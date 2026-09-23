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Реал Мадрид е на дъното в Ла Лига по среден пробег на мач

Реал Мадрид е на дъното в Ла Лига по среден пробег на мач

23 Септември, 2026 15:14 423 1

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Възпитаниците на Жозе Моуриньо изминават едва 96,5 километра средно на двубой

Реал Мадрид е на дъното в Ла Лига по среден пробег на мач - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид се оказва отборът с най-нисък среден пробег в испанския шампионат след изиграването на първите седем кръга от началото на кампанията. По данни на статистическата платформа SofaScore, възпитаниците на Жозе Моуриньо изминават едва 96,5 километра средно на двубой – показател, който е значително под средната стойност за Ла Лига от 102,35 километра.

За съпоставка, вечният съперник Барселона се намира на пето място в тази класация с покрити средно 104,64 километра на среща.

Тези данни предизвикват сериозни дискусии, особено след строгите промени, които Моуриньо въведе след завръщането си начело на тима – включително стриктен контрол върху храненето, възстановяването и цялостната дисциплина. Поражението с 1:2 от Атлетико Мадрид в градското дерби допълнително засили критиките относно липсата на достатъчно интензивност в играта на „кралете“.

Според авторитетното издание Marca обаче този проблем не е нов за мадридчани. Подобни ниски нива на физическа активност се забелязват в кралския клуб през последните няколко сезона, независимо от ротациите на треньорския мостик и промените в тактическите постройки. Въпреки това, слабият пробег в началото на настоящия сезон остава една от основните теми около физическата форма на отбора.


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    Футболът не е конни надбягвания.

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