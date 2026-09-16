Ирина Шейк разгорещи социалните мрежи с нова провокативна фотосесия

Ирина Шейк, една от най-ярките звезди на модния подиум и бивша половинка на футболната легенда Кристиано Роналдо, отново прикова погледите на милиони. Красавицата предизвика истински фурор в социалните мрежи, след като сподели нова серия снимки, на които позира по изкусително бельо.

Снимките, публикувани в официалния ѝ профил в Instagram, предизвикаха лавина от харесвания и коментари. Над 23 милиона последователи не пропуснаха да изразят възхищението си от безупречната визия на супермодела. Само за няколко часа публикацията събра впечатляващ брой лайкове, а феновете не спестиха комплиментите си.

Новата фотосесия е част от поредния професионален проект на Ирина Шейк, която не спира да изненадва с креативност и стил. Със своята харизма и увереност, моделът за пореден път доказа защо е сред най-търсените лица в модната индустрия.