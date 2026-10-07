Роналдиньо с емоционални думи към Меси: Твоето име е записано в историята на света, наслаждавай се на живота, братко!

Спортът по ТВ в сряда (7 октомври)

Макс спорт 1 07:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Александър Ковачевич - Матео Беретини 09:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Джан Джиджън - То ...