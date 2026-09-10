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Отново брутална агресия в Пловдив: 10 младежи нападнаха връстник и го гориха

Отново брутална агресия в Пловдив: 10 младежи нападнаха връстник и го гориха

10 Септември, 2026 08:21 2 742 65

  • пловдив-
  • младежи-
  • нападение-
  • запалки

По непотвърдена информация младежът, който бил основен бияч бил освободен

Отново брутална агресия в Пловдив: 10 младежи нападнаха връстник и го гориха - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Група от над 10 младежи нападнаха свой връстник на бул. “Руски”, близо до мол в Пловдив. Нападнатото момче било удряно с юмруци и горено със запалки, съобщава БГНЕС.

Свидетели на нападението станали случайни минувачи и клиенти на мола. Подали сигнал на тел. 112, а на място пристигнала патрулка.

Служителите на реда издирили нападателите за броени минути, като ги откарали в районното. Викнали и родителите им.

По непотвърдена информация младежът, който бил основен бияч бил освободен, като баща му го прибрал от полицейското управление. Битото момче е откарано с линейка в болница.

Не е ясна причината за проявената агресия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    33 24 Отговор
    Щом нападението е на бул."Руски", със сигурност тези младежи са жертви на руската пропаганда.

    08:29 10.09.2026

  • 2 честен ционист

    33 8 Отговор
    Чакайте само пацаните на нацбата, дето хрантутите по хотелите да навършат пълнолетие, да видите тогава, какво ще ви правят.

    Коментиран от #9

    08:29 10.09.2026

  • 3 Незабавно вечерен час

    77 1 Отговор
    Докато не заиграе камшика, тия олигофрени няма да се спрат!

    Коментиран от #23

    08:30 10.09.2026

  • 4 Българинът

    45 2 Отговор
    И неговите наследници в огромната си част се превърнаха в скотове, което е необяснимо за хора с претенции че са нещо повече от другите

    Коментиран от #7

    08:32 10.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 честен ционист

    36 10 Отговор

    До коментар #4 от "Българинът":

    Жертви на демокрацията.

    08:34 10.09.2026

  • 8 Кой е

    43 2 Отговор
    Бащата

    Коментиран от #37, #52

    08:34 10.09.2026

  • 9 Нечестен семит

    6 22 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Къде още виждаш пацани по хотелите? Там има само момченца от бившите съветски азиатски републики.

    Коментиран от #15, #20

    08:34 10.09.2026

  • 10 нашата полиция ни ...

    56 3 Отговор
    Аха ... биячите са си в къщи ... пребитият - в болница ! Мила , "родна" картинка ... а , в Пловдив очевидно вече е ежедневие . Работи Демерджиев , работи . Щастливи сме да видим как пловдивската полиция пази усърдно ... биячите.

    08:35 10.09.2026

  • 11 На "Руски" започва деня

    23 5 Отговор
    Както пееше Михаил Белчев, Бог да го прости.

    08:35 10.09.2026

  • 12 ФАКТ !!!

    26 6 Отговор
    ОГРОМНА ЖАЛОСТ ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ !!! НЯМАМЕ СИ ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР И СИГУРНОСТ !!!

    Коментиран от #33, #54

    08:35 10.09.2026

  • 13 Споко и в Раша е така...

    16 22 Отговор
    Важното е да следваме евразийският пример

    Коментиран от #19, #40

    08:36 10.09.2026

  • 14 Георги

    31 0 Отговор
    не са попаднали на дядото с бирата, затова!

    08:37 10.09.2026

  • 15 честен ционист

    25 3 Отговор

    До коментар #9 от "Нечестен семит":

    Пълно е, прииждат с рейсове през Русе най вече. Ужким на лагери, но след тях карат семействата им с частни машини, глигани по 150+ кг Имах пререкания оня ден на бензиностанцията, бяха освинили всичко.

    08:38 10.09.2026

  • 16 битият - бит , е..ния - е.ан

    30 0 Отговор
    Така е у нашенско. Куките си попълват формулярчетата и толкоз.

    Коментиран от #25

    08:38 10.09.2026

  • 17 Пловдивчани са такива остана им

    7 4 Отговор
    Само желанието да са столица
    Но, цъ

    Коментиран от #26

    08:39 10.09.2026

  • 18 Троян

    44 0 Отговор
    Това е глутница хиени. Защо не са го нападнали един по един? Защото са страхливи локали които са смели само когато са много срещу сам човек.

    08:39 10.09.2026

  • 19 спонтанен сарказъм

    7 12 Отговор

    До коментар #13 от "Споко и в Раша е така...":

    няма как да не се съглася с тебе. Ако беше в "странта на неограничените възможности" щяха да влязат с автоматично оръжие в училище и щяха да почернят цял квартал. Обаче нали гледаме "блатарите" ей на само едно дете в болница.

    08:39 10.09.2026

  • 20 замириса на море

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Нечестен семит":

    Тая година не си ходил на родното море очевидно. Отиди ,сега е по евтинко и ще се убедиш сам.

    08:41 10.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Реалист

    25 1 Отговор
    Явно Пловдив е новият Перник, но по-извратен. В Перник побе бяха мъже

    08:46 10.09.2026

  • 23 Мда

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Незабавно вечерен час":

    Трябва като в казармата, който не слуша,в карцера 😁

    08:47 10.09.2026

  • 24 Въй

    2 0 Отговор
    Кви големи огледала.

    08:49 10.09.2026

  • 25 Бай Хой

    25 1 Отговор

    До коментар #16 от "битият - бит , е..ния - е.ан":

    Така е по европейски,да не се стресират децата,едно време стреса се лекуваше с два шамара от родител само съседа да каже че съм направил нещо ... До други инстанции за лечение се стигна като учител или милиционер и те лекуваха успешно и нямаше стрес имаше ред и дисциплина ....ама вие не харесвате така ...отрочето трябва да е спокойно и необезпокоявано докато не се развие като престъпник,наркоман ,калпазанин или алкохолик .....да живей демокрацията и психолозите за малолетни престъпници !!!!

    08:52 10.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хихи

    16 0 Отговор
    баща му го прибрал от полицейското управление....а дали го е набил?

    08:55 10.09.2026

  • 28 Пловдив

    13 0 Отговор
    Задържане за 72 часа, пущане повдигане на ново обвинение и отново вътре 72 ! Когато изкара пет шест дена вътре и излезне с досие ска не е взел поука значи няма да стане човек !

    08:55 10.09.2026

  • 29 Пловдив

    20 0 Отговор
    По един хубав бой да им хвърлят на тези десет пикльовци а на родителите по една голяма глоба и да влязат в списък ,при повторно такова нарушение в затвора,без смекчаващи обстоятелства.

    09:02 10.09.2026

  • 30 ИВАН

    16 1 Отговор
    И от космоса вече се вижда, че ни е болно обществото, а едно общество се лекува много лесно, казарма, бригади, малко ред и дисциплина ... и работа, мнооого работа, трудът е направил от маймуната човек.

    Коментиран от #61

    09:02 10.09.2026

  • 31 ей за това сме така

    16 1 Отговор
    от международното изследване PISA разкриват историческо дъно и критичен срив в образователната система. Данните отчитат най-слабите постижения на деветокласниците у нас за последните 10 години, като над половината от тях са функционално неграмотни.

    Близо 60% от 15-годишните на изпита по четене не разбират това, което четат.

    Коментиран от #39

    09:02 10.09.2026

  • 32 Някой

    12 2 Отговор
    Поколението на пропадналите поколение. Чудно що нямаше такива неща по лошия социализъм?

    Коментиран от #62, #64

    09:03 10.09.2026

  • 33 Сюууу

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ !!!":

    Е нали миналата година имахте министър за чудо и приказ, тогава и шефа на полицията в Русе го биха.

    09:04 10.09.2026

  • 34 Замислен

    3 0 Отговор
    Сега учудвате ли се защо в щатите ученик взема ,,помпата" на баща си и зачиства етажите в училище?Само изчакайте,наближава и тук.

    09:06 10.09.2026

  • 35 Синя София

    5 11 Отговор
    Руският фашизъм настъпва в Пловдив,скоро ще залее България

    09:11 10.09.2026

  • 36 Дедовия

    6 7 Отговор
    Откакто кауна е на власт се случват брутални убийства и престъпления срещу личността ! Кауна не става за нищо !

    09:13 10.09.2026

  • 37 А пребитото момче

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кой е":

    Баща няма ли?

    09:16 10.09.2026

  • 38 каквито родителите такива и децата

    8 0 Отговор
    Изгубените деца на Прехода си отглеждат поколение, по свой образ и подобие.
    Бабите и дядовците са виновни, че не са си възпитали децата едно време.
    Нека хейта да започне сега.

    09:17 10.09.2026

  • 39 Мъгла

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "ей за това сме така":

    За съжаление затъпяването е европейска и световна тенденция. И Франция, и Германия копаят дъното в същото изследване.
    Не може да е случайност. Очевидно е било нечия цел.
    Това, което ще последва, няма да е добро, със сигурност.

    Коментиран от #42

    09:18 10.09.2026

  • 40 ВЕСЕЛЯК

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Споко и в Раша е така...":

    Да де, ама за САЩ пишат всекиденвно как се стрелят по молове и пракинзи.
    А па по европа е модерно колят или да газят с коли.
    Абе, ти в кой свят си бе? Май си в паралелна реланост, коят освен че е паралелна е и перпендикулярна на реалната реалност?
    п.п.
    Последното няма да го схванеш, знам. Не се напъвай.

    09:18 10.09.2026

  • 41 Гост

    3 0 Отговор
    Така ще е докато винаги се казва “деца” и с това не се носи никаква отговорност. Проверете дали на някой от родителите след разходката до полицейския участък му е написана глоба ,че отрочето му е без надзор навън? Защо не ги задължават да посещават психолог тези деца? И след като може да се организира в банда и да извършва престъпления значи не е вече дете. То ясно осъзнава какво прави и какво иска да постигне. И крайно време е в МОЛ-те лица под 18 г без възръстен да не се допускат.

    09:19 10.09.2026

  • 42 мъда

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Мъгла":

    Само в мадъ рашъ молодежите покоряват световни висини. Да живей Международното Положение - най-големото Положение в Мире!

    Коментиран от #57

    09:20 10.09.2026

  • 43 неофашизъм

    2 4 Отговор
    Руснаци брбрат. Кво да праишш. Е тук е така. Разни руски фашизоиди бият палят колят. Руски башибозук в действие. Е да са ви честити. Сами се докарахте до тук.

    09:21 10.09.2026

  • 44 ЖикТак

    1 0 Отговор
    Аре и тия на затвор

    09:23 10.09.2026

  • 45 Не се

    2 2 Отговор
    знаела причината. Причината е ясна. Причината е "демокрацията" и "правата на детето" в смисъла в който ни се налагат. Не се знае повода. Но той може да бъде всякакъв.

    09:24 10.09.2026

  • 46 ......-

    3 4 Отговор
    Важното е че има банани целогодишно и сме в клуба на богатите !!!

    Коментиран от #49, #50

    09:26 10.09.2026

  • 47 Германец

    1 1 Отговор
    Бунгаретата и техните чвета са смели само когато са 10 на 1

    09:27 10.09.2026

  • 48 Исторически парк

    1 0 Отговор
    58% функционална неграмотност до това води

    09:27 10.09.2026

  • 49 е за вас няма банани целогодишно

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "......-":

    и не сте в клуба на богатите. Даже визи ви искат за ЕС

    09:28 10.09.2026

  • 50 Колю-маркуча

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "......-":

    Важното беше,че ти снощи яде банана през другото място.

    09:28 10.09.2026

  • 51 65473457373

    2 0 Отговор
    По непотвърдена информация младежът, който бил основен бияч бил освободен, като баща му го прибрал от полицейското управление.

    ето това е причината за тези побои , и скоро ще следват още ! Вместо баща му да му съдере кожата от бой и да го остави в затвора за 5-6 месеца ...

    09:29 10.09.2026

  • 52 Тити на Кака

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кой е":

    Бащата е ППравилен.
    От ППетрохань.

    09:29 10.09.2026

  • 53 ......-

    1 0 Отговор
    Важното е че има банани целогодишно и сме в клуба на богатите !!!

    Розвите БГевреоФалингота да ми едАт банана и да си пеят коледни песнички за таненбаума.

    Коментиран от #56

    09:32 10.09.2026

  • 54 Стефан Стефанов

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ФАКТ !!!":

    Нямаме ОБЩЕСТВО , КОЕТО ДА ЗАТВОРИ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА С ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ И ИСКАНЕ НА СПРАВЕДЛИВ И ЯВЕН ПРОЦЕС ЗА ДЕЯТЕЛИТЕ!!!

    09:33 10.09.2026

  • 55 ......-

    0 2 Отговор
    РозАвите БГевреоФалингота да МИ лапат бан нана за жълти шекелчета шото батеритте за вибратоРа са от комунистически Китай !

    09:34 10.09.2026

  • 56 е за вас няма банани целогодишно

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "......-":

    и не сте в клуба на богатите. Но пък скоро ще имате призовка за фронте.

    Коментиран от #58

    09:35 10.09.2026

  • 57 жик так

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "мъда":

    И ти си от т@паците.

    Коментиран от #59

    09:40 10.09.2026

  • 58 Дако

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "е за вас няма банани целогодишно":

    Гледай да не изпревариш първи за фронта .

    Коментиран от #60

    09:41 10.09.2026

  • 59 мъда

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "жик так":

    За сметка на това си от особено неумните

    09:42 10.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Михал Стоянов

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "ИВАН":

    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВРЪЩАНЕ НА ТВУ. Първи ,,випуск" още от 2027 ма. След 7 клас вече са годни да бъдат приемани и да продължат образованието си ТВУто. Сутрин училище,следобяд работа и после заключени до сутринта.И така една ,,учебна" година минимум. Свиждане само в Неделя по два часа. Вътре ако продължава със зулуми , продължава ,,образованието" си още една година. Иначе няма оправия.

    09:43 10.09.2026

  • 62 Имаше ги и при лошия социализъм

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Някой":

    Но тогава не си поплюваха. Бях дете, възрастните заговориха за нещо ново и страшно - хулигани. По-късно се заговори, че когото хванат, го разстрелват. Сигурно не е било чак така, но затвор със сигурност е имало. По-късно се появиха едни цигански компании, млади мъже, вечер, в парковете. Изловиха ги, спукаха ги от бой, изчезнаха. А сега? Лиготии.

    09:44 10.09.2026

  • 63 Гергов

    0 1 Отговор
    Пловдив е руски град ,Альошата бди

    09:45 10.09.2026

  • 64 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Някой":

    При лошият социализъм имаше три пъти повече убийства, отколкото сега.

    Отговори ми, ако е нямало такива неща, защо имаше ТВУ, смъртно наказание, лагери?

    09:46 10.09.2026

  • 65 Костадинов

    0 0 Отговор
    Още малко и ще са в моята партия

    09:46 10.09.2026