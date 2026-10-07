Новини
България »
София »
Георг Георгиев: България да поиска консултации по член 4 от договора за НАТО
  Тема: Украйна

Георг Георгиев: България да поиска консултации по член 4 от договора за НАТО

7 Октомври, 2026 09:08 760 36

  • георг георгиев-
  • кснс-
  • дронове-
  • черно море-
  • нато

КСНС вече е абсолютният минимум след атаката срещу два кораба в Черно море

Георг Георгиев: България да поиска консултации по член 4 от договора за НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

КСНС вече е абсолютният минимум, който управляващите дължат след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.

„Имаше време да осъждаме и да се вайкаме. Сега е моментът за действия, за настояване към България и Черно море да се подходи отговорно и ефективно“, каза Георгиев.

Още новини от Украйна

Два кораба бяха поразени в българската икономическа зона

Атаката е извършена около 3:00 часа на 6 октомври. По данни на БНТ единият кораб е потънал след критични структурни повреди, а на борда на другия е избухнал пожар. Атакуваните плавателни съдове са „Алфа Уатан“, плаващ под флага на Того, и „Ейбъл“, плаващ под флага на Палау.

Всички 18 моряци от бедстващия кораб са спасени. Двама от тях са били тежко пострадали, а други са получили по-леки травми. Моряците са били евакуирани с помощта на кораб, плаващ под български флаг, катер на Военноморските сили и кораб на „Гранична полиция“.

Към момента няма официално установена информация за произхода на дроновете. Премиерът Румен Радев определи атаката като недопустима, а българските институции започнаха действия по изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Президентът свиква заседание на КСНС

Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на 7 октомври от 13:00 часа. Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

Георг Георгиев призова България да използва механизмите на НАТО при заплаха за сигурността. „Трябва незабавно да използваме възможността за активиране на съответните международноправни механизми като например консултации по член 4 от договора за НАТО“, заяви той.

Депутатът настоя модернизацията на армията и Военноморските сили, както и изграждането на противодронна защита, да бъдат сред основните приоритети на правителството.

Източници: bgnes.bg, bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    39 0 Отговор
    Младежът georg изглежда много компетентен по отношение на членовете на нато.

    09:11 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    29 0 Отговор
    Има конвенция от МОНТРЬО Проблемите в Черно море са проблеми на съответните държави Унгария и Полша както и Германия нямат думата

    09:12 07.10.2026

  • 4 Кина

    36 0 Отговор
    Този палячо кой го слуша...? Никой..

    09:12 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Госあ

    27 0 Отговор
    добре е, че мнозинството българи разбраха кой е най приемливият вариант и гласуваха за него

    09:13 07.10.2026

  • 7 Гост

    20 0 Отговор
    Консултацийте със член винаги са здравословни! Ама член 4 е нюню, трябва да се консултирате поне с член 12!

    09:14 07.10.2026

  • 8 Кочо

    34 0 Отговор
    Ей, Георг! Търся пастир!

    Коментиран от #14, #25

    09:15 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аз искам

    23 0 Отговор
    Да се съкратят депутатите от 240 на 100 нищоправника. Да се свика КСНС по въпроса.

    09:15 07.10.2026

  • 11 Новичок

    32 0 Отговор
    Многооо... гнуceн е този бре пфу... Ходи и целува...

    09:16 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Баба

    21 0 Отговор
    Някой да му разясни основните теща в морското право.

    09:19 07.10.2026

  • 14 Тоя ли да ти пасе овцете?

    28 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кочо":

    Тоя ще ги изгуби всичките, некадърникът му с некадърник.
    Тоя няма да различи кучето от овцата и няма да знае гегата от коя страна се държи.

    Коментиран от #26, #27

    09:19 07.10.2026

  • 15 Госあ

    21 0 Отговор
    Аз мисля, че това е украинска работа. Руските атаки са точни и преценени. Освен това, Русия няма абсолютно никакъв интерес да ескалира войната извън Украйна. Нещо повече, само преди няколко седмици Песков похвали правителството, че проявява трезва мисъл, след интервюто на Радев

    09:19 07.10.2026

  • 16 😀😀😀😀

    20 0 Отговор
    тоА умнотъпан да беше проверил, че и сега ползваме чл.4❗
    Размяткват ги теА членове без да са ги чели, като размяткват собствените си❗

    09:20 07.10.2026

  • 17 Чума

    4 1 Отговор
    Русия има право да се защитава! Тя бе агресор само 1 ден! Сега момента е такъв, все едно да кажеш, че на 1 май 1945 г. Хитлер е агресор! Русия няма технологии да създаде подводен дрон с такива способности!

    09:21 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Маринов

    15 0 Отговор
    Георгиев пита ли НАТО откъде е излетял дронът? Някои от тях нали имат спътници? Ами ако е украински? На не потъналия кораб има отломки, а никой не разследва да се каже чий са. Май пак ще има Нагласьов, да е руски и шум до небето. А засега само в България шум в чаша вода. Да се спира тази идиотщина, че вече отвикнахме от нормалното.

    09:23 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Някой

    17 0 Отговор
    Нападната ли е България? Не. Корабите не са български, нито инцидента е станал в териториални води на България. Водите са международни, нищо че се води екслузивна икономическа зона на България. Последното дава право да ровиш дъното за газ и нефт, но не ти дава правна юрисдикция над водите.

    09:29 07.10.2026

  • 23 Зарко

    10 0 Отговор
    Тия още не знаят нищо и щели да се консултират!

    09:29 07.10.2026

  • 24 Гост

    11 0 Отговор
    Поредния повод политиците да си чешат езиците и да си доказват кой е от проЗД по- проЗД!

    09:29 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Перо

    9 0 Отговор
    БГ КСНС за събитие в неутрални, международни води! Много е “умен” не етническия ционист!

    09:35 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пенчо

    5 0 Отговор
    Пак почнахте с реанимация!

    09:38 07.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Съгласен

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Георг иска":

    От 4 все един ще му влезе.

    09:40 07.10.2026

  • 33 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    13 0 Отговор
    Този боклук и помияр още ли акъл дава ⁉️⁉️⁉️ Най-глупавият външен министър който сме имали досега.

    09:47 07.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Длдкд

    5 0 Отговор
    Верно ли тоо галош се казва Георг???

    10:08 07.10.2026

  • 36 ЗА ДА ГО ПУБЛИКУВАТ НАЧИ ПАК Е БИЛ НА

    4 1 Отговор
    КОЛЕНЕ ПРЕД БОКОВИЯ ДЮКЯН !

    10:13 07.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове