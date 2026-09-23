Съпругата на Том Ханкс - Рита Уилсън шашна с огромна татуировка на кръст на гърба си (СНИМКИ)

Американската актриса и певица Рита Уилсън изненада последователите си, като показа внушителна татуировка, покриваща голяма част от гърба ѝ. Съпругата на холивудската звезда Том Ханкс публикува снимката в Instagram, броени седмици преди да навърши 70 години през октомври.
На кадъра Рита Уилсън позира с гръб към камерата, демонстрирайки новата си татуировка. Публикацията е част от серия непринудени снимки, с които актрисата промотира песента си „Stranger With Age“.
„По-странна с възрастта? Кой? Аз? Харесва ми!“, написа Рита Уилсън и обяви, че новото парче вече е достъпно в музикалните платформи.
Любопитен детайл е, че татуировката напомня на тази на сина ѝ Чет Ханкс. 36-годишният актьор и музикант показа своя мащабен татус на кръст през 2023 г., като тогава свърза символиката му с християнската си вяра.
Религията заема важно място и в живота на Рита Уилсън. Актрисата, в която тече и българска кръв, е православна християнка и преди е разказвала, че започва деня си с молитва и благодарност. Съпругът ѝ Том Ханкс, който е кръстен като католик, впоследствие също приема православието. Двамата им синове Чет Ханкс и Труман Ханкс също са православни.
Рита Уилсън и двукратният носител на „Оскар“ Том Ханкс се запознават през 1981 г. по време на работата си по телевизионния сериал „Bosom Buddies“. Двамата сключват брак през 1988 г. и през април 2026 г. отбелязаха 38 години семеен живот.
Актрисата често споделя лични моменти със съпруга си в социалните мрежи. В свои предишни публикации Рита Уилсън определя Том Ханкс като свой най-добър приятел, партньор и баща на децата им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмм
17:33 23.09.2026
2 ЕЙ ТВА Е ДА НЕ СИ БАЧКАЛ ЦЯЛ
Коментиран от #3
17:35 23.09.2026
3 мда
До коментар #2 от "ЕЙ ТВА Е ДА НЕ СИ БАЧКАЛ ЦЯЛ":И да си неграмотен колкото си иЗкаш...
Коментиран от #7
17:37 23.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Аве
😅
17:52 23.09.2026
6 5678
Коментиран от #8
17:59 23.09.2026
7 МДААА НАИСТИНА НИИЩО НЕ СИ
До коментар #3 от "мда":ВИЖДАЛ В ТАЯ КОЧИНА......ПЪК ПЪРВОСИГНАЛНОТО ТИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........
Коментиран от #9
18:07 23.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 мда
До коментар #7 от "МДААА НАИСТИНА НИИЩО НЕ СИ":По дрехите посрещат и по акъла изпращат. Видяхме колко ти е...
18:12 23.09.2026
10 Аве
18:14 23.09.2026
11 Колко
18:18 23.09.2026
12 Мдаа
Бащата на Уилсън се казва Хасан Ибрахимов и е роден в Орайо, днешна Гърция, в семейството на помаци. Местят се в България, още когато Хасан е много малък, а през 1949 г. успяват да емигрират в Лос Анджелис.
18:23 23.09.2026