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Роналдиньо с емоционални думи към Меси: Твоето име е записано в историята на света, наслаждавай се на живота, братко!

Роналдиньо с емоционални думи към Меси: Твоето име е записано в историята на света, наслаждавай се на живота, братко!

7 Октомври, 2026 07:00 567 2

  • футбол-
  • роналдиньо-
  • лионел меси-
  • аржентина

Какво удоволствие и каква радост е да бъда част от твоята история от първия ден

Роналдиньо с емоционални думи към Меси: Твоето име е записано в историята на света, наслаждавай се на живота, братко! - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившата бразилска звезда Роналдиньо се обърна с емоционални думи към Лионел Меси в навечерието на неговия прощален мач за националния отбор на Аржентина.

„Какво удоволствие и каква радост е да бъда част от твоята история от първия ден, братко! Ти ни накара да се усмихваме толкова много и да се наслаждаваме на футбола!!! Твоето име е вписано в историята на твоята страна и на целия свят... Само ние си знаем каква радост изпитахме, сбъдвайки детската си мечта – да представяме целия си народ и да станем световни шампиони!!! Ти даде всичко за своя национален отбор и за родината си... Разбирам те прекрасно и знам, че всичко, свързано със семейството, ни кара да преосмисляме нещата... Наслаждавай се на живота, братко. Пожелавам ти всичко най-добро, днес и завинаги“, написа 46-годишният Роналдиньо в социалните мрежи.

Двамата южноамериканци бяха съотборници в Барселона между 2004 и 2008 година. Когато Меси дебютира, Роналдиньо беше водещата фигура в състава на каталунците.

През май 2005 година Меси отбеляза първия си гол с екипа на Барса в мач срещу Албасете след гениална асистенция на Роналдиньо.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удивително

    1 0 Отговор
    "записано в историята на света"..
    Чак да се замисли човек, дали футболът е толкова важен за света.. Може би ще е по-добре светът да запомни името на Меси просто като име на добър човек?

    Коментиран от #2

    07:22 07.10.2026

  • 2 Колега

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Удивително":

    Така са великите хора, даже Бойко и шайката му го знаят.

    07:38 07.10.2026

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