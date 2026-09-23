Барселона губи Андреас Кристенсен за дълго

Барселона получи неприятна новина след мача със Севиля. Защитникът Андреас Кристенсен е получил мускулна травма, която може да го извади от игра за продължителен период.

От каталунския клуб потвърдиха, че датският национал има увреждане на правия бедрен мускул на левия крак. От Барселона не посочиха конкретен срок за възстановяването му, но според информация на „Мундо Депортиво“ първоначалните прогнози са за отсъствие между четири и шест седмици.

Съществуват обаче опасения, че възстановяването може да продължи по-дълго и Кристенсен да бъде извън терените до два месеца. Това би било сериозен проблем за треньора Ханзи Флик, който разполага с ограничени възможности в центъра на защитата.

Добрата новина за германския специалист е, че настоящата пауза за международни мачове дава допълнително време за възстановяване на футболиста. В защитата Флик може да разчита на Пау Кубарси, Жерард Мартин, Ерик Гарсия и Жул Кунде.

Треньорът има и допълнителни варианти при необходимост. Чави Еспарт и Жоао Кансело могат да бъдат използвани по фланговете, докато Алехандро Балде също остава сред опциите. Брайън Фариняс пък може да бъде преквалифициран и да действа отдясно.

При оптимално развитие на възстановяването Кристенсен може да се завърне за двубоя срещу Виляреал. В Барселона обаче няма да искат да форсират завръщането му, за да не бъде изложен на риск от нова травма.

Очаква се отсъствието на датския защитник да го лиши от участие в общо осем срещи – пет в Ла Лига и три в Шампионската лига.

За Флик това е поредното изпитание в натоварената част от сезона, в която дълбочината на състава и възможността за ротации ще бъдат от ключово значение.