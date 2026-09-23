Формула 1 се насочва към Баку: Вятърът край Каспийско море може да се окаже решаващ

Световният шампионат във Формула 1 навлиза в решаващ етап, а следващото предизвикателство пред пилотите е уличното трасе в Баку. След горещите състезания в Монца и Мадрид условията в азербайджанската столица се очаква да бъдат по-умерени, като вероятността за валежи остава ниска.

Най-сериозният фактор през уикенда обаче може да се окаже вятърът. Близостта до Каспийско море често създава пориви, които оказват сериозно влияние върху поведението на съвременните болиди. Това може да усложни настройките на автомобилите, спирането и намирането на оптимален баланс по тесните и коварни улици на Баку.

В четвъртък прогнозата предвижда топло време с променлива облачност и температури около 30 градуса. Вероятността за дъжд е едва около 8 процента. Вятърът ще започне с приблизителна скорост от 17 км/ч, но през нощта поривите могат да достигнат до 50 км/ч.

В петък температурите ще се понижат до около 25 градуса, докато северният вятър се очаква да се засили значително, със скорости между 40 и 55 км/ч. Именно тези условия могат да поставят допълнителни изпитания пред пилотите при спиране и ускорение.

Събота се очертава като по-спокоен ден от метеорологична гледна точка. Очаква се предимно слънчево време, температури около 27 градуса и значително по-слаб вятър — между 15 и 30 км/ч.

Предстоящият състезателен уикенд ще бъде по-различен и заради променения график. По желание на организаторите и местните власти програмата е изтеглена с един ден по-рано. Това важи както за Формула 1, така и за поддържащия шампионат Формула 2.

Първите тренировки ще започнат още в четвъртък, 24 септември. Квалификациите и спринтовите надпревари са насрочени за петък, а кулминацията ще бъде в събота, 26 септември, когато от 15:00 часа местно време ще бъде даден стартът на Гран при на Азербайджан във Формула 1.

Уличното трасе в Баку традиционно предлага малко място за грешки, а комбинацията от тесни участъци, дълги прави и променливи метеорологични условия обещава поредното сериозно изпитание за отборите и пилотите.