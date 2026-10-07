Меси вкара в последния си мач за Аржентина

Лионел Меси вкара гол в последния си мач за националния отбор на Аржентина. Световният шампион се разписа при победата с 3:0 над Бенин на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес.

Меси реализира в 71-ата минута от дузпа, отсъдена след нарушение срещу Агустин Джай. Това беше последният гол на нападателя с екипа на Аржентина, след като той носи националната фланелка от 2005 г.

Резултатът беше открит в 48-ата минута. Николас Отаменди засече центриране от корнер на Меси и даде преднина на домакините. В 61-ата минута Нико Пас покачи на 2:0 с удар в далечния ъгъл.

Овация за номер 10 в 10-ата минута

Срещата беше прекъсната в 10-ата минута, когато повече от 85 000 зрители се изправиха и започнаха да скандират името на Меси. Реферът Фернандо Вехар спря играта за кратко, а от трибуните бяха изстреляни и фойерверки.

Преди първия съдийски сигнал на терена беше разпъната огромна фланелка с номер 10 и надпис „Благодаря“. Меси излезе на терена заедно с тримата си синове и се разплака по време на аржентинския химн. Същото се случи и с националния селекционер Лионел Скалони.

Краят на 21 години с националния отбор

Меси приключва кариерата си за Аржентина като рекордьор по участия и голове за националния отбор. С тима той спечели световното първенство през 2022 г., Купата на Америка през 2021 и 2024 г., както и Финалисима през 2022 г.

Преди двубоя Меси отправи послание към отбора и привържениците. „Ухождам спокойно, след като направих всичко, което можех“, заяви капитанът според РБК.

Последният мач на Меси за Аржентина беше превърнат в национално честване. По данни на Associated Press билетите за стадиона са били разпродадени за 90 минути, а на трибуните са присъствали представители на световните шампионски отбори на Аржентина от 1978, 1986 и 2022 г.

Меси остава футболист на Интер Маями, където договорът му е до края на сезон 2028 г. Националният отбор на Аржентина продължава без своя капитан, след като той сложи край на повече от две десетилетия с екипа на „албиселесте“.

Източници: apnews.com, efe.com