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Томас Тухел: Вдигнахме летвата много високо

Томас Тухел: Вдигнахме летвата много високо

7 Октомври, 2026 08:00 671 0

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  • футбол-
  • лига на нациите

Това беше четвъртият ни двубой за едва три или четири дни

Томас Тухел: Вдигнахме летвата много високо - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Англия Томас Тухел изрази задоволството си след категоричната победа с 3:0 над Чехия в среща от четвъртия кръг на Лигата на нациите. Специалистът похвали представянето на състава и отличи капитана Хари Кейн, който реализира две от попаденията за успеха.

„Това беше четвъртият ни двубой за едва три или четири дни. Отново показахме страхотна игра и се поздравихме с напълно заслужена победа“, коментира германският наставник след края на мача.

Тухел не спести суперлативи за Кейн: „Това е напълно в негов стил. Не приемам формата му за даденост – той е изключителен във всяка една среща.“

Треньорът на „трите лъва“ обърна внимание и на израстването на отбора.

„Всичко се дължи на тренировките, професионалното отношение, сплотеността и вярата в крайния успех. Фактът, че не отпаднахме още в груповата фаза на Световното първенство, определено ни направи по-силни. Демонстрираме високо ниво – така беше през целия период, така е и в момента. Човек се учи всеки ден и става по-силен с всяка изминала среща.“

Относно избора на титулярен състав и силната вътрешна конкуренция, специалистът добави: „При такова високо ниво на футболистите никога не е лесно да определиш стартовите единадесет. Радвам се, че всеки допринесе за победата и даде максимума от себе си заради националната фланелка и отбора. Момчетата вдигнаха летвата много високо – така изглежда отстрани, такава е атмосферата и вътре в колектива.“


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