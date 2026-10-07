Владимир Путин ще проведе серия телефонни разговори с чуждестранни лидери на 7 октомври, когато навършва 74 години. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че разговорите са свързани основно с рождения ден на руския президент, но в графика му са включени и други мероприятия.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че има насрочен разговор с Путин. По думите му една от темите ще бъде възможен случай на белодробна чума в руски научен институт в Сибир. Става дума за съобщение за възможен случай, а не за потвърдена епидемия.
Путин заминава за срещи в Туркменистан
Кремъл съобщи, че Путин ще посети Туркменистан на 8 и 9 октомври. Там той ще участва в заседанието на Съвета на държавните глави на ОНД и в Каспийски екологичен самит. Очаква се руският президент да проведе и разговор с иранския държавен глава Масуд Пезешкиан.
В последните си публични изяви Путин постави акцент и върху технологичното развитие. При откриването на производствен клъстер за електрически батерии той заяви, че Русия трябва да се съсредоточи върху модерните технологии, а държавата, бизнесът и научните организации да обединят усилията си за локализиране на производството.
Лавров: Москва е обезпокоена от обстановката в Персийския залив
Руският външен министър Сергей Лавров пристигна в Туркменистан за заседанието на Съвета на министрите на външните работи на ОНД. Преди отпътуването си той заяви, че Москва е обезпокоена от ситуацията в зоната на Персийския залив, тъй като тя се отразява негативно на световната икономика.„Надяваме се, че ситуацията ще остане в политико-дипломатическо русло“, заяви Лавров.
Мария Захарова съобщи, че министрите ще направят предварителна равносметка на дейността на ОНД през годината и ще обсъдят перспективите за сътрудничество. По думите ѝ специално внимание ще бъде отделено на 35-ата годишнина от създаването на организацията.
Дмитриев отправи нова критика към Запада
Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужбина, заяви, че Западът вероятно е достигнал „точка на невъзврата“. Той свърза оценката си с това, което определи като системна лъжа и неспособност да бъдат отстранени корените на вътрешните проблеми.„Не може вечно да обвиняваш другите за собствените си проблеми“, написа Дмитриев.
Той посочи като фактори миграцията, грешките в енергийната политика, военните конфликти и нарастващата обществена поляризация. Изявлението му беше публикувано във връзка с видеокадри от сблъсъци между полиция и участници в протести във Франция.
Източници: interfax.ru, apnews.com, ordomundi.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тц тц
06:26 07.10.2026
2 Чумосана копейка
06:26 07.10.2026
3 просиянски дрон и торпедо в бг-води
Външната метаморфоза на вече над 70 години може да се раздели на три ясно дефинирани фази. Всяка от тях разказва своя собствена история – от козметични спекулации за ботокс и филъри за бузи до предположения за употреба на стероиди поради предполагаемо заболяване на щитовидната жлеза. Самият Кремъл? Упорито мълчи по всичко, което се отнася до здравето или външния вид на Путин. Което, разбира се, само подхранва слуховете.
Когато Путин навлезе на политическата сцена в края на 90-те години, външният му вид беше всичко друго, но не и внушителен. Слаб мъж с ъгловати, почти костеливи черти гледаше към света – бузите му леко вдлъбнали, кожата му бледа. Общото впечатление: сив административен служител с минало в тайните служби. Около очите се появиха естествени бръчки, очните кухини бяха по-дълбоки, отколкото в по-късните години. Израженията на лицето на Путин? Хладнокръвен, сдържан, рядко повече от контролирана усмивка. Тогава все още носеше косата си в пепеляво-руса до светлокафява – вече оредяла, но
06:52 07.10.2026
4 просиянски дрон и торпедо в бг-води
От около 2010 г. насам настъпи промяната, която предизвика сензация по целия свят. Преди ъгловатите контури на лицето отстъпиха място на осезаемо по-пълна, по-пухкава област на бузите. В същото време кожата на Путин изглеждаше осезаемо по-гладка, бръчките на челото му избледняха видимо – сякаш някой беше сложил филтър върху лицето му, но в действителност. Експертите бързо отдадоха промените на естетични процедури: инжекциите с хиалуронова киселина в скулите и прилагането на ботокс срещу бръчки се считаха за най-вероятното обяснение. Слуховете за козметични процедури просто станаха неоспорими през този етап. В същото време шефът на Кремъл се представяше като жизнен силен човек. Стилни кадри го показваха с голи гърди, яздещ през сибирската пустош или риболов – умишлено поставен образ на добре обучен лидер, изпълнен с жизненост.
Коментиран от #10
06:53 07.10.2026
5 Журнал
Реално - да си разделят парите за Украйна.
07:00 07.10.2026
6 Дzверцов
Коментиран от #9
07:02 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Антирашист 4927
До коментар #6 от "Дzверцов":И хитлер е воювал за нов световен ред ! Фашистка просия върви по същия път !
07:27 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Честит Рожден Ден, Вова!
07:29 07.10.2026
12 Артилерист
08:00 07.10.2026