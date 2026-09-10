Манчестър Юнайтед срази Сабах Баку с впечатляваща победа в Шампионската лига

Манчестър Юнайтед стартира участието си в тазгодишното издание на Шампионската лига по възможно най-убедителния начин, разгромявайки Сабах Баку с 4:0 на своя "Олд Трафорд". Феновете на английския гранд станаха свидетели на истински футболен спектакъл, в който домакините не оставиха никакви шансове на своя съперник.

През първата част Манчестър Юнайтед наложи волята си. Матеуш Куня откри резултата в 27-ата минута след прецизен пас от Патрик Доргу, а малко преди почивката Бруно Фернандеш удвои аванса на "червените дяволи" след майсторска асистенция на Юри Тилеманс.

Само миг по-късно Бенямин Шешко се разписа за трети път, подпомогнат от Брайън Мбемо.

В средата на второто полувреме Лисандро Мартинес оформи крайното 4:0, с което сложи точка на спора.

След този убедителен успех възпитаниците на Майкъл Карик се изкачиха на трето място във временното класиране с актив от 3 точки. За Сабах Баку, воден от Валдас Дамбраускас, поражението означава предпоследна 35-а позиция и нулев точков актив.