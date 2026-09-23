Как Дания и Гренландия надхитриха Тръмп

САЩ, Гренландия и Дания подписаха тристранно споразумение за сигурността на острова. То позволява на Вашингтон да разшири военното си присъствие в Гренландия, докато потвърждава суверенитета и териториалната независимост на автономната датска територия. Макар Тръмп вече да обяви сделката за голяма победа, всъщност печелившите са от другата страна.

Мастърклас по дипломация

Напрежението между Вашингтон, Нуук и Копенхаген започна да расте след връщането на Тръмп в Белия дом. Той многократно настоя САЩ да поемат контрол над най-големия остров в света и дори заплаши с военна намеса. Докато официално американският президент говореше за сигурност, редица близки до него бизнесмени посетиха Гренландия, а експертите изтъкваха, че територията е богата и на редица ресурси. Тревогите растяха, а граждани на острова започнаха да се въоръжават.

Сега изглежда, че на всичко това се слага край. Споразумението е мастърклас по дипломация, отбелязва Яна Синрам от АРД. Защото датчани и гренландци всъщност притоплят стара сделка - от 1951 година, която позволява на САЩ сериозно военно присъствие на острова. Присъствие, което всъщност е от полза за сигурността на Гренландия.

Тръмп даде крачка назад, а НАТО спечели от сделката

Нови са само конкретните планове за допълнителни бази. Съединените щати възнамеряват да разширят съществуващата космическа база "Питуфик" и да построят две нови военни бази в южната и източната част на Гренландия. По този начин американците отново ще участват по-активно в отбраната на арктическия остров, след като в годините след края на Студената война се бяха отдръпнали от тези ангажименти. Това би било от полза за НАТО, която трябва да отстоява Арктика от интересите на Русия и Китай. Ангажиментите на САЩ към военния алианс вече не са даденост, затова всяка стъпка в тази посока всъщност е плюс.

"Собствеността ти дава неща, които не можеш да получиш от подписването на документ, позволяващ да имаш база", заяви Тръмп в началото на годината, когато още настояваше да получи пълен контрол над Гренландия. Очевидно той се е отказал от тези претенции, а политическата цена, която САЩ платиха за малкото отстъпки, които получиха, е изключително висока, отбелязва Микел Рунге Олесен от Датския институт за международни изследвания пред "Ню Йорк Таймс". Защото европейците вече имат не едно наум за бъдещите отношения с Вашингтон.

В преамбюла на споразумението страните потвърждават суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания, както и правото на самоопределение на гренландския народ. С подписа си Тръмп даде крачка назад и потвърди, че съдбата на Гренландия се решава в Нуук и Копенхаген, а не във Вашингтон, пише и Яна Синрам от АРД.