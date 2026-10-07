Георг Георгиев: България да поиска консултации по член 4 от договора за НАТО

КСНС вече е абсолютният минимум, който управляващите дължат след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.

„Имаше време да осъждаме и да се вайкаме. Сега е моментът за действия, за настояване към България и Черно море да се подходи отговорно и ефективно“, каза Георгиев.

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Два кораба бяха поразени в българската икономическа зона

Атаката е извършена около 3:00 часа на 6 октомври. По данни на БНТ единият кораб е потънал след критични структурни повреди, а на борда на другия е избухнал пожар. Атакуваните плавателни съдове са „Алфа Уатан“, плаващ под флага на Того, и „Ейбъл“, плаващ под флага на Палау.

Всички 18 моряци от бедстващия кораб са спасени. Двама от тях са били тежко пострадали, а други са получили по-леки травми. Моряците са били евакуирани с помощта на кораб, плаващ под български флаг, катер на Военноморските сили и кораб на „Гранична полиция“.

Към момента няма официално установена информация за произхода на дроновете. Премиерът Румен Радев определи атаката като недопустима, а българските институции започнаха действия по изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Президентът свиква заседание на КСНС

Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на 7 октомври от 13:00 часа. Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

Георг Георгиев призова България да използва механизмите на НАТО при заплаха за сигурността. „Трябва незабавно да използваме възможността за активиране на съответните международноправни механизми като например консултации по член 4 от договора за НАТО“, заяви той.

Депутатът настоя модернизацията на армията и Военноморските сили, както и изграждането на противодронна защита, да бъдат сред основните приоритети на правителството.

Източници: bgnes.bg, bntnews.bg