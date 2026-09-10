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Манчестър Юнайтед срази Сабах Баку с впечатляваща победа в Шампионската лига

Манчестър Юнайтед срази Сабах Баку с впечатляваща победа в Шампионската лига

10 Септември, 2026 23:56 505 0

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  • футбол

"Червените дяволи" демонстрираха класа и надмощие още в първия кръг

Манчестър Юнайтед срази Сабах Баку с впечатляваща победа в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед стартира участието си в тазгодишното издание на Шампионската лига по възможно най-убедителния начин, разгромявайки Сабах Баку с 4:0 на своя "Олд Трафорд". Феновете на английския гранд станаха свидетели на истински футболен спектакъл, в който домакините не оставиха никакви шансове на своя съперник.

През първата част Манчестър Юнайтед наложи волята си. Матеуш Куня откри резултата в 27-ата минута след прецизен пас от Патрик Доргу, а малко преди почивката Бруно Фернандеш удвои аванса на "червените дяволи" след майсторска асистенция на Юри Тилеманс.

Само миг по-късно Бенямин Шешко се разписа за трети път, подпомогнат от Брайън Мбемо.

В средата на второто полувреме Лисандро Мартинес оформи крайното 4:0, с което сложи точка на спора.

След този убедителен успех възпитаниците на Майкъл Карик се изкачиха на трето място във временното класиране с актив от 3 точки. За Сабах Баку, воден от Валдас Дамбраускас, поражението означава предпоследна 35-а позиция и нулев точков актив.


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