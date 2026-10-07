Атанас Рибарски след победата на националите: Няколко безсънни денонощия ни бяха нужни

Временният селекционер на България Атанас Рибарски изрази задоволство от представянето и себераздаването на националите при победата с 2:0 като гост на Люксембург. Този успех бе първи за тима в текущата кампания от турнира Лига на нациите. Специалистът отличи тактическата дисциплина през първата част и благодари на играчите за бързото възприемане на указанията въпреки липсата на време за сериозна тренировъчна подготовка.

Наставникът анализира проведената стратегия и подчерта, че предварителният замисъл за двубоя е дал резултат.

“Доволен съм от резултата и от играта през първото полувреме. Идеята проработи. Този път отбелязахме. Знахме, че второто полувреме ще имаме пространства, можехме да ги използваме по-добре. Видях желание и жертвоготовност. Това е нещо позитивно. Знаем как да управляваме двубоите и играчите са наясно. Трябва да с съобразим с някои фактори - умора, липса на игарчи и освежанване. Първото полувреме пресирахме доста активно. Целта беше да отбележим гол, два. Второто трябваше 10 минути да не им позволим да отбележат и после да контролираме двубоя”, заяви Рибарски.

Специалистът изказа признателност към целия състав за професионализма в кратките срокове, с които щабът разполагаше преди визитата.

“Исках семпло, директно представяне. Благодарности към играчите за отношението им към процеса, към мен и екипа. Няколско безсънни денонощия бяха необходими, за да предадем идеите си. Нямахме време да ги тренираме, но самите те го търсеха. Атанас Илиев и Влади Николов могат да отбелязват голове. Той не можа да вкара първия мач, но съм радостен, че днес вкара. Момчетата са усмиханти след мача”, сподели специалистът.

В заключение Рибарски акцентира върху цялостното изграждане на състава за бъдещето и отклони темата за постоянния пост начело на националния отбор.

“Най-важната поука е, че една победа няма да значи нищо, ако отборът няма облк. Кой ще е делекционер? Този въпрос не стои на дневен ред”, завърши селекционерът.