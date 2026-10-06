Дронове удариха два кораба в българската част от Черно море. ALFA WATAN потъна! Екипажът му е загинал!

Два търговски кораба са били поразени при атака с дронове в Черно море, източно от нос Свети Атанас и района на Бяла. Българският ферибот DIOSCURIA е приел на борда си 18 моряци от единия плавателен съд, на който е избухнал пожар. ALFA WATAN потънал. Екипажът му е загинал.
Информацията е съобщена от Maritime.bg, като към момента няма официално потвърждение от българска институция за произхода на дроновете и за всички обстоятелства около инцидента. По данни на медията атаката е станала в изключителната икономическа зона на България.
Пострадалият кораб ABLE плава под флага на Палау. След удара на борда му е избухнал сериозен пожар, което е наложило евакуацията на целия 18-членен екипаж. Моряците са били качени на българския ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA.
Сред спасените има ранени. На борда на ферибота им е оказана първа медицинска помощ, а за пострадалите е организирано последващо транспортиране до лечебни заведения на брега. Не са оповестени данни за броя и тежестта на нараняванията.
Вторият кораб е потънал
Другият поразен плавателен съд е товарният ALFA WATAN, който плава под флага на Того. Според Maritime.bg корабът е получил сериозни структурни повреди и е потънал източно от българския бряг.
Съдбата на екипажа на ALFA WATAN все още не е потвърдена. Няма официално съобщение за броя на хората на борда или за предприета отделна спасителна операция за тях.
„Произходът на използваните дронове, както и точните обстоятелства около атаките, все още се изясняват“, съобщава Maritime.bg в информацията си за инцидента.
Случаят е определен като първата регистрирана атака срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Развитието на спасителната операция и състоянието на екипажите предстои да бъдат уточнени от компетентните власти.
Източници: eurocom.bg, maritime.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #28, #35, #69, #118, #218
09:15 06.10.2026
2 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #17, #19, #25, #42, #61, #65, #76, #124, #195
09:16 06.10.2026
3 604
Коментиран от #71, #185, #186, #201, #204
09:17 06.10.2026
4 Чума
Коментиран от #77
09:18 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 голям смях
ако не вярвате питайте оная вещица урсула да ви каже кои е виновен и тя знае
Коментиран от #121, #183
09:19 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
Щото, ако беше Русия, вече да реват, а не - проучва се!!!
Коментиран от #80
09:22 06.10.2026
11 Догодина
09:23 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 бай Иван
09:23 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Това са
Коментиран от #70
09:23 06.10.2026
16 Антон
Изключителбата икономическа зона не е териториалната граница на България. В тази зона има свобода на корабоплаването което вкл.преминаване на цивилни и военни кораби, свобода са прелитане и свобода за полагане на подводни кабели. В тази зона България има право да добива ресурси и т.н. Това е различно от териториалното море на България. Не позволявайте на мисирки и мисири да всяват панила, намеквайки че това се случва на бългсрска територия заради лолите руснаци. Не допускайте да ви лъжат и манипулираъ чужди национални български медии. Ака как звучи само.
Коментиран от #26
09:25 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Опа
09:26 06.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ккк
Коментиран от #216
09:27 06.10.2026
21 Да се знае
Изключителната икономическа зона не е териториалната граница на България. В тази зона има свобода на корабоплаването което вкл.преминаване на цивилни и военни кораби, свобода на прелитане и свобода за полагане на подводни кабели. В тази зона България има право да добива ресурси и т.н. Това е различно от териториалното море на България. Не позволявайте на мисирки и мисири да всяват паника, намеквайки че това се случва на българска територия заради лошите руснаци. Не допускайте да ви лъжат и манипулират нашите чужди национални български медии. Ама как звучи само.
Коментиран от #89
09:28 06.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Делю Хайдутин
09:29 06.10.2026
25 Назад в бъдещето
До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Радвай се, че още не са започнали да ваксинират хората с оси-дрониве по домовете.
09:29 06.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Сами
До коментар #1 от "Последния Софиянец":си я пожелахме..
нали искаме да победим Русия пак?
Коментиран от #88
09:31 06.10.2026
29 Пропагандатор
Коментиран от #32
09:32 06.10.2026
30 Много показателно
Коментиран от #46, #58, #130
09:33 06.10.2026
31 много сме наведени
Коментиран от #38, #83
09:34 06.10.2026
32 Делю Хайдутин
До коментар #29 от "Пропагандатор":На 80 км от Варна се води морско сражение а Йотова спи.
09:34 06.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Така е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Руснаците задминаха сомалийските пирати.
Коментиран от #41
09:36 06.10.2026
36 Гербер
09:38 06.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Така де
До коментар #31 от "много сме наведени":Недей обижда руснаците. Единствено те нападат граждански кораби. Жилищни сгради също.
09:39 06.10.2026
39 Исторически парк
Коментиран от #40, #73, #132
09:40 06.10.2026
40 Война
До коментар #39 от "Исторически парк":Спрете московското чудовище Путин!
Коментиран от #48
09:41 06.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Реалност
До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":За последните 10 години това е първия случай на чума в Русия, докато в САЩ са регистрирани 4 случая! Да не говорим за епидемиите от спин, маймунска шарка и най скорошната от морбили в САЩ.
Коментиран от #57
09:43 06.10.2026
43 Оня
09:44 06.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ПУТИН КАЗА
09:47 06.10.2026
46 Показателното
До коментар #30 от "Много показателно":Е че никой не се интересува от ланкането на шорошоидните юрроатланти от ПП и ДС-Б минусите го показват
09:47 06.10.2026
47 Мирчев
До коментар #33 от "Къде е Мунчо":Е как какви, руски са, изстреляни са от руската подводница в язовир Искър от руски шпиони обучавани в Габрово:) Сега тичам към Брюксел да задействам член 5:)
Дано само някой разносвач на пици не ме срещне по пътя, че пак ще ям бой.
09:47 06.10.2026
48 Хаха
До коментар #40 от "Война":Спри го Ти или ония дето грабиха дръжавата 40 години, аз си бия камшика, щото нема да им пазя техните владения, да си ги пазят сами
09:49 06.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Дроновете са фашистки
09:51 06.10.2026
51 Водняк
09:52 06.10.2026
52 Демократична сделка
Коментиран от #62, #68
09:53 06.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Сийка
09:55 06.10.2026
55 предлагам
09:55 06.10.2026
56 Украйна трябва да бъде осъдена
Линията осигурява директна интермодална връзка за превоз на пътници, автомобили и карго товари между Европейския съюз и Кавказкия регион. Корабът се оперира от компанията E60 Shipping Line.
09:56 06.10.2026
57 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #42 от "Реалност":кажи им на ,,братушките,, да не бягат на запад и разнасят зарази
09:56 06.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 123
09:58 06.10.2026
60 Напротив
09:58 06.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Демократично фанфари
До коментар #52 от "Демократична сделка":Ама моля кажете нещо и за помилваните дроги.
09:59 06.10.2026
63 важен въпрос
10:00 06.10.2026
64 Ясно
10:00 06.10.2026
65 123454321
До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Центрове за контрол и превенция на заболяванията:
25 март 2025 г. — Над 80% от случаите на чума в Съединените щати са в бубонна форма. През последните десетилетия средно по седем случая на чума при хората..................
Коментиран от #72
10:00 06.10.2026
66 Интересно защо
10:01 06.10.2026
67 Мишел
Но откак Радев дойде на власт много програми за армията и флота бяха спрени и не се знае съдбата на тези ПВО системи каква е.
Коментиран от #104
10:02 06.10.2026
68 По точно
До коментар #52 от "Демократична сделка":Недей пренебрегва Радев. Той изпраща сега пари и оръжие в помощ на братска Украйна.
Коментиран от #86
10:02 06.10.2026
69 Търговски кораби?!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":лимони ли са карали или лимонки?
10:02 06.10.2026
70 Стеф
До коментар #15 от "Това са":Някой те обучил, да правиш " български референдум"!
10:03 06.10.2026
71 за съжаление
До коментар #3 от "604":ще чакаме паламуда по-рано..
10:03 06.10.2026
72 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #65 от "123454321":и колко са умрелите? в САЩ?///щот в РАША има 1 жертва вече
Коментиран от #200
10:05 06.10.2026
73 факт
До коментар #39 от "Исторически парк":И двата кораба са се движили по т.нар. "син коридор", който е специално договорен и защитен морски машрут. Моряците би трябвало да са спокойни за безопасността си когато корабите плават по син коридор и не се отклоняват от него. Това ме кара да мисля, че Русия никога не би си позволила да удари кораби, движещи се по син коридор, това се прави само от терористи.
Коментиран от #75, #78, #150
10:05 06.10.2026
74 Ердоган
10:06 06.10.2026
75 факт
До коментар #73 от "факт":Поправка - да се чете маршрут!
10:06 06.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Пу , стоката е за нас !
До коментар #4 от "Чума":Щом е у наща зона.
10:08 06.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Точно
До коментар #10 от "Пич":Защото е Русия се проучва. Както всички зулуми и убийства на руснаците от 1944та до сега се проучват и винаги извършителят е публично неИЗВЕСТЕН.
10:09 06.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 факт
До коментар #78 от "ма да":Провери фактите. И двата кораба са натоварени в Румъния, не в Одеса.
10:10 06.10.2026
83 Ердоган
До коментар #31 от "много сме наведени":Тия ще ни вкарат във война с Украйна, трябва да се забранят всички кораби в Черно море за да не провокираме Украйна
10:10 06.10.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 България
До коментар #68 от "По точно":Никога не сме пращале подаръци на Украйна. Виж нашите русофилски фирми обяче добре продават и оръжието отива в Украйна.
10:11 06.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Да знаеш
До коментар #28 от "Сами":Тя Русия сама ще си се победи. Да е жив и здрав дядя Вова да докара руснаците до просешка тояга!
Коментиран от #182, #202
10:12 06.10.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 9689
10:15 06.10.2026
91 Украйна трябва да бъде осъдена
Коментиран от #171
10:15 06.10.2026
92 Делю айдука
От 5 годин вися на Дунава пък те откъм морето идат.От 5 годин поповите лъжички през кюлллотите ми жабина завъдиха.
Тръгвам час по-скоро да посрещам братушките, пускам се с папуррника сал морето и погачите
10:15 06.10.2026
93 Ама, моля ви се
Нека сега премиерът Радев и президентката Йотова да ни разяснят напоително как да се постигне мир с този военнопрестъпник!
10:18 06.10.2026
94 Украйна трябва да бъде осъдена
Коментиран от #110
10:18 06.10.2026
95 БАНко
10:18 06.10.2026
96 Украйна нападна български кораб
Коментиран от #101
10:21 06.10.2026
97 Чудо голямо
10:24 06.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 СЛАВА НА УРСУЛА
Коментиран от #102
10:25 06.10.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 за 5 чл.
До коментар #96 от "Украйна нападна български кораб":ли ревеш?
10:26 06.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Никакви горива за Украйна
10:27 06.10.2026
104 радев си е там и радара също!
До коментар #67 от "Мишел":единият е на ВИТОША в ..........3д-радар ,монтиран е преди 2 месеца приблизително.радев си е радев ,а радара си е радар и добре си върши работата!
10:27 06.10.2026
105 Някой
Тук не е ясно на кого са дроновете, но и в двата случая е заслуга на Зеленски!
10:28 06.10.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Младенов
10:33 06.10.2026
109 Баце ЕООД
10:34 06.10.2026
110 Мидааа....
До коментар #94 от "Украйна трябва да бъде осъдена":Едноличен собственик на капитала и управител на фирма НАВИБОРН ЕООД е Даниел Стефанов Стефанов....
Коментиран от #113
10:35 06.10.2026
111 !!!?
10:37 06.10.2026
112 мъко мисирска
10:40 06.10.2026
113 Мидааа....да му мисли сега
До коментар #110 от "Мидааа....":Беърбоут чартър (на английски: bareboat charter или demise charter) е договор за наемане на кораб (или друго превозно средство) за определен срок, при който наемателят получава пълно владение, стопански контрол и отговорност върху плавателния съд. За разлика от други видове наемане (например тайм-чартър), тук наемодателят предоставя само „голия“ кораб. Наемателят е изцяло отговорен да назначи капитан, да набере екипаж и да плаща техните заплати.Наемателят поема всички текущи разходи за поддръжка, застраховка, гориво, провизии, пристанищни такси и техническо обслужване на кораба за срока на договора. При търговската експлоатация наемателят реално се превръща в „стопански превозвач“ и може да управлява кораба от свое име, сякаш е негов собственик. В случая това е фирма НАВИБОРН ЕООД и Даниел Стефанов Стефанов ...
Коментиран от #123
10:40 06.10.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 маце
До коментар #107 от "Баце ЕООД":заднияти двор удариха
ли
10:42 06.10.2026
116 Мидааа.... а тъй
10:42 06.10.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Пешо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма значение. Важнитл е , че сме с евро и сме платили Ф-16 ки.
10:44 06.10.2026
119 хаха
До коментар #117 от "Руска":украинска е обаче в случая
10:45 06.10.2026
120 Когато руските дронове
Коментиран от #181
10:45 06.10.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Кой ще пие една студена вода ? А?
До коментар #113 от "Мидааа....да му мисли сега":Информацията за обслужващата банка на конкретно частно юридическо или физическо лице (като НАВИБОРН ЕООД и неговия управител/собственик Даниел Стефанов Стефанов) не е публично достъпна в официалните регистри (като Търговския регистър в България) поради съображения за конфиденциалност и банкова тайна
10:48 06.10.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Утре
10:51 06.10.2026
126 Кой ще пие една студена вода ? А?
10:52 06.10.2026
127 ПАНИКЬЙОФСКЙ
10:53 06.10.2026
128 хахо
Коментиран от #156
10:53 06.10.2026
129 селяк
10:56 06.10.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Дядо ви
До коментар #39 от "Исторически парк":Не са мазохисти а отчаяни защото без оръжия си заминават. Но наистина е изумително къде им е ума на тия моряци и на капитана да се съгласят да бъдат хвърлени в огъня като съчки да бъдат мишена в стрелбище. Това означава, че нещата са много зле. Военни специалисти твърдят, че ако продължава така до три месеца Украйна ще бъде в "нокаут". Дали е така ще видим.
Коментиран от #145, #149
10:57 06.10.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Кой е подлогата А?
11:00 06.10.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 !!!?
11:02 06.10.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Кой е подлогата А?
Коментиран от #146, #228
11:02 06.10.2026
139 Дроновете е възможно
11:06 06.10.2026
140 ЗЕЛЕНСКИ БЪРЗА ДА НИ НАБУТА ВЪВ ВОЙНАТА
Коментиран от #157
11:08 06.10.2026
141 Двата кораба
11:08 06.10.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 хмм
11:09 06.10.2026
144 Адоре Мио
11:09 06.10.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Адоре Мио
До коментар #138 от "Кой е подлогата А?":Те са там от доста време. Вечроятно знаят повече отколкото казват.
11:10 06.10.2026
147 1234567890
11:10 06.10.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Дядо ви
До коментар #73 от "факт":Колега, просветли ни тоя "син коридор" между кого е договорен, кога и кои кораби са защитени в него, че сме несведущи. Имаше навремето един "зърнен коридор" дето само името му беше зърнено ама му изтече срока на годност. За нова договореност между Русия и Украйна не се е чувало ама ти може да имаш вътрешна информация, така че просветли ни. А ако си го измислил може просто да напишеш няколко лични обиди и да ме обявиш за руски агент.
Коментиран от #164
11:12 06.10.2026
151 От турски кораб е най вероятно
11:12 06.10.2026
152 Има ли пилот в самолета?
11:13 06.10.2026
153 БСТ
11:13 06.10.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Пецо
До коментар #128 от "хахо":Или отчаян ход на Украйна да въвлече и НАТО във войната си за да спестят от паричките които откраднаха от нас и от Европа
Коментиран от #172
11:14 06.10.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 гост
11:16 06.10.2026
159 Митрофанова
Коментиран от #160, #179
11:16 06.10.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Честити ви учения
Коментиран от #177
11:18 06.10.2026
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164 факт
До коментар #150 от "Дядо ви":Колега, потърси си сам информацията. Решението за създаване на син безопасен морски коридор в Черно и Азовско море е на IMO, ако това ти говори нещо. Синият коридор в Черно море преминава пред изключителните икономически зони на натовските държави - Румъния, България и Турция, като така се счита, че защитата на преминаващите кораби ще е засилена. Предполага се, че сателитното разузнаване на НАТО ще успее да предупреди и предотврати заплахите за търговските кораби, движещи се в синия коридор.
11:23 06.10.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 604
До коментар #157 от "НАПРАВИ НИ ПО ЕДИН ДУ.ДУК":Явно ти тэй съ успокояваш...лол
11:24 06.10.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
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169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Е.С.
11:28 06.10.2026
171 Михал Стоянов
До коментар #91 от "Украйна трябва да бъде осъдена":Не той е удапения, а два товарни.Този и бил в района и отива да оказва помощ. За другото съм съгласен.
11:33 06.10.2026
172 прясно инфо от огледалото!
До коментар #156 от "Пецо":Атаката е от просия.трябва да извикат мутрафонова!
Коментиран от #233
11:33 06.10.2026
173 Дронове удариха два кораба в българската
МАЙ КАУНЯ ПЪРВИ ЩЕ ИЗЦАПА ГАЩИТЕ. ОКРАДЕНОТО НЯМА ДА ИМА ВРЕМЕ НА СИГУРНО МЯСТО ДА ОТНЕСЕ.
11:34 06.10.2026
174 Никакви аварийно спасителни операции
11:34 06.10.2026
175 Войните на Самуил Кавказки
11:37 06.10.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Точно така е
До коментар #161 от "Честити ви учения":Оказва се че НАТО правят учения край Варна. Пуцат и вършат тъпотии
11:39 06.10.2026
178 Войнилюбците в масква
11:43 06.10.2026
179 хмм
До коментар #159 от "Митрофанова":А мадам Олеся какво ще я правим?
11:46 06.10.2026
180 Така им се пада на предателите
11:46 06.10.2026
181 Пешо
До коментар #120 от "Когато руските дронове":т.е. договорите нямат значение , така ли? да разбирам...кой не скача е червен :)
ами..то в демократичните общости е така... но лошото е само при тези, които не им скачат по свирката .
11:48 06.10.2026
182 Щом казваш
До коментар #88 от "Да знаеш":Руснаците му викат на това да "вангуваш"...
11:48 06.10.2026
183 И що
До коментар #7 от "голям смях":трябва да блъскаш път чак до Брюксел за да ти го каже урсулата, като може да питаш кой да е от нашите атлантици?
11:49 06.10.2026
184 Един друг
Коментиран от #187, #196, #197
11:50 06.10.2026
185 Не стана ясно
До коментар #3 от "604":тия кораби са карали зърно към нас ли или "други стоки"?
11:51 06.10.2026
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188 Русия нападна България
Коментиран от #205
11:54 06.10.2026
189 Инж1
11:55 06.10.2026
190 Коле Цолов
11:55 06.10.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Стига смешки бре
Коментиран от #210
11:57 06.10.2026
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201 Този коментар е премахнат от модератор.
202 просиш само ти в някое нпо
До коментар #88 от "Да знаеш":за друго не знам
12:06 06.10.2026
203 Истината
Коментиран от #215
12:06 06.10.2026
204 Този коментар е премахнат от модератор.
205 Този коментар е премахнат от модератор.
206 Русия също атакува кораби със зърно
12:08 06.10.2026
207 Ердоган
До коментар #198 от "В 3 ч посред нощ":Стой наведен, че ще ни вкараш във война с Украйна
12:08 06.10.2026
208 Йотовице
12:09 06.10.2026
209 Дроновете
12:09 06.10.2026
210 Роман Радев:
До коментар #192 от "Стига смешки бре":До Грузия всичко е "българската част от Черно море"...
12:10 06.10.2026
211 Този коментар е премахнат от модератор.
212 ААааа
12:10 06.10.2026
213 Този коментар е премахнат от модератор.
214 Олеся Олешчук привикала фрау Митрофанова
12:14 06.10.2026
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 Януари 2022
До коментар #20 от "ккк":Първоизточника е раша след като наруши чл 4 ал 2 оон.
Украйна се отбранява изтеглят ли се окупаторите мяма да има военни действия
Коментиран от #222
12:16 06.10.2026
217 НАТО що не ни брани бре ?
Коментиран от #219, #220
12:16 06.10.2026
218 Този коментар е премахнат от модератор.
219 Този коментар е премахнат от модератор.
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 НАТО що не ни брани бре ?
12:19 06.10.2026
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #220 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
ну паГади...
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
Коментиран от #229
12:20 06.10.2026
224 Така ще е
12:20 06.10.2026
225 Нито грам украинско зърно
12:21 06.10.2026
226 Този коментар е премахнат от модератор.
227 Даа!
Коментиран от #235
12:21 06.10.2026
228 Този коментар е премахнат от модератор.
229 Този коментар е премахнат от модератор.
230 Шишо
Коментиран от #234
12:23 06.10.2026
231 Слагай каска на кратуната
До коментар #226 от "Коце Циганина":Или някаква тенджера и не я сваляй никога !
12:25 06.10.2026
232 Истината
12:27 06.10.2026
233 селяк
До коментар #172 от "прясно инфо от огледалото!":Доказателства или промития ти мозък така каза?
12:27 06.10.2026
234 Гумен Боташев
До коментар #230 от "Шишо":Ние сме за мир! Няма да предприемаме никакви действия!
12:27 06.10.2026
235 Звайщайн
До коментар #227 от "Даа!":Детенце само да знайшш че има и водни дронс
Колкото катер най големите
12:29 06.10.2026
236 Гумен Крадев
12:30 06.10.2026
237 Taшакторба
12:30 06.10.2026
238 Ако може по близко до брега
12:30 06.10.2026
239 Гумен Крадев
12:31 06.10.2026
240 Туй НАТЮ за нищо не става .
12:32 06.10.2026