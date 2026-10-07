Георг Георгиев: България да поиска консултации по член 4 от договора за НАТО

КСНС вече е абсолютният минимум, който управляващите дължат след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.
„Имаше време да осъждаме и да се вайкаме. Сега е моментът за действия, за настояване към България и Черно море да се подходи отговорно и ефективно“, каза Георгиев.
Два кораба бяха поразени в българската икономическа зона
Атаката е извършена около 3:00 часа на 6 октомври. По данни на БНТ единият кораб е потънал след критични структурни повреди, а на борда на другия е избухнал пожар. Атакуваните плавателни съдове са „Алфа Уатан“, плаващ под флага на Того, и „Ейбъл“, плаващ под флага на Палау.
Всички 18 моряци от бедстващия кораб са спасени. Двама от тях са били тежко пострадали, а други са получили по-леки травми. Моряците са били евакуирани с помощта на кораб, плаващ под български флаг, катер на Военноморските сили и кораб на „Гранична полиция“.
Към момента няма официално установена информация за произхода на дроновете. Премиерът Румен Радев определи атаката като недопустима, а българските институции започнаха действия по изясняване на обстоятелствата около инцидента.
Президентът свиква заседание на КСНС
Президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на 7 октомври от 13:00 часа. Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.
Георг Георгиев призова България да използва механизмите на НАТО при заплаха за сигурността. „Трябва незабавно да използваме възможността за активиране на съответните международноправни механизми като например консултации по член 4 от договора за НАТО“, заяви той.
Депутатът настоя модернизацията на армията и Военноморските сили, както и изграждането на противодронна защита, да бъдат сред основните приоритети на правителството.
Източници: bgnes.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
09:11 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
09:12 07.10.2026
4 Кина
09:12 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Госあ
09:13 07.10.2026
7 Гост
09:14 07.10.2026
8 Кочо
Коментиран от #14, #25
09:15 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Аз искам
09:15 07.10.2026
11 Новичок
09:16 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Баба
09:19 07.10.2026
14 Тоя ли да ти пасе овцете?
До коментар #8 от "Кочо":Тоя ще ги изгуби всичките, некадърникът му с некадърник.
Тоя няма да различи кучето от овцата и няма да знае гегата от коя страна се държи.
Коментиран от #26, #27
09:19 07.10.2026
15 Госあ
09:19 07.10.2026
16 😀😀😀😀
Размяткват ги теА членове без да са ги чели, като размяткват собствените си❗
09:20 07.10.2026
17 Чума
09:21 07.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Маринов
09:23 07.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Някой
09:29 07.10.2026
23 Зарко
09:29 07.10.2026
24 Гост
09:29 07.10.2026
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26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Перо
09:35 07.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пенчо
09:38 07.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Съгласен
До коментар #20 от "Георг иска":От 4 все един ще му влезе.
09:40 07.10.2026
33 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
09:47 07.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Длдкд
10:08 07.10.2026
36 ЗА ДА ГО ПУБЛИКУВАТ НАЧИ ПАК Е БИЛ НА
10:13 07.10.2026