможности" щяха да влязат с автоматично оръжие в училище и щяха да почернят цял квартал. Обаче нали гледаме "блатарите" ей на само едно дете в болница.
08:39 10.09.2026
20 замириса на море
До коментар #9 от "Нечестен семит":Тая година не си ходил на родното море очевидно. Отиди ,сега е по евтинко и ще се убедиш сам.
08:41 10.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Реалист
08:46 10.09.2026
23 Мда
До коментар #3 от "Незабавно вечерен час":Трябва като в казармата, който не слуша,в карцера 😁
08:47 10.09.2026
24 Въй
08:49 10.09.2026
25 Бай Хой
До коментар #16 от "битият - бит , е..ния - е.ан":Така е по европейски,да не се стресират децата,едно време стреса се лекуваше с два шамара от родител само съседа да каже че съм направил нещо ... До други инстанции за лечение се стигна като учител или милиционер и те лекуваха успешно и нямаше стрес имаше ред и дисциплина ....ама вие не харесвате така ...отрочето трябва да е спокойно и необезпокоявано докато не се развие като престъпник,наркоман ,калпазанин или алкохолик .....да живей демокрацията и психолозите за малолетни престъпници !!!!
08:52 10.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хихи
08:55 10.09.2026
28 Пловдив
08:55 10.09.2026
29 Пловдив
09:02 10.09.2026
30 ИВАН
Коментиран от #61
09:02 10.09.2026
31 ей за това сме така
Близо 60% от 15-годишните на изпита по четене не разбират това, което четат.
Коментиран от #39
09:02 10.09.2026
32 Някой
Коментиран от #62, #64
09:03 10.09.2026
33 Сюууу
До коментар #12 от "ФАКТ !!!":Е нали миналата година имахте министър за чудо и приказ, тогава и шефа на полицията в Русе го биха.
09:04 10.09.2026
34 Замислен
09:06 10.09.2026
35 Синя София
09:11 10.09.2026
36 Дедовия
09:13 10.09.2026
37 А пребитото момче
До коментар #8 от "Кой е":Баща няма ли?
09:16 10.09.2026
38 каквито родителите такива и децата
Бабите и дядовците са виновни, че не са си възпитали децата едно време.
Нека хейта да започне сега.
09:17 10.09.2026
39 Мъгла
До коментар #31 от "ей за това сме така":За съжаление затъпяването е европейска и световна тенденция. И Франция, и Германия копаят дъното в същото изследване.
Не може да е случайност. Очевидно е било нечия цел.
Това, което ще последва, няма да е добро, със сигурност.
Коментиран от #42
09:18 10.09.2026
40 ВЕСЕЛЯК
До коментар #13 от "Споко и в Раша е така...":Да де, ама за САЩ пишат всекиденвно как се стрелят по молове и пракинзи.
А па по европа е модерно колят или да газят с коли.
Абе, ти в кой свят си бе? Май си в паралелна реланост, коят освен че е паралелна е и перпендикулярна на реалната реалност?
п.п.
Последното няма да го схванеш, знам. Не се напъвай.
09:18 10.09.2026
41 Гост
09:19 10.09.2026
42 мъда
До коментар #39 от "Мъгла":Само в мадъ рашъ молодежите покоряват световни висини. Да живей Международното Положение - най-големото Положение в Мире!
Коментиран от #57
09:20 10.09.2026
43 неофашизъм
09:21 10.09.2026
44 ЖикТак
09:23 10.09.2026
45 Не се
09:24 10.09.2026
46 ......-
Коментиран от #49, #50
09:26 10.09.2026
47 Германец
09:27 10.09.2026
48 Исторически парк
09:27 10.09.2026
49 е за вас няма банани целогодишно
До коментар #46 от "......-":и не сте в клуба на богатите. Даже визи ви искат за ЕС
09:28 10.09.2026
50 Колю-маркуча
До коментар #46 от "......-":Важното беше,че ти снощи яде банана през другото място.
09:28 10.09.2026
51 65473457373
ето това е причината за тези побои , и скоро ще следват още ! Вместо баща му да му съдере кожата от бой и да го остави в затвора за 5-6 месеца ...
09:29 10.09.2026
52 Тити на Кака
До коментар #8 от "Кой е":Бащата е ППравилен.
От ППетрохань.
09:29 10.09.2026
53 ......-
Розвите БГевреоФалингота да ми едАт банана и да си пеят коледни песнички за таненбаума.
Коментиран от #56
09:32 10.09.2026
54 Стефан Стефанов
До коментар #12 от "ФАКТ !!!":Нямаме ОБЩЕСТВО , КОЕТО ДА ЗАТВОРИ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА С ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ И ИСКАНЕ НА СПРАВЕДЛИВ И ЯВЕН ПРОЦЕС ЗА ДЕЯТЕЛИТЕ!!!
09:33 10.09.2026
55 ......-
09:34 10.09.2026
56 е за вас няма банани целогодишно
До коментар #53 от "......-":и не сте в клуба на богатите. Но пък скоро ще имате призовка за фронте.
Коментиран от #58
09:35 10.09.2026
57 жик так
До коментар #42 от "мъда":И ти си от т@паците.
Коментиран от #59
09:40 10.09.2026
58 Дако
До коментар #56 от "е за вас няма банани целогодишно":Гледай да не изпревариш първи за фронта .
Коментиран от #60
09:41 10.09.2026
59 мъда
До коментар #57 от "жик так":За сметка на това си от особено неумните
09:42 10.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Михал Стоянов
До коментар #30 от "ИВАН":ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВРЪЩАНЕ НА ТВУ. Първи ,,випуск" още от 2027 ма. След 7 клас вече са годни да бъдат приемани и да продължат образованието си ТВУто. Сутрин училище,следобяд работа и после заключени до сутринта.И така една ,,учебна" година минимум. Свиждане само в Неделя по два часа. Вътре ако продължава със зулуми , продължава ,,образованието" си още една година. Иначе няма оправия.
09:43 10.09.2026
62 Имаше ги и при лошия социализъм
До коментар #32 от "Някой":Но тогава не си поплюваха. Бях дете, възрастните заговориха за нещо ново и страшно - хулигани. По-късно се заговори, че когото хванат, го разстрелват. Сигурно не е било чак така, но затвор със сигурност е имало. По-късно се появиха едни цигански компании, млади мъже, вечер, в парковете. Изловиха ги, спукаха ги от бой, изчезнаха. А сега? Лиготии.
09:44 10.09.2026
63 Гергов
09:45 10.09.2026
64 Ха ха ха ха
До коментар #32 от "Някой":При лошият социализъм имаше три пъти повече убийства, отколкото сега.
Отговори ми, ако е нямало такива неща, защо имаше ТВУ, смъртно наказание, лагери?
09:46 10.09.2026
65 Костадинов
09:46 10.09.2026