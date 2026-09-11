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Предлагат на бивш треньор на Ювентус и Бербатов да поема ЦСКА

Предлагат на бивш треньор на Ювентус и Бербатов да поема ЦСКА

11 Септември, 2026 06:45 409 0

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Представителите на Игор Тудор много бързо са установили контакт с хора от обкръжението на ЦСКА, за да предложат услугите на 48-годишния хърватин

Предлагат на бивш треньор на Ювентус и Бербатов да поема ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият хърватски национал Игор Тудор е предложен от мениджър на ЦСКА за нов треньор на отбора, твърди Kotasport.

Ръководството на ЦСКА търси заместник на Христо Янев, който хвърли оставка още преди мача за Суперкупата срещу Левски, който беше спечелен с 4:2.

Представителите на Игор Тудор много бързо са установили контакт с хора от обкръжението на ЦСКА, за да предложат услугите на 48-годишния хърватин.

Тудор за последно води отбора на Тотнъм. Преди това той има опит като треньор на Ювентус, Лацио, Олимпик Марсилия и Верона. През 2015/16 хърватинът беше треньор на Димитър Бербатов в ПАОК, където двамата не намериха общ език.

ЦСКА ще трябва да отдели много сериозни средства за заплата, ако се спре на този вариант, но е един от разглежданите от страна на шефовете на клуба.


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