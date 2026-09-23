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Съпругата на Том Ханкс - Рита Уилсън шашна с огромна татуировка на кръст на гърба си (СНИМКИ)

Съпругата на Том Ханкс - Рита Уилсън шашна с огромна татуировка на кръст на гърба си (СНИМКИ)

23 Септември, 2026 17:31 1 065 12

  • рита уилсън-
  • том ханкс-
  • татуировка-
  • татус

След няколко седмици тя ще навърши 70 години

Съпругата на Том Ханкс - Рита Уилсън шашна с огромна татуировка на кръст на гърба си (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса и певица Рита Уилсън изненада последователите си, като показа внушителна татуировка, покриваща голяма част от гърба ѝ. Съпругата на холивудската звезда Том Ханкс публикува снимката в Instagram, броени седмици преди да навърши 70 години през октомври.

На кадъра Рита Уилсън позира с гръб към камерата, демонстрирайки новата си татуировка. Публикацията е част от серия непринудени снимки, с които актрисата промотира песента си „Stranger With Age“.

„По-странна с възрастта? Кой? Аз? Харесва ми!“, написа Рита Уилсън и обяви, че новото парче вече е достъпно в музикалните платформи.

Любопитен детайл е, че татуировката напомня на тази на сина ѝ Чет Ханкс. 36-годишният актьор и музикант показа своя мащабен татус на кръст през 2023 г., като тогава свърза символиката му с християнската си вяра.

Религията заема важно място и в живота на Рита Уилсън. Актрисата, в която тече и българска кръв, е православна християнка и преди е разказвала, че започва деня си с молитва и благодарност. Съпругът ѝ Том Ханкс, който е кръстен като католик, впоследствие също приема православието. Двамата им синове Чет Ханкс и Труман Ханкс също са православни.

Рита Уилсън и двукратният носител на „Оскар“ Том Ханкс се запознават през 1981 г. по време на работата си по телевизионния сериал „Bosom Buddies“. Двамата сключват брак през 1988 г. и през април 2026 г. отбелязаха 38 години семеен живот.

Актрисата често споделя лични моменти със съпруга си в социалните мрежи. В свои предишни публикации Рита Уилсън определя Том Ханкс като свой най-добър приятел, партньор и баща на децата им.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмм

    7 3 Отговор
    Доколкото си спомням е помакиня.

    17:33 23.09.2026

  • 2 ЕЙ ТВА Е ДА НЕ СИ БАЧКАЛ ЦЯЛ

    4 5 Отговор
    ЖИВОТ ДА НЕ СИ ТЕГЛИЛ НИИВГА КРЕДИТ И ДА ЯДЕШ КОЛКОТО СИ ПОИЗКАШ, КАКВОТО ПОИЗКАШ

    Коментиран от #3

    17:35 23.09.2026

  • 3 мда

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЕЙ ТВА Е ДА НЕ СИ БАЧКАЛ ЦЯЛ":

    И да си неграмотен колкото си иЗкаш...

    Коментиран от #7

    17:37 23.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аве

    4 0 Отговор
    Модерно е да не си татуиран, а не надраскан, като wc на централна гара🤮
    😅

    17:52 23.09.2026

  • 6 5678

    0 4 Отговор
    НЕ БАЩА И Е ГЯУР ОТ ПЛОВФИВ

    Коментиран от #8

    17:59 23.09.2026

  • 7 МДААА НАИСТИНА НИИЩО НЕ СИ

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "мда":

    ВИЖДАЛ В ТАЯ КОЧИНА......ПЪК ПЪРВОСИГНАЛНОТО ТИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........

    Коментиран от #9

    18:07 23.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 мда

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "МДААА НАИСТИНА НИИЩО НЕ СИ":

    По дрехите посрещат и по акъла изпращат. Видяхме колко ти е...

    18:12 23.09.2026

  • 10 Аве

    2 0 Отговор
    Родителите на тая не бяха ли емигранти от родопите-мюсулмани?

    18:14 23.09.2026

  • 11 Колко

    3 0 Отговор
    е акъла на една помакиня,колкото на един циганин!

    18:18 23.09.2026

  • 12 Мдаа

    0 0 Отговор
    Рита е родена като Маргарита Ибрахимов и макар да има и българска жилка, тя е само част от сложното ѝ родословие.
    Бащата на Уилсън се казва Хасан Ибрахимов и е роден в Орайо, днешна Гърция, в семейството на помаци. Местят се в България, още когато Хасан е много малък, а през 1949 г. успяват да емигрират в Лос Анджелис.

    18:23 23.09.2026