Бенфика срази Милан и написа нова страница в европейската си история

Бенфика надви Милан с 2:0 насред „Сан Сиро“ в първия кръг на основната фаза на Лига Европа. С този успех португалците не само записаха историческа първа победа над „росонерите“ в европейските клубни турнири, но и сложиха край на безупречната серия на италианския тим от началото на сезона.

Драмата започна още в 16-ата минута, когато Доди Лукебакио с прецизен удар от границата на наказателното поле откри резултата за гостите. Милан опита да отвърне на удара, но късметът не бе на тяхна страна – Георгий Судаков разтресе гредата, а вратарят на Бенфика Анатолий Трубин показа завидна класа при няколко опасни ситуации.

След почивката, в 53-ата минута, Якуб Камински удвои преднината на „орлите“ с мощен шут, след като първият му опит бе блокиран, но при добавката не остави шансове на Майк Менян. Асистенцията дойде от Софиан Ел Каруани, който се отличи с активна игра по фланга.

Треньорът на Милан Рубен Аморим направи цели пет промени в стартовия състав след равенството с Лацио, но свежите сили не донесоха желания обрат. В игра се появиха нови имена като Филипо Терачано, Юнус Муса и Омари Хътчинсън, но Бенфика демонстрира отлична организация и не позволи на домакините да намерят ритъма си. Въпреки усилията на Кристиан Пулишич, Гонсало Рамош и резервата Адриен Рабио, Милан така и не успя да преодолее стабилната защита на португалците. Трубин отрази няколко опасни удара, а в заключителните минути Лукебакио и Джанлука Престиани можеха да направят резултата още по-изразителен.

С този триумф Бенфика не само взе реванш за двата загубени финала от Милан в миналото, но и даде сериозна заявка за силно представяне в тазгодишното издание на Лига Европа. За „росонерите“ това бе първо поражение за сезона, което със сигурност ще ги амбицира за реванш в следващите мачове.