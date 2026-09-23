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Григор Димитров с откровени думи за Джокович: Времето в крайна сметка застига всички

Григор Димитров с откровени думи за Джокович: Времето в крайна сметка застига всички

23 Септември, 2026 15:54 407 1

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На 39 години сърбинът все по-често усеща физическите предизвикателства на дългогодишната си кариера

Григор Димитров с откровени думи за Джокович: Времето в крайна сметка застига всички - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров говори с голямо уважение и нотка носталгия за своя добър приятел и дългогодишен съперник Новак Джокович. Сръбската тенис легенда, която притежава рекордните 24 титли от Големия шлем, постепенно навлиза в заключителния етап на забележителната си кариера, а Димитров признава, че не е лесно да наблюдаваш как времето оказва влияние дори върху един от най-великите играчи в историята.

През 2023 година, на 36-годишна възраст, Джокович демонстрира впечатляваща форма и спечели три от четирите турнира от Големия шлем. В последвалите три сезона обаче сърбинът не успя да добави нов мейджър трофей към колекцията си, докато Карлос Алкарас, Яник Синер и Александър Зверев започнаха да заемат все по-сериозно водещите позиции в мъжкия тенис.

На 39 години Джокович все по-често усеща физическите предизвикателства на дългогодишната си кариера. На тазгодишния US Open той отпадна още в първия кръг, което се превърна в най-ранното му поражение в турнир от Големия шлем от 2006 година насам.

Самият Григор Димитров, който е на 35 години, отбелязва, че съвременният тенис става все по-бърз, физически натоварващ и изискващ от състезателите.

„Днешните тенисисти са по-едри, по-силни и по-бързи. Това е естествена част от развитието на спорта. Разбира се, не е лесно да видиш как Джокович остарява и започва да изпитва определени затруднения. Независимо колко силен си, биологията в един момент неизбежно си казва думата“, коментира Димитров пред Bolavip.

Българинът допълва, че дългите години в професионалния спорт оставят своя отпечатък върху всеки състезател.

„Природата си казва думата и това е част от живота. Когато си бил толкова дълго в професионалния спорт, с постоянните пътувания, различните часови зони и всичко останало, в определен момент натрупването започва да се усеща. До известна степен смятам, че така трябва да бъде. В живота има и други неща освен тениса. Ние имахме привилегията да бъдем поставени в тази позиция. Чувствам се разглезен от съдбата и мисля, че всички ние трябва да се чувстваме така“, заяви Димитров.

Към момента Джокович заема 11-ото място в световната ранглиста, докато Димитров, който през последните сезони бе преследван от контузии, се намира на 123-а позиция.

Двамата имат 14 официални срещи помежду си, като сърбинът има категорично предимство от 13 победи срещу само една за българина.

И при двамата обаче постепенно се поставя въпросът за края на кариерата. Джокович продължава да преследва рекордната си 25-а титла от Големия шлем, докато Димитров все още мечтае за първи мейджър трофей. Въпреки това, с навлизането на новото поколение и все по-атлетичния характер на съвременния тенис, постигането на тези цели става все по-голямо предизвикателство.


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  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    На български няма такава откровена глупост като "времето в крайна сметка застига всички". Фразата е, „В този свят нищо не може да се счита за сигурно, освен смъртта и данъците“.

    15:58 23.09.2026

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