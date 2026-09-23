Арсенал следи под лупа Кевин Шаде, готви оферта през януари

Шампионът на Англия Арсенал проявява сериозен интерес към крилото на Брентфорд Кевин Шаде и е твърде вероятно да се опита да привлече германския национал още по време на зимния трансферен прозорец през януари, съобщава известният трансферен експерт Екрем Конур.

23-годишният германец направи впечатляващ старт в новия сезон на Висшата лига, реализирайки три попадения в първите пет мача за общо 448 минути на терена. Ситното му представяне е засилило скаутското внимание от страна на лондончани, които го наблюдават от няколко месеца.

Въпреки че Шаде има обвързващ договор с „пчеличките“ до лятото на 2028 година, преговорите за подновяването му с подобрени финансови условия към момента боксуват. Според близки до играча той е готов за следваща голяма стъпка в кариерата си и би приел с готовност оферта от тим, който редовно се бори за титли и участва в Шампионската лига.

Бившият състезател на Фрайбург, който вече има пет мача за първия отбор на Германия, се превръща в ключова фигура за Брентфорд. Въпреки че клубът не желае да се разделя с него, солидна оферта от Арсенал през януари би поставила ръководството пред сериозно изпитание.