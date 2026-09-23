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Радослав Гидженов с исторически наряд за Световното първенство за юноши в Катар

Радослав Гидженов с исторически наряд за Световното първенство за юноши в Катар

23 Септември, 2026 18:11 309 0

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Заедно с него на мондиала ще участват и асистент-съдиите Петър Митрев и Тодор Вуков

Радослав Гидженов с исторически наряд за Световното първенство за юноши в Катар - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският рефер Радослав Гидженов заслужи огромен двоен успех и престижно назначение от ФИФА. Пловдивският арбитър бе избран да ръководи мачове от Световното първенство за юноши до 17 години, което ще се състои през ноември в Катар. Заедно с него на мондиала ще участват и асистент-съдиите Петър Митрев и Тодор Вуков.

Българската тройка е сред одобрените 27 международни съдийски бригади, селектирани лично от председателя на Съдийската комисия към ФИФА Роберто Розети. В Европа доверие бе гласувано на едва седем екипа, сред които тези от Хърватия, Азербайджан, Испания, Сърбия, Полша, Франция (представена от популярния ВАР арбитър Уили Делажо) и България.

Шампионатът в Катар ще се проведе в разширен формат, наподобяващ този при мъжете – 48 отбора, разпределени в 12 групи, с начален мач между Египет и Гърция на 19 ноември.

За 35-годишния Гидженов това е поредният връх след ръководения от него финал на Евро U17 през 2024 г. в Кипър, наградата „Съдия на годината в България“ за 2025 г. и промоцията му в Първа категория на УЕФА. Предстоящият мондиал ще бъде най-голямото предизвикателство в кариерата на българската съдийска бригада до момента.


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