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Меси с емоционална реч: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

Меси с емоционална реч: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

7 Октомври, 2026 06:28 718 1

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“Гаучосите” победиха Бенин с 3:0 на “Ел Монументал” в Буенос Айрес, а 39-годишният Меси вкара гол и подаде за другите две попадения на своя тим

Меси с емоционална реч: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Идолът на Аржентина Лионел Меси сподели емоциите си след своя прощален мач за националния отбор. “Гаучосите” победиха Бенин с 3:0 на “Ел Монументал” в Буенос Айрес, а 39-годишният Меси вкара гол и подаде за другите две попадения на своя тим.

„Емоциите днес са невероятни. Благодаря на всички. Първият човек, за когото мисля в момента, е моят баща”, започна речта си след последния съдийски сигнал Лео.

“Бих искал да бъда с националния отбор на Аржентина завинаги, до края на живота си... но дойде време да си тръгна. След последното Световното първенство настъпи моментът за сбогуване. Благодаря ви, защото да представяш Аржентина е най-хубавото нещо. Не ми остава нищо друго, освен да благодаря на тази фланелка. Дадох всичко за Аржентина. Никога не се предавах в името на тази фланелка. Винаги се борех, вървях напред и давах максимума от себе си. Двадесет години давах най-доброто за Аржентина”, добави през сълзи Меси.

Легеднарната “десетка” напуска “албиселесте” след 208 мача, в които вкара 126 гола и направи 69 асистенции. Той дебютира през вече далечната 2005 година, а през 2022-ра постигна най-големия си успех, вдигайки световната титла.


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