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Дронове удариха два кораба в българската част от Черно море. ALFA WATAN потъна! Екипажът му е загинал!
  Тема: Украйна

Дронове удариха два кораба в българската част от Черно море. ALFA WATAN потъна! Екипажът му е загинал!

6 Октомври, 2026 09:11, обновена 6 Октомври, 2026 11:51 8 699 240

  • дронове-
  • черно море-
  • български води-
  • ферибот-
  • моряци

Фериботът DIOSCURIA е спасил 18 моряци от горящ кораб. Втори плавателен съд е потънал, а съдбата на екипажа му не е потвърдена

Дронове удариха два кораба в българската част от Черно море. ALFA WATAN потъна! Екипажът му е загинал! - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два търговски кораба са били поразени при атака с дронове в Черно море, източно от нос Свети Атанас и района на Бяла. Българският ферибот DIOSCURIA е приел на борда си 18 моряци от единия плавателен съд, на който е избухнал пожар. ALFA WATAN потънал. Екипажът му е загинал.

Информацията е съобщена от Maritime.bg, като към момента няма официално потвърждение от българска институция за произхода на дроновете и за всички обстоятелства около инцидента. По данни на медията атаката е станала в изключителната икономическа зона на България.

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Пострадалият кораб ABLE плава под флага на Палау. След удара на борда му е избухнал сериозен пожар, което е наложило евакуацията на целия 18-членен екипаж. Моряците са били качени на българския ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA.

Сред спасените има ранени. На борда на ферибота им е оказана първа медицинска помощ, а за пострадалите е организирано последващо транспортиране до лечебни заведения на брега. Не са оповестени данни за броя и тежестта на нараняванията.

Вторият кораб е потънал

Другият поразен плавателен съд е товарният ALFA WATAN, който плава под флага на Того. Според Maritime.bg корабът е получил сериозни структурни повреди и е потънал източно от българския бряг.

Съдбата на екипажа на ALFA WATAN все още не е потвърдена. Няма официално съобщение за броя на хората на борда или за предприета отделна спасителна операция за тях.

„Произходът на използваните дронове, както и точните обстоятелства около атаките, все още се изясняват“, съобщава Maritime.bg в информацията си за инцидента.

Случаят е определен като първата регистрирана атака срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Развитието на спасителната операция и състоянието на екипажите предстои да бъдат уточнени от компетентните власти.

Източници: eurocom.bg, maritime.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    166 36 Отговор
    Войната дойде и у нас.

    Коментиран от #8, #28, #35, #69, #118, #218

    09:15 06.10.2026

  • 2 ЛЕ о ПА р Д🐱

    72 162 Отговор
    как пък от толкоз щатски биолаборатории в Украйна , чумата тръгна от РАША??? сигурно някой боен комар с голям обхват я е пренесъл

    Коментиран от #17, #19, #25, #42, #61, #65, #76, #124, #195

    09:16 06.10.2026

  • 3 604

    109 15 Отговор
    И кой ги е ударил..? И защо?

    Коментиран от #71, #185, #186, #201, #204

    09:17 06.10.2026

  • 4 Чума

    68 8 Отговор
    Спокойно! ИИЗ е на 200-300 км от изходната крайбрежна линия!

    Коментиран от #77

    09:18 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 голям смях

    203 47 Отговор
    путин е виновен , няма нужда от разследване

    ако не вярвате питайте оная вещица урсула да ви каже кои е виновен и тя знае

    Коментиран от #121, #183

    09:19 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    222 57 Отговор
    И защо Украйна ни бомбардира, след като и даваме пари, оръжия и енергия...?!
    Щото, ако беше Русия, вече да реват, а не - проучва се!!!

    Коментиран от #80

    09:22 06.10.2026

  • 11 Догодина

    134 12 Отговор
    на морето я има някой, я не.

    09:23 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 бай Иван

    122 43 Отговор
    Абе тия от Того и Палау каква търговия въртят с Украйна? А да, сигурно царевица и пшеница за гладните украински дечица им доставят .

    09:23 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това са

    52 209 Отговор
    дроновете, с които руснаците удрят корабите за и от Украйна. Направили са го в българската част от Черно море. Сега Радев да извика руската посланичка Митрофанова и да й поиска сметка. Ще го направи ли? С минус означава - не. С плюс - да.

    Коментиран от #70

    09:23 06.10.2026

  • 16 Антон

    193 21 Отговор
    Важно е да зе уточни и да не се търси ЕВТИНА СЕНЗАЦИЯ от манипулативните медии;
    Изключителбата икономическа зона не е териториалната граница на България. В тази зона има свобода на корабоплаването което вкл.преминаване на цивилни и военни кораби, свобода са прелитане и свобода за полагане на подводни кабели. В тази зона България има право да добива ресурси и т.н. Това е различно от териториалното море на България. Не позволявайте на мисирки и мисири да всяват панила, намеквайки че това се случва на бългсрска територия заради лолите руснаци. Не допускайте да ви лъжат и манипулираъ чужди национални български медии. Ака как звучи само.

    Коментиран от #26

    09:25 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Опа

    79 66 Отговор
    Румен фуражката, Илиана Ескобар и микробиоложката къде са?

    09:26 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ккк

    131 29 Отговор
    то е ясно кой потопява корабите в черно море и кой го замърсява , но урсулите се правят на разсеяни , и пак наливат безмислено в зелената воденица

    Коментиран от #216

    09:27 06.10.2026

  • 21 Да се знае

    69 11 Отговор
    Важно е да зе уточни и да не се търси ЕВТИНА СЕНЗАЦИЯ от манипулативните ни медии:
    Изключителната икономическа зона не е териториалната граница на България. В тази зона има свобода на корабоплаването което вкл.преминаване на цивилни и военни кораби, свобода на прелитане и свобода за полагане на подводни кабели. В тази зона България има право да добива ресурси и т.н. Това е различно от териториалното море на България. Не позволявайте на мисирки и мисири да всяват паника, намеквайки че това се случва на българска територия заради лошите руснаци. Не допускайте да ви лъжат и манипулират нашите чужди национални български медии. Ама как звучи само.

    Коментиран от #89

    09:28 06.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Делю Хайдутин

    38 50 Отговор
    Край Варна се води морско сражение а Йотова спи.

    09:29 06.10.2026

  • 25 Назад в бъдещето

    40 12 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Радвай се, че още не са започнали да ваксинират хората с оси-дрониве по домовете.

    09:29 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сами

    70 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    си я пожелахме..
    нали искаме да победим Русия пак?

    Коментиран от #88

    09:31 06.10.2026

  • 29 Пропагандатор

    82 3 Отговор
    ИИЗ е различно от български териториални води на Черно море. Зоната е място със свободен достъп на всякакви плавателни и въздухоплавателни апарати. Териториалните води са част от българската територия, в които се иска разрешение на влизане, преминаване и т.н. Има огромна разлика.

    Коментиран от #32

    09:32 06.10.2026

  • 30 Много показателно

    22 93 Отговор
    е, че всички са отбелязали с минус пост № 15. Няма нито един плюс. Това означава, че хората са наясно, че Радев е измекярен и руска марионетка и го е страх да иска обяснение от руската посланичка.

    Коментиран от #46, #58, #130

    09:33 06.10.2026

  • 31 много сме наведени

    129 19 Отговор
    Щом не пишат какви са дроновете, значи са украински. Ей, по-жестока е цензурата и от социлизма бе! Но - щом са правилните дронове, ще мълчим, като насс рани. До последния кораб и до последния морряк. Политкоректност. То па бива, бива....

    Коментиран от #38, #83

    09:34 06.10.2026

  • 32 Делю Хайдутин

    21 58 Отговор

    До коментар #29 от "Пропагандатор":

    На 80 км от Варна се води морско сражение а Йотова спи.

    09:34 06.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Така е

    26 82 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Руснаците задминаха сомалийските пирати.

    Коментиран от #41

    09:36 06.10.2026

  • 36 Гербер

    20 4 Отговор
    ДЖИЛЕЗУУУУ

    09:38 06.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Така де

    25 67 Отговор

    До коментар #31 от "много сме наведени":

    Недей обижда руснаците. Единствено те нападат граждански кораби. Жилищни сгради също.

    09:39 06.10.2026

  • 39 Исторически парк

    73 10 Отговор
    Тия мазохисти защо продължават да пращат кораби към одеса и какви са тия самоубийци моряци дето се навиват 🤯

    Коментиран от #40, #73, #132

    09:40 06.10.2026

  • 40 Война

    29 83 Отговор

    До коментар #39 от "Исторически парк":

    Спрете московското чудовище Путин!

    Коментиран от #48

    09:41 06.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Реалност

    82 14 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    За последните 10 години това е първия случай на чума в Русия, докато в САЩ са регистрирани 4 случая! Да не говорим за епидемиите от спин, маймунска шарка и най скорошната от морбили в САЩ.

    Коментиран от #57

    09:43 06.10.2026

  • 43 Оня

    77 12 Отговор
    Няма нужда от разследване , питайте тагаренко и той веднага ще ви каже! Може нисичкият генерал!

    09:44 06.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ПУТИН КАЗА

    20 15 Отговор
    Над 300 руски кораби са атакувани. Че с какво корабите на агресорите и приятели да са по-незаслужили

    09:47 06.10.2026

  • 46 Показателното

    37 13 Отговор

    До коментар #30 от "Много показателно":

    Е че никой не се интересува от ланкането на шорошоидните юрроатланти от ПП и ДС-Б минусите го показват

    09:47 06.10.2026

  • 47 Мирчев

    80 12 Отговор

    До коментар #33 от "Къде е Мунчо":

    Е как какви, руски са, изстреляни са от руската подводница в язовир Искър от руски шпиони обучавани в Габрово:) Сега тичам към Брюксел да задействам член 5:)
    Дано само някой разносвач на пици не ме срещне по пътя, че пак ще ям бой.

    09:47 06.10.2026

  • 48 Хаха

    34 6 Отговор

    До коментар #40 от "Война":

    Спри го Ти или ония дето грабиха дръжавата 40 години, аз си бия камшика, щото нема да им пазя техните владения, да си ги пазят сами

    09:49 06.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Дроновете са фашистки

    69 15 Отговор
    Дроновете ги прати зелената въшка! Сега нашите чакат инструкции от Урсула какво да излъжат хората!

    09:51 06.10.2026

  • 51 Водняк

    0 2 Отговор
    Хайде да бълбукаме двамина.

    09:52 06.10.2026

  • 52 Демократична сделка

    63 15 Отговор
    Умник Гюро праща милиони на Наркомански, той ни праща дронове

    Коментиран от #62, #68

    09:53 06.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сийка

    10 37 Отговор
    Затова ли сутринта по телевизията Путин се подхилкваше злорадо....

    09:55 06.10.2026

  • 55 предлагам

    23 13 Отговор
    Предлагам Йотова немедлено да заминава за Варна и там на пристанището да чака руснаците с ключовете от Президентството. Да не проливаме братска кръв.

    09:55 06.10.2026

  • 56 Украйна трябва да бъде осъдена

    31 5 Отговор
    Фериботът DIOSCURIA обслужва редовната ро-ро/пътническа линия в Черно море между пристанищата Констанца (Румъния) и Поти (Грузия).
    Линията осигурява директна интермодална връзка за превоз на пътници, автомобили и карго товари между Европейския съюз и Кавказкия регион. Корабът се оперира от компанията E60 Shipping Line.

    09:56 06.10.2026

  • 57 ЛЕ о ПА р Д🐱

    12 33 Отговор

    До коментар #42 от "Реалност":

    кажи им на ,,братушките,, да не бягат на запад и разнасят зарази

    09:56 06.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 123

    63 9 Отговор
    Ако дроновете бяха руски щеше да е упоменато поне три пъти само в заглавието.

    09:58 06.10.2026

  • 60 Напротив

    10 49 Отговор
    хората, пишещи тук, силно се интересуват ще извика ли Румен Радев руската посланичка Митрофанова за обяснение или няма да я извика. И мислят, че го е страх да я извика. Доказателство са големия брой минуси /най-голям за тая дискусия/ в пост № 15.

    09:58 06.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Демократично фанфари

    22 9 Отговор

    До коментар #52 от "Демократична сделка":

    Ама моля кажете нещо и за помилваните дроги.

    09:59 06.10.2026

  • 63 важен въпрос

    45 2 Отговор
    Странно : Няма инфо от къде или за къде пътуват тези кораби и бързо ще стане ясно кой ги е думнал .

    10:00 06.10.2026

  • 64 Ясно

    56 8 Отговор
    Украински са крият ги ако бяха руски писък до бога

    10:00 06.10.2026

  • 65 123454321

    26 5 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Центрове за контрол и превенция на заболяванията:
    25 март 2025 г. — Над 80% от случаите на чума в Съединените щати са в бубонна форма. През последните десетилетия средно по седем случая на чума при хората..................

    Коментиран от #72

    10:00 06.10.2026

  • 66 Интересно защо

    31 0 Отговор
    От Констанца (Румъния) до Поти (Грузия) минава източно от нос Свети Атанас в района на Бяла ?

    10:01 06.10.2026

  • 67 Мишел

    10 22 Отговор
    България имаще приета програма за модернизиране - закупуване на модерни 3 Д радарни комплекси с голяма далекобойност + брегови ракетни комплекси за ПВО , интегрирани в НАТО с радарно насочване от АУАКС и т.н.

    Но откак Радев дойде на власт много програми за армията и флота бяха спрени и не се знае съдбата на тези ПВО системи каква е.

    Коментиран от #104

    10:02 06.10.2026

  • 68 По точно

    8 14 Отговор

    До коментар #52 от "Демократична сделка":

    Недей пренебрегва Радев. Той изпраща сега пари и оръжие в помощ на братска Украйна.

    Коментиран от #86

    10:02 06.10.2026

  • 69 Търговски кораби?!

    36 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    лимони ли са карали или лимонки?

    10:02 06.10.2026

  • 70 Стеф

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Това са":

    Някой те обучил, да правиш " български референдум"!

    10:03 06.10.2026

  • 71 за съжаление

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "604":

    ще чакаме паламуда по-рано..

    10:03 06.10.2026

  • 72 ЛЕ о ПА р Д🐱

    4 23 Отговор

    До коментар #65 от "123454321":

    и колко са умрелите? в САЩ?///щот в РАША има 1 жертва вече

    Коментиран от #200

    10:05 06.10.2026

  • 73 факт

    50 9 Отговор

    До коментар #39 от "Исторически парк":

    И двата кораба са се движили по т.нар. "син коридор", който е специално договорен и защитен морски машрут. Моряците би трябвало да са спокойни за безопасността си когато корабите плават по син коридор и не се отклоняват от него. Това ме кара да мисля, че Русия никога не би си позволила да удари кораби, движещи се по син коридор, това се прави само от терористи.

    Коментиран от #75, #78, #150

    10:05 06.10.2026

  • 74 Ердоган

    30 0 Отговор
    Бойко преди 7 години: тук трябва да има са лодки и платноходки, няма нужда от военни кораби

    10:06 06.10.2026

  • 75 факт

    7 1 Отговор

    До коментар #73 от "факт":

    Поправка - да се чете маршрут!

    10:06 06.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Пу , стоката е за нас !

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чума":

    Щом е у наща зона.

    10:08 06.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Точно

    11 36 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Защото е Русия се проучва. Както всички зулуми и убийства на руснаците от 1944та до сега се проучват и винаги извършителят е публично неИЗВЕСТЕН.

    10:09 06.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 факт

    19 2 Отговор

    До коментар #78 от "ма да":

    Провери фактите. И двата кораба са натоварени в Румъния, не в Одеса.

    10:10 06.10.2026

  • 83 Ердоган

    4 13 Отговор

    До коментар #31 от "много сме наведени":

    Тия ще ни вкарат във война с Украйна, трябва да се забранят всички кораби в Черно море за да не провокираме Украйна

    10:10 06.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 България

    9 20 Отговор

    До коментар #68 от "По точно":

    Никога не сме пращале подаръци на Украйна. Виж нашите русофилски фирми обяче добре продават и оръжието отива в Украйна.

    10:11 06.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Да знаеш

    14 41 Отговор

    До коментар #28 от "Сами":

    Тя Русия сама ще си се победи. Да е жив и здрав дядя Вова да докара руснаците до просешка тояга!

    Коментиран от #182, #202

    10:12 06.10.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 9689

    43 9 Отговор
    Спомнете си кой започна да удря кораби.........Пращайте му още оръжие,след това не се чудете.

    10:15 06.10.2026

  • 91 Украйна трябва да бъде осъдена

    11 11 Отговор
    Корабът е мощен пътнически и Ро-Ро ферибот (Passenger/Ro-Ro Cargo Ship), построен през 1981 г.. Преди това е оперирал под грузински флаг, но в момента е регистриран в България и поддържа ключови транспортни връзки в Черно море, включително директната фериботна линия между Румъния (пристанище Констанца) и Грузия (пристанище Поти)

    Коментиран от #171

    10:15 06.10.2026

  • 92 Делю айдука

    8 9 Отговор
    АА, а братушките най-после доаждат.
    От 5 годин вися на Дунава пък те откъм морето идат.От 5 годин поповите лъжички през кюлллотите ми жабина завъдиха.
    Тръгвам час по-скоро да посрещам братушките, пускам се с папуррника сал морето и погачите

    10:15 06.10.2026

  • 93 Ама, моля ви се

    12 35 Отговор
    Нали, Путин ужким се борел за мир? Пък НАТО и ЕС били военнолюбци, защото са подкрепяли нападнатата от Московията Украйна?
    Нека сега премиерът Радев и президентката Йотова да ни разяснят напоително как да се постигне мир с този военнопрестъпник!

    10:18 06.10.2026

  • 94 Украйна трябва да бъде осъдена

    16 4 Отговор
    Плаващият под флага на България ро-ро/пътнически кораб DIOSCURIA (IMO: 7931997) вече изпълнява редовни рейсове между румънското пристанище Констанца и грузинското Поти, осигурявайки директна интермодална връзка между транспортната мрежа на Европейския съюз и региона на Южен Кавказ. Корабът е с пристанище на регистрация Бургас и е отдаден на беърбоут чартър на българско дружество от грузинската E60 Shipping Line. Цялостният мениджмънт на плавателния съд е поверен на базираната във Варна компания „Навиборн“.

    Коментиран от #110

    10:18 06.10.2026

  • 95 БАНко

    27 9 Отговор
    НАТООВЦЕ , А БЯХТЕ ТОЛКОВА ЩАСТЛИВИ ЗА УДАРЕНИТЕ РУСКИ КОРАБИ !!!

    10:18 06.10.2026

  • 96 Украйна нападна български кораб

    17 17 Отговор
    Веднага чл.5 !

    Коментиран от #101

    10:21 06.10.2026

  • 97 Чудо голямо

    21 2 Отговор
    Йотова ще превърне Варна в "голям технологичен и индустриален център"...

    10:24 06.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 СЛАВА НА УРСУЛА

    30 7 Отговор
    Поканете я на погребението на българския туризъм.

    Коментиран от #102

    10:25 06.10.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 за 5 чл.

    7 4 Отговор

    До коментар #96 от "Украйна нападна български кораб":

    ли ревеш?

    10:26 06.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Никакви горива за Украйна

    17 9 Отговор
    Точка ! И за Румъния от Грузия също.

    10:27 06.10.2026

  • 104 радев си е там и радара също!

    2 8 Отговор

    До коментар #67 от "Мишел":

    единият е на ВИТОША в ..........3д-радар ,монтиран е преди 2 месеца приблизително.радев си е радев ,а радара си е радар и добре си върши работата!

    10:27 06.10.2026

  • 105 Някой

    31 7 Отговор
    Имаше споразумение за коридори за търговски кораби. За пшеницата и други неща. Само че хората на Зеленски почнаха да обстрелват с дронове танкери и търговски кораби по Черно и дори Средиземно море. Още предната година казах, че Украйна повече корабоплаване няма да има. Заслуга на Зеленски и хората му!
    Тук не е ясно на кого са дроновете, но и в двата случая е заслуга на Зеленски!

    10:28 06.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Младенов

    14 0 Отговор
    Да идват танковете

    10:33 06.10.2026

  • 109 Баце ЕООД

    7 3 Отговор
    Гледайте ги само как реват за война тия жълтопаветни негодници

    10:34 06.10.2026

  • 110 Мидааа....

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Украйна трябва да бъде осъдена":

    Едноличен собственик на капитала и управител на фирма НАВИБОРН ЕООД е Даниел Стефанов Стефанов....

    Коментиран от #113

    10:35 06.10.2026

  • 111 !!!?

    10 8 Отговор
    Дроновете приближават Румен Кеша...да ходи с Наркойотовица пред НДК да иска мир от арменския поп...!!!?

    10:37 06.10.2026

  • 112 мъко мисирска

    15 0 Отговор
    много ясно че дрона ще удари кораба , да не искате кораба да удари дрона

    10:40 06.10.2026

  • 113 Мидааа....да му мисли сега

    7 0 Отговор

    До коментар #110 от "Мидааа....":

    Беърбоут чартър (на английски: bareboat charter или demise charter) е договор за наемане на кораб (или друго превозно средство) за определен срок, при който наемателят получава пълно владение, стопански контрол и отговорност върху плавателния съд. За разлика от други видове наемане (например тайм-чартър), тук наемодателят предоставя само „голия“ кораб. Наемателят е изцяло отговорен да назначи капитан, да набере екипаж и да плаща техните заплати.Наемателят поема всички текущи разходи за поддръжка, застраховка, гориво, провизии, пристанищни такси и техническо обслужване на кораба за срока на договора. При търговската експлоатация наемателят реално се превръща в „стопански превозвач“ и може да управлява кораба от свое име, сякаш е негов собственик. В случая това е фирма НАВИБОРН ЕООД и Даниел Стефанов Стефанов ...

    Коментиран от #123

    10:40 06.10.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 маце

    7 0 Отговор

    До коментар #107 от "Баце ЕООД":

    заднияти двор удариха
    ли

    10:42 06.10.2026

  • 116 Мидааа.... а тъй

    15 8 Отговор
    Украинските нацисти атакуваха и България

    10:42 06.10.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Пешо

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма значение. Важнитл е , че сме с евро и сме платили Ф-16 ки.

    10:44 06.10.2026

  • 119 хаха

    10 3 Отговор

    До коментар #117 от "Руска":

    украинска е обаче в случая

    10:45 06.10.2026

  • 120 Когато руските дронове

    13 13 Отговор
    започнат да падат във Варна и Бургас, особено умният български народ ще се усети, че е избрал да го управляват национални предатели. Но ще бъде късно. Изнасяйте парите си на Запад, както правят богатите руснаци, и вадете от таваните и мазетата старите учебници по руски. При такива избиратели не виждам коя натовска държава ще жертва войниците си, за да ни пази от Путин.

    Коментиран от #181

    10:45 06.10.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Кой ще пие една студена вода ? А?

    6 0 Отговор

    До коментар #113 от "Мидааа....да му мисли сега":

    Информацията за обслужващата банка на конкретно частно юридическо или физическо лице (като НАВИБОРН ЕООД и неговия управител/собственик Даниел Стефанов Стефанов) не е публично достъпна в официалните регистри (като Търговския регистър в България) поради съображения за конфиденциалност и банкова тайна

    10:48 06.10.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Утре

    9 0 Отговор
    Ще кажете, че корабът е ударил дрона.

    10:51 06.10.2026

  • 126 Кой ще пие една студена вода ? А?

    7 4 Отговор
    Ферибота доставя стоки за централният склад на ТЕМУ в Румъния и България от Китай през Грузия след проблемите между Полша и Беларус ! Тва е атлантически заговор и тероризъм. За Грузия пък кара цитрусови плодове от Гърция

    10:52 06.10.2026

  • 127 ПАНИКЬЙОФСКЙ

    5 2 Отговор
    ДЪЛГАТА РЪКА НА МОЛЛИТЕ✋

    10:53 06.10.2026

  • 128 хахо

    8 15 Отговор
    Това вече е чисто нападение на Русия над България. А сега шапкарят от село Славяново ще се извини на Путин.

    Коментиран от #156

    10:53 06.10.2026

  • 129 селяк

    9 0 Отговор
    И ся дека е НАТО Дек на варди?

    10:56 06.10.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Дядо ви

    10 4 Отговор

    До коментар #39 от "Исторически парк":

    Не са мазохисти а отчаяни защото без оръжия си заминават. Но наистина е изумително къде им е ума на тия моряци и на капитана да се съгласят да бъдат хвърлени в огъня като съчки да бъдат мишена в стрелбище. Това означава, че нещата са много зле. Военни специалисти твърдят, че ако продължава така до три месеца Украйна ще бъде в "нокаут". Дали е така ще видим.

    Коментиран от #145, #149

    10:57 06.10.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Кой е подлогата А?

    13 4 Отговор
    От април 2022 г. достъпът до българските морски и речни пристанища е забранен за всички плавателни съдове, регистрирани под руско знаме, както и за всички плавателни съдове, които са променили своето руско знаме или регистрация към знамето или регистъра на която и да е друга държава след 24 февруари 2022 г. Това съобщават от Изпълнителна агенция "Морска администрация". Забраната беше въведена на основание чл. 3, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 111/1 от 8.4.2022 г.).Подобни мерки бяха взети и в Румъния, както и по-рано и в Белгия. Но ние бяхме първите галфони !

    11:00 06.10.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 !!!?

    5 8 Отговор
    Мистър Кеш да поиска активиране на член 5от НАТО...!!!?

    11:02 06.10.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Кой е подлогата А?

    12 6 Отговор
    Морска гара Варна е пълна с чуждестранни военни кораби ! Къв го дирят там?

    Коментиран от #146, #228

    11:02 06.10.2026

  • 139 Дроновете е възможно

    6 4 Отговор
    Точно от България да са били управлявани и изтреляни. Това е проблема. От чуждестранни военни кораби които са в момента на Морска гара Варна уж на учение в България ! Възможно е въобще украинците да нямат участие. Ей тва е проблема ..

    11:06 06.10.2026

  • 140 ЗЕЛЕНСКИ БЪРЗА ДА НИ НАБУТА ВЪВ ВОЙНАТА

    9 2 Отговор
    Няма да чака до 2030.

    Коментиран от #157

    11:08 06.10.2026

  • 141 Двата кораба

    5 0 Отговор
    Са се били сблъскали ...... хохохохо.... От МО не са у ред

    11:08 06.10.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 хмм

    15 1 Отговор
    Все още няма информация чии са били дроновете. А сателитното космическо разузнаване на НАТО вече знае това. Как да си обясним мълчанието, освен с нежеланието да се обяви публично, че този терористичен акт е извършен от Украйна? Ако бяха руски, още преди няколко часа щяха да посочат с пръст Русия и да представят доказателства. Мълчанието ни дава достатъчно достоверна информация за случилото се.

    11:09 06.10.2026

  • 144 Адоре Мио

    3 0 Отговор
    ABLE според джемини е Турски.

    11:09 06.10.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Адоре Мио

    5 0 Отговор

    До коментар #138 от "Кой е подлогата А?":

    Те са там от доста време. Вечроятно знаят повече отколкото казват.

    11:10 06.10.2026

  • 147 1234567890

    0 0 Отговор
    Сухо груз.Не е друго.

    11:10 06.10.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Дядо ви

    7 0 Отговор

    До коментар #73 от "факт":

    Колега, просветли ни тоя "син коридор" между кого е договорен, кога и кои кораби са защитени в него, че сме несведущи. Имаше навремето един "зърнен коридор" дето само името му беше зърнено ама му изтече срока на годност. За нова договореност между Русия и Украйна не се е чувало ама ти може да имаш вътрешна информация, така че просветли ни. А ако си го измислил може просто да напишеш няколко лични обиди и да ме обявиш за руски агент.

    Коментиран от #164

    11:12 06.10.2026

  • 151 От турски кораб е най вероятно

    5 2 Отговор
    Дроновете да са полетяли. Точно от Българска територия да са били управлявани и изтреляни. Това е проблема. От чуждестранни военни кораби които са в момента на Морска гара Варна уж на учение в България ! Възможно е въобще украинците да нямат участие. Ей тва е проблема ..

    11:12 06.10.2026

  • 152 Има ли пилот в самолета?

    3 1 Отговор
    Ммммм?

    11:13 06.10.2026

  • 153 БСТ

    2 0 Отговор
    Варненци слагайте каските :)

    11:13 06.10.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Пецо

    8 5 Отговор

    До коментар #128 от "хахо":

    Или отчаян ход на Украйна да въвлече и НАТО във войната си за да спестят от паричките които откраднаха от нас и от Европа

    Коментиран от #172

    11:14 06.10.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 гост

    3 2 Отговор
    И пак удобно ЕС и НАТО ще преглътнат както винаги...Щом Русия заплашва с ядрено, НАТО и САЩ също да заплашат и ако ще се свършва,.да се свършва...

    11:16 06.10.2026

  • 159 Митрофанова

    5 11 Отговор
    вън!

    Коментиран от #160, #179

    11:16 06.10.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Честити ви учения

    12 4 Отговор
    Оказва се че НАТО си правят учения край Варна а гражданският флот не е предупреден ! Класика в жанра

    Коментиран от #177

    11:18 06.10.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 факт

    1 2 Отговор

    До коментар #150 от "Дядо ви":

    Колега, потърси си сам информацията. Решението за създаване на син безопасен морски коридор в Черно и Азовско море е на IMO, ако това ти говори нещо. Синият коридор в Черно море преминава пред изключителните икономически зони на натовските държави - Румъния, България и Турция, като така се счита, че защитата на преминаващите кораби ще е засилена. Предполага се, че сателитното разузнаване на НАТО ще успее да предупреди и предотврати заплахите за търговските кораби, движещи се в синия коридор.

    11:23 06.10.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 604

    1 1 Отговор

    До коментар #157 от "НАПРАВИ НИ ПО ЕДИН ДУ.ДУК":

    Явно ти тэй съ успокояваш...лол

    11:24 06.10.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Е.С.

    7 1 Отговор
    Нова телевизия обяви, че дроновете са руски, преди да са се изказали компетентните органи.

    11:28 06.10.2026

  • 171 Михал Стоянов

    1 3 Отговор

    До коментар #91 от "Украйна трябва да бъде осъдена":

    Не той е удапения, а два товарни.Този и бил в района и отива да оказва помощ. За другото съм съгласен.

    11:33 06.10.2026

  • 172 прясно инфо от огледалото!

    4 8 Отговор

    До коментар #156 от "Пецо":

    Атаката е от просия.трябва да извикат мутрафонова!

    Коментиран от #233

    11:33 06.10.2026

  • 173 Дронове удариха два кораба в българската

    1 6 Отговор
    Дронове удариха два кораба в българската част от Черно море
    МАЙ КАУНЯ ПЪРВИ ЩЕ ИЗЦАПА ГАЩИТЕ. ОКРАДЕНОТО НЯМА ДА ИМА ВРЕМЕ НА СИГУРНО МЯСТО ДА ОТНЕСЕ.

    11:34 06.10.2026

  • 174 Никакви аварийно спасителни операции

    7 4 Отговор
    А си е тайно и незаконно учение на НАТО и сега се чудят как да лъжат. От Морска гара Варна снимки покажете че хората да видят какви кораби има там. Търговският флот обаче за тези учения не е бил предупреден и сега се обясняват как било заради сигурността

    11:34 06.10.2026

  • 175 Войните на Самуил Кавказки

    1 2 Отговор
    потапят българските кораби

    11:37 06.10.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Точно така е

    5 3 Отговор

    До коментар #161 от "Честити ви учения":

    Оказва се че НАТО правят учения край Варна. Пуцат и вършат тъпотии

    11:39 06.10.2026

  • 178 Войнилюбците в масква

    6 6 Отговор
    Войнолюбците удариха отново

    11:43 06.10.2026

  • 179 хмм

    4 3 Отговор

    До коментар #159 от "Митрофанова":

    А мадам Олеся какво ще я правим?

    11:46 06.10.2026

  • 180 Така им се пада на предателите

    2 1 Отговор
    Защо от Румъния до Грузия плават а не от Бургас до Грузия а?

    11:46 06.10.2026

  • 181 Пешо

    2 1 Отговор

    До коментар #120 от "Когато руските дронове":

    т.е. договорите нямат значение , така ли? да разбирам...кой не скача е червен :)

    ами..то в демократичните общости е така... но лошото е само при тези, които не им скачат по свирката .

    11:48 06.10.2026

  • 182 Щом казваш

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Да знаеш":

    Руснаците му викат на това да "вангуваш"...

    11:48 06.10.2026

  • 183 И що

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "голям смях":

    трябва да блъскаш път чак до Брюксел за да ти го каже урсулата, като може да питаш кой да е от нашите атлантици?

    11:49 06.10.2026

  • 184 Един друг

    5 6 Отговор
    Защо не пишете руски дронове? От страх или какво? Дори и руските подлоги знаят, че са руски тези дронове.

    Коментиран от #187, #196, #197

    11:50 06.10.2026

  • 185 Не стана ясно

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "604":

    тия кораби са карали зърно към нас ли или "други стоки"?

    11:51 06.10.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Русия нападна България

    9 7 Отговор
    Вземайте се в ръце, докато не е късно. Врагът се опитва да ни обясни, че украинците сами са удари корабите с украиско зърно, или че се провеждало тайно учение на НАТО. Което от двете хване дикиш. Ще правят това, докато руснаците акостират на българския бряг. След това ще окупират ивица от 40-50 км навътре в териотирята на България и ще обявят, че са направили това, защото тормозим руското население по Черноморието. През това време Шапкаря и Дебелата ще обясняват, че ще сме за мир и няма да поискат помощ по чл. 5 от Северноатлантическия договор. Без такова искане никой съюзник няма право да праща войски на наша територия. Да му мислят тези, които са се набутали с апартаменти във Варна и Бургас.

    Коментиран от #205

    11:54 06.10.2026

  • 189 Инж1

    8 4 Отговор
    "Миролюбците" Радев и Йотова пак ще лъжат, че дроновете са от Марс!!! Московски подлоги!!!

    11:55 06.10.2026

  • 190 Коле Цолов

    4 5 Отговор
    Зеленски ни гостува.🐽💋🐽

    11:55 06.10.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Стига смешки бре

    3 5 Отговор
    80 мили от брега било "българската част от Черно море"..... Тея тъпотии надали и в Брюксел вече вървят

    Коментиран от #210

    11:57 06.10.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 просиш само ти в някое нпо

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "Да знаеш":

    за друго не знам

    12:06 06.10.2026

  • 203 Истината

    2 1 Отговор
    И какво се оказа, руснаците презират меки и слаби лидери, като нашия гълъб на мира!!! Никакво уважение от братушките!!!

    Коментиран от #215

    12:06 06.10.2026

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Русия също атакува кораби със зърно

    2 0 Отговор
    Има загинали, има повредени кораби. Може да има потънали - не съм проверявал.

    12:08 06.10.2026

  • 207 Ердоган

    1 0 Отговор

    До коментар #198 от "В 3 ч посред нощ":

    Стой наведен, че ще ни вкараш във война с Украйна

    12:08 06.10.2026

  • 208 Йотовице

    4 0 Отговор
    Тетке Йотова, къде казваш имало много военолюбци ?

    12:09 06.10.2026

  • 209 Дроновете

    2 0 Отговор
    ще се окажат Щ-213л

    12:09 06.10.2026

  • 210 Роман Радев:

    3 0 Отговор

    До коментар #192 от "Стига смешки бре":

    До Грузия всичко е "българската част от Черно море"...

    12:10 06.10.2026

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 ААааа

    6 0 Отговор
    Гумена, чии са дроновете? Ще се скараш ли на шефката Митрофанова както се скара на Украйна? Гуменееее!!!!!!!!!!!

    12:10 06.10.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Олеся Олешчук привикала фрау Митрофанова

    3 0 Отговор
    Олеся Олешчук привикала фрау Митрофанова да дава обяснения.

    12:14 06.10.2026

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Януари 2022

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "ккк":

    Първоизточника е раша след като наруши чл 4 ал 2 оон.

    Украйна се отбранява изтеглят ли се окупаторите мяма да има военни действия

    Коментиран от #222

    12:16 06.10.2026

  • 217 НАТО що не ни брани бре ?

    2 6 Отговор
    Туй НАТЮ за нищо не става . Само братушките ни браниха ...

    Коментиран от #219, #220

    12:16 06.10.2026

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 НАТО що не ни брани бре ?

    1 2 Отговор
    Не че ни пука за корабите, ние отдавна нямаме реално български ама нали им плащаме на тея гавази ?

    12:19 06.10.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    1 1 Отговор

    До коментар #220 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади...

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #229

    12:20 06.10.2026

  • 224 Така ще е

    1 2 Отговор
    като ни управляват рашистки мекерета и изключиха България от всички инициативи за отбрана на НАТО. Оставка,чорап! Оставка, Идйотово.

    12:20 06.10.2026

  • 225 Нито грам украинско зърно

    2 0 Отговор
    Не трябва Украйна да напуска. Дефицита трябва да я задуши а е и във вреда на българските земеделци

    12:21 06.10.2026

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Даа!

    0 1 Отговор
    Кораб с дедуейт над 3,400 тона и дължина над 84 метра ,няма как да бъде потопен от дрон.Сериозно повреден, да!Дрона не е торпедо,нито радиоуправляемиа противокорабна ракета

    Коментиран от #235

    12:21 06.10.2026

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Шишо

    2 0 Отговор
    Чичко Румен кои са военнолюбците?

    Коментиран от #234

    12:23 06.10.2026

  • 231 Слагай каска на кратуната

    1 0 Отговор

    До коментар #226 от "Коце Циганина":

    Или някаква тенджера и не я сваляй никога !

    12:25 06.10.2026

  • 232 Истината

    0 0 Отговор
    Сега ще има три месеца изясняване от работни групи и експерти чий са дроновете и как да се покрие информацията , че произходът им започва с буквата " Р" и завършва на "уски"

    12:27 06.10.2026

  • 233 селяк

    0 0 Отговор

    До коментар #172 от "прясно инфо от огледалото!":

    Доказателства или промития ти мозък така каза?

    12:27 06.10.2026

  • 234 Гумен Боташев

    0 0 Отговор

    До коментар #230 от "Шишо":

    Ние сме за мир! Няма да предприемаме никакви действия!

    12:27 06.10.2026

  • 235 Звайщайн

    0 0 Отговор

    До коментар #227 от "Даа!":

    Детенце само да знайшш че има и водни дронс

    Колкото катер най големите

    12:29 06.10.2026

  • 236 Гумен Крадев

    0 0 Отговор
    Има лоши, войнолюбски дронове и има добри, миролюбиви дронове. Все още изясняваме тези дето удариха един и потопиха още един кораб от кои са.

    12:30 06.10.2026

  • 237 Taшакторба

    0 0 Отговор
    Айдеее СЛАВА НА УКРАЙНА ваш ред е да се докажете на фронта

    12:30 06.10.2026

  • 238 Ако може по близко до брега

    0 0 Отговор
    да ги потапят, без значение кой ги потапя. Едни хубави изкуствени рифове да си имаме и рибки да се въдят там. И да ги захранваме с украинско зърно и месо

    12:30 06.10.2026

  • 239 Гумен Крадев

    0 0 Отговор
    Ако беше Самуил щеше да тръгне на война! Той е войнолюбец. Ние обаче сме миролюбци. Снишете се засега!

    12:31 06.10.2026

  • 240 Туй НАТЮ за нищо не става .

    0 0 Отговор
    Ей на и сами го виждате нали ? Само пари даваме на вятъра

    12:32 06.10.2026

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