Владимир Путин ще проведе серия телефонни разговори с чуждестранни лидери на 7 октомври, когато навършва 74 години. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че разговорите са свързани основно с рождения ден на руския президент, но в графика му са включени и други мероприятия.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че има насрочен разговор с Путин. По думите му една от темите ще бъде възможен случай на белодробна чума в руски научен институт в Сибир. Става дума за съобщение за възможен случай, а не за потвърдена епидемия.

Путин заминава за срещи в Туркменистан

Кремъл съобщи, че Путин ще посети Туркменистан на 8 и 9 октомври. Там той ще участва в заседанието на Съвета на държавните глави на ОНД и в Каспийски екологичен самит. Очаква се руският президент да проведе и разговор с иранския държавен глава Масуд Пезешкиан.

В последните си публични изяви Путин постави акцент и върху технологичното развитие. При откриването на производствен клъстер за електрически батерии той заяви, че Русия трябва да се съсредоточи върху модерните технологии, а държавата, бизнесът и научните организации да обединят усилията си за локализиране на производството.

Лавров: Москва е обезпокоена от обстановката в Персийския залив

Руският външен министър Сергей Лавров пристигна в Туркменистан за заседанието на Съвета на министрите на външните работи на ОНД. Преди отпътуването си той заяви, че Москва е обезпокоена от ситуацията в зоната на Персийския залив, тъй като тя се отразява негативно на световната икономика.

„Надяваме се, че ситуацията ще остане в политико-дипломатическо русло“, заяви Лавров.

Мария Захарова съобщи, че министрите ще направят предварителна равносметка на дейността на ОНД през годината и ще обсъдят перспективите за сътрудничество. По думите ѝ специално внимание ще бъде отделено на 35-ата годишнина от създаването на организацията.

Дмитриев отправи нова критика към Запада

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужбина, заяви, че Западът вероятно е достигнал „точка на невъзврата“. Той свърза оценката си с това, което определи като системна лъжа и неспособност да бъдат отстранени корените на вътрешните проблеми.

„Не може вечно да обвиняваш другите за собствените си проблеми“, написа Дмитриев.

Той посочи като фактори миграцията, грешките в енергийната политика, военните конфликти и нарастващата обществена поляризация. Изявлението му беше публикувано във връзка с видеокадри от сблъсъци между полиция и участници в протести във Франция.

Източници: interfax.ru, apnews.com, ordomundi.ru