Дронове удариха два кораба в българската част от Черно море. ALFA WATAN потъна! Екипажът му е загинал!

Два търговски кораба са били поразени при атака с дронове в Черно море, източно от нос Свети Атанас и района на Бяла. Българският ферибот DIOSCURIA е приел на борда си 18 моряци от единия плавателен съд, на който е избухнал пожар. ALFA WATAN потънал. Екипажът му е загинал.

Информацията е съобщена от Maritime.bg, като към момента няма официално потвърждение от българска институция за произхода на дроновете и за всички обстоятелства около инцидента. По данни на медията атаката е станала в изключителната икономическа зона на България.

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Пострадалият кораб ABLE плава под флага на Палау. След удара на борда му е избухнал сериозен пожар, което е наложило евакуацията на целия 18-членен екипаж. Моряците са били качени на българския ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените има ранени. На борда на ферибота им е оказана първа медицинска помощ, а за пострадалите е организирано последващо транспортиране до лечебни заведения на брега. Не са оповестени данни за броя и тежестта на нараняванията.

Вторият кораб е потънал

Другият поразен плавателен съд е товарният ALFA WATAN, който плава под флага на Того. Според Maritime.bg корабът е получил сериозни структурни повреди и е потънал източно от българския бряг.

Съдбата на екипажа на ALFA WATAN все още не е потвърдена. Няма официално съобщение за броя на хората на борда или за предприета отделна спасителна операция за тях.

„Произходът на използваните дронове, както и точните обстоятелства около атаките, все още се изясняват“, съобщава Maritime.bg в информацията си за инцидента.

Случаят е определен като първата регистрирана атака срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Развитието на спасителната операция и състоянието на екипажите предстои да бъдат уточнени от компетентните власти.

Източници: eurocom.bg, maritime.bg