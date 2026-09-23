Как Дания и Гренландия надхитриха Тръмп

САЩ, Гренландия и Дания подписаха тристранно споразумение за сигурността на острова. То позволява на Вашингтон да разшири военното си присъствие в Гренландия, докато потвърждава суверенитета и териториалната независимост на автономната датска територия. Макар Тръмп вече да обяви сделката за голяма победа, всъщност печелившите са от другата страна.
Мастърклас по дипломация
Напрежението между Вашингтон, Нуук и Копенхаген започна да расте след връщането на Тръмп в Белия дом. Той многократно настоя САЩ да поемат контрол над най-големия остров в света и дори заплаши с военна намеса. Докато официално американският президент говореше за сигурност, редица близки до него бизнесмени посетиха Гренландия, а експертите изтъкваха, че територията е богата и на редица ресурси. Тревогите растяха, а граждани на острова започнаха да се въоръжават.
Сега изглежда, че на всичко това се слага край. Споразумението е мастърклас по дипломация, отбелязва Яна Синрам от АРД. Защото датчани и гренландци всъщност притоплят стара сделка - от 1951 година, която позволява на САЩ сериозно военно присъствие на острова. Присъствие, което всъщност е от полза за сигурността на Гренландия.
Тръмп даде крачка назад, а НАТО спечели от сделката
Нови са само конкретните планове за допълнителни бази. Съединените щати възнамеряват да разширят съществуващата космическа база "Питуфик" и да построят две нови военни бази в южната и източната част на Гренландия. По този начин американците отново ще участват по-активно в отбраната на арктическия остров, след като в годините след края на Студената война се бяха отдръпнали от тези ангажименти. Това би било от полза за НАТО, която трябва да отстоява Арктика от интересите на Русия и Китай. Ангажиментите на САЩ към военния алианс вече не са даденост, затова всяка стъпка в тази посока всъщност е плюс.
"Собствеността ти дава неща, които не можеш да получиш от подписването на документ, позволяващ да имаш база", заяви Тръмп в началото на годината, когато още настояваше да получи пълен контрол над Гренландия. Очевидно той се е отказал от тези претенции, а политическата цена, която САЩ платиха за малкото отстъпки, които получиха, е изключително висока, отбелязва Микел Рунге Олесен от Датския институт за международни изследвания пред "Ню Йорк Таймс". Защото европейците вече имат не едно наум за бъдещите отношения с Вашингтон.
В преамбюла на споразумението страните потвърждават суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания, както и правото на самоопределение на гренландския народ. С подписа си Тръмп даде крачка назад и потвърди, че съдбата на Гренландия се решава в Нуук и Копенхаген, а не във Вашингтон, пише и Яна Синрам от АРД.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лили Шпекова 🥒
17:39 23.09.2026
2 Така ли
Коментиран от #21
17:42 23.09.2026
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #9, #47
17:43 23.09.2026
4 Евроджендър
17:43 23.09.2026
5 поредната тъпа лъжа от дойче зеле
17:44 23.09.2026
6 Тоя дебил дето не харесва DW,
Коментиран от #13
17:44 23.09.2026
7 ДрайвингПлежър
Коментиран от #42
17:45 23.09.2026
8 Зелето пак се е вкиснало
Икономиката и енергетиката смешници.
При тези корекции цените на горивата в Европейския съюз също нагоре.
Който разбрал разбрал
17:46 23.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ХАХАХА
17:47 23.09.2026
11 хихи
17:48 23.09.2026
12 То и ние уж суверенна държава
И с Гренландия ще стане така.
Коментиран от #27
17:48 23.09.2026
13 хихи
До коментар #6 от "Тоя дебил дето не харесва DW,":ДойчеЗеле не се чате!!! Само заглавието и коментарите...
17:49 23.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 гост
17:52 23.09.2026
16 ганчо соросоиден много си знаел ма
До коментар #14 от "Ганя Путинофила":ракети от космоса хахах миличка писах ти зареди си вибриращия пингвин че ако не е вътре в теб полудяваш
Коментиран от #18
17:52 23.09.2026
17 НонСенс е бре
17:54 23.09.2026
18 Ганя Путинофила
До коментар #16 от "ганчо соросоиден много си знаел ма":На Ганя малкото мозъче само пингвинчета може да роди!
Коментиран от #23
17:54 23.09.2026
19 Андрешко
Коментиран от #26
17:55 23.09.2026
20 DW - Пропаганден машинен
"Как ковидваксините помагат"!?!? и т. н.
И какво са надхитрили на практика Гренландия, ще бъде окупирана от американските нашественици и войниците, ще са повече от местното население!
17:56 23.09.2026
21 ДА ОКУПАЦИЯТА СЕ НАРИЧА ОХРАНА
До коментар #2 от "Така ли":?!!;!!!?????ЖАЛКИИИИИ,ЖААААККИИИ ДАТЧАНИ........
18:00 23.09.2026
22 Кой?
18:00 23.09.2026
23 хаха на фентовете на пп дб
До коментар #18 от "Ганя Путинофила":само педофили имат в главата искаш да бъдеш насил@ван нали ма
18:00 23.09.2026
24 ТВА МАЙ МУ ВИКАТ ОКУПАЦИЯ
Коментиран от #38
18:01 23.09.2026
25 604
18:01 23.09.2026
26 Муцунски
До коментар #19 от "Андрешко":Македония,бе!
18:01 23.09.2026
27 На теб
До коментар #12 от "То и ние уж суверенна държава":защо да дават?
18:03 23.09.2026
28 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #32
18:05 23.09.2026
29 Въобще това не е верно
Коментиран от #34
18:07 23.09.2026
30 Пламен
Видя че не става.Сега ще плаща за бази и инфраструктура.
Грендлаците печелят, Дания тоже.
Коментиран от #33
18:07 23.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Удри русораста с лопатЕто
До коментар #28 от "Удри евраста с лопатЕто":Кой те би с чук по кухата кратуна?
18:10 23.09.2026
33 Мдаа
До коментар #30 от "Пламен":Копейките пак с два пръста нпо-ваътре задНИКА.
18:12 23.09.2026
34 хаха
До коментар #29 от "Въобще това не е верно":Я по тихо бе московитски грухтящ орк. Споразумението е същото като това от 1951. Формулирано по друг начин.
Коментиран от #39
18:13 23.09.2026
35 И как ми кажете DW може да каже
18:14 23.09.2026
36 хаха
Голям смях пада с тези безполезни ориенталски орки.
През 1951 г. САЩ и Дания подписват малко известно споразумение в областта на отбраната, което позволява на САЩ „да подобряват и като цяло да пригодят района за военни цели“ в Гренландия, както и „да изграждат, инсталират, поддържат и експлоатират съоръжения и оборудване“ там.
Ядрената вратичка: тайно писмо от 1957 г.
Макар договорът да не споменава изрично ядрените оръжия, тайно писмо от 1957 г., изпратено от датския министър-председател Х. К. Хансен, косвено допуска тяхното присъствие. Това породи спорове, особено след като през 1968 г. бомбардировач B-52, превозващ ядрени бойни глави, катастрофира близо до Туле.
Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е останала само една действаща американска военна база.
Коментиран от #49
18:15 23.09.2026
37 Важното е
18:16 23.09.2026
38 хаха
До коментар #24 от "ТВА МАЙ МУ ВИКАТ ОКУПАЦИЯ":Ама така ли бе московитски хомоорк?
През 1951 г. САЩ и Дания подписват малко известно споразумение в областта на отбраната, което позволява на САЩ „да подобряват и като цяло да пригодят района за военни цели“ в Гренландия, както и „да изграждат, инсталират, поддържат и експлоатират съоръжения и оборудване“ там.
Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е останала само една действаща американска военна база.
Ходи си окупирай задните части бе петроханска мека китка.
18:17 23.09.2026
39 Тихо кифлйок !
До коментар #34 от "хаха":Освен известните северни популации, учените са открили там и уникална изолирана група бели мечки в югоизточната част на Гренландия, които се адаптират към местните условия без ледена платформа през цялата година. И ги хранят с трупове на украинци последните 3 години.
Коментиран от #43, #45, #48
18:18 23.09.2026
40 Демократ
18:18 23.09.2026
41 Опазването
18:18 23.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Копейкотрошач
До коментар #39 от "Тихо кифлйок !":Теслата!
18:19 23.09.2026
44 Надхитриха???
Коментиран от #52, #54
18:19 23.09.2026
45 Вова
До коментар #39 от "Тихо кифлйок !":А косатката?
18:20 23.09.2026
46 Птин каза
18:21 23.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Пламен
До коментар #36 от "хаха":Да, покрай това има и една,,подробност".
В една от базите американците експериментално монтират ядрен реактор , който да отоплява базата.
Реактор , който има само един контур- т.е. радиоактивната вода тече направо в ледника , демек.
Коментиран от #53
18:22 23.09.2026
50 ЩО НЕ СПОМЕНАВАТЕ ЧЕ РУСИЯ
18:26 23.09.2026
51 Глупости
18:26 23.09.2026
52 Абе пич
До коментар #44 от "Надхитриха???":Колкото краварите разработиха Аляска
Толкова ще разработят и Гренландия ! Освен милитари тъпотии и оранжерии за марихуана друго няма да направят. Само риболова ще блокират и то вече се отразява на цените на рибата. 30% за 2 месеца скочиха в световен мащаб и се говори за още 30 до края на годината ... честито.. и 1 трилион долара бюджетни средства ще се налеят в нещо което никой няма никога да го види
18:27 23.09.2026
53 хаха
До коментар #49 от "Пламен":Макар договорът да не споменава изрично ядрените оръжия, тайно писмо от 1957 г., изпратено от датския министър-председател Х. К. Хансен, косвено допуска тяхното присъствие. Това породи спорове, особено след като през 1968 г. бомбардировач B-52, превозващ ядрени бойни глави, катастрофира близо до Туле.
Я се скрий бе байганьовец! От 1951 могат да си разполагат колкото си искат бази!
От 1957 мога и ядрено да разполагат... Ае марш
18:27 23.09.2026
54 Така си е пич
До коментар #44 от "Надхитриха???":Насилствената окупация на Гренландия
от САЩ би означавала края на НАТО !
Европейският съюз в лицето на ЕК трябваше да излъже по някакъв начин европейците и да помогне на САЩ като я представи като НЕнасилствена НЕокупация е заявил Андрюс Кубилюс...
Че ей това ви е Запада, Западните ценности, НАТЮ-ту и Демокрацията. Анексиране на Гренландия от САЩ? Тръмп: „Анексиране е, Имаме нужда от документи за собственост върху земя“ и отново Тръмп подчерта, че не се интересува от друго решение освен поемането на собствеността върху острова без значение от документалното оформление по казуса
18:29 23.09.2026