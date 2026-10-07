Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в сряда (7 октомври)

Спортът по ТВ в сряда (7 октомври)

7 Октомври, 2026 06:31 596 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (7 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Александър Ковачевич - Матео Беретини
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Джан Джиджън - Томаш Махач
13:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, У Ибин - Майкъл Джън
15:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Артър Фери - Марин Чилич
21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - АСВЕЛ

Макс спорт 3

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Артур Геа - Жайме Фария
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Яник Ханфман - Камил Майхжак
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Матия Белучи - Джоу И

Макс спорт 2

07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Шо Шимабукуро - Миомир Кецманович
09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Адриан Манарино - Николоз Басилашвили
11:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Марко Трунджелити - Рей Сакамото
21:30 Баскетбол: Еврокупа, "Манреса" - "Рациофарм" (Улм)
02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Питсбърг Пенгуинс"

Евроспорт 1

15:20 Колоездене: ЕП в Любляна, часовник, жени
17:05 Колоездене: ЕП в Любляна, часовник, мъже

Max One

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Балкан" (Ботевград) - "Бахчешехир" (Истанбул)


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове