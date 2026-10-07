Спортът по ТВ в сряда (7 октомври)

Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Александър Ковачевич - Матео Беретини
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Джан Джиджън - Томаш Махач
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, У Ибин - Майкъл Джън
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Артър Фери - Марин Чилич
21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - АСВЕЛ
Макс спорт 3
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Артур Геа - Жайме Фария
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Яник Ханфман - Камил Майхжак
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Матия Белучи - Джоу И
Макс спорт 2
07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Шо Шимабукуро - Миомир Кецманович
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Адриан Манарино - Николоз Басилашвили
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Марко Трунджелити - Рей Сакамото
21:30 Баскетбол: Еврокупа, "Манреса" - "Рациофарм" (Улм)
02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Питсбърг Пенгуинс"
Евроспорт 1
15:20 Колоездене: ЕП в Любляна, часовник, жени
17:05 Колоездене: ЕП в Любляна, часовник, мъже
Max One
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Балкан" (Ботевград) - "Бахчешехир" (Истанбул)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА