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Как Дания и Гренландия надхитриха Тръмп

Как Дания и Гренландия надхитриха Тръмп

23 Септември, 2026 17:38 1 688 54

  • гренландия-
  • дания-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Допреди няколко месеца Тръмп настояваше, че иска да придобие Гренландия. Сега подписа притоплена сделка, която му вменява задължения.

Как Дания и Гренландия надхитриха Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

САЩ, Гренландия и Дания подписаха тристранно споразумение за сигурността на острова. То позволява на Вашингтон да разшири военното си присъствие в Гренландия, докато потвърждава суверенитета и териториалната независимост на автономната датска територия. Макар Тръмп вече да обяви сделката за голяма победа, всъщност печелившите са от другата страна.

Мастърклас по дипломация

Напрежението между Вашингтон, Нуук и Копенхаген започна да расте след връщането на Тръмп в Белия дом. Той многократно настоя САЩ да поемат контрол над най-големия остров в света и дори заплаши с военна намеса. Докато официално американският президент говореше за сигурност, редица близки до него бизнесмени посетиха Гренландия, а експертите изтъкваха, че територията е богата и на редица ресурси. Тревогите растяха, а граждани на острова започнаха да се въоръжават.

Сега изглежда, че на всичко това се слага край. Споразумението е мастърклас по дипломация, отбелязва Яна Синрам от АРД. Защото датчани и гренландци всъщност притоплят стара сделка - от 1951 година, която позволява на САЩ сериозно военно присъствие на острова. Присъствие, което всъщност е от полза за сигурността на Гренландия.

Тръмп даде крачка назад, а НАТО спечели от сделката

Нови са само конкретните планове за допълнителни бази. Съединените щати възнамеряват да разширят съществуващата космическа база "Питуфик" и да построят две нови военни бази в южната и източната част на Гренландия. По този начин американците отново ще участват по-активно в отбраната на арктическия остров, след като в годините след края на Студената война се бяха отдръпнали от тези ангажименти. Това би било от полза за НАТО, която трябва да отстоява Арктика от интересите на Русия и Китай. Ангажиментите на САЩ към военния алианс вече не са даденост, затова всяка стъпка в тази посока всъщност е плюс.

"Собствеността ти дава неща, които не можеш да получиш от подписването на документ, позволяващ да имаш база", заяви Тръмп в началото на годината, когато още настояваше да получи пълен контрол над Гренландия. Очевидно той се е отказал от тези претенции, а политическата цена, която САЩ платиха за малкото отстъпки, които получиха, е изключително висока, отбелязва Микел Рунге Олесен от Датския институт за международни изследвания пред "Ню Йорк Таймс". Защото европейците вече имат не едно наум за бъдещите отношения с Вашингтон.

В преамбюла на споразумението страните потвърждават суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания, както и правото на самоопределение на гренландския народ. С подписа си Тръмп даде крачка назад и потвърди, че съдбата на Гренландия се решава в Нуук и Копенхаген, а не във Вашингтон, пише и Яна Синрам от АРД.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лили Шпекова 🥒

    27 18 Отговор
    Дойчо Велев,ама ти сериозно ли?САЩ верно ли не са си направили добре сметката?🥳🤣🤣🤣🤣👍

    17:39 23.09.2026

  • 2 Така ли

    27 17 Отговор
    му викат вече на поражението? Надхитряване? 🤣😂🤣

    Коментиран от #21

    17:42 23.09.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    22 25 Отговор
    Сега ракетите от Гренландия ще стигат за 3 минути до Маскалия!

    Коментиран от #9, #47

    17:43 23.09.2026

  • 4 Евроджендър

    17 17 Отговор
    Тази партенка е списана от някой пълен клоун

    17:43 23.09.2026

  • 5 поредната тъпа лъжа от дойче зеле

    23 17 Отговор
    и как се случи това след като само америка ще има думата с кой и какво да търгуват голям смях соросидната медия .

    17:44 23.09.2026

  • 6 Тоя дебил дето не харесва DW,

    13 11 Отговор
    пак го чете!

    Коментиран от #13

    17:44 23.09.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    21 13 Отговор
    Всъщност точно Тръмп си ги изпързаля - вместо да плаща за да придобие острова те му го дадоха буквално за без пари

    Коментиран от #42

    17:45 23.09.2026

  • 8 Зелето пак се е вкиснало

    9 12 Отговор
    Ако някой следи фиксинга на европейската централна банка доларът върви нагоре спрямо еврото което го предвиждаха и Кристин Лагард и Кристалина Георгиева.
    Икономиката и енергетиката смешници.
    При тези корекции цените на горивата в Европейския съюз също нагоре.
    Който разбрал разбрал

    17:46 23.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ХАХАХА

    12 11 Отговор
    Тръмп каза и окупира. Слага там базите. Споразумението за суверенитет нищо не значи.

    17:47 23.09.2026

  • 11 хихи

    7 10 Отговор
    ДойчеЗеле Напише ли нещо, значи вярно е обратното..

    17:48 23.09.2026

  • 12 То и ние уж суверенна държава

    13 9 Отговор
    но златото си го изнасят без да ни дават.
    И с Гренландия ще стане така.

    Коментиран от #27

    17:48 23.09.2026

  • 13 хихи

    8 8 Отговор

    До коментар #6 от "Тоя дебил дето не харесва DW,":

    ДойчеЗеле не се чате!!! Само заглавието и коментарите...

    17:49 23.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 гост

    6 6 Отговор
    Да пишем нещо,какво са го надхитрили,че това си е автономна датска територия...просто се разбраха,Тръмпоча мисли повече за САЩ отколкото за Гренландия защото ядрените силози са в оня край и при изстрелване ракетите към Щатите ,ще минат оттам.

    17:52 23.09.2026

  • 16 ганчо соросоиден много си знаел ма

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя Путинофила":

    ракети от космоса хахах миличка писах ти зареди си вибриращия пингвин че ако не е вътре в теб полудяваш

    Коментиран от #18

    17:52 23.09.2026

  • 17 НонСенс е бре

    9 6 Отговор
    Вашингтон да разшири военното си присъствие в Гренландия, реално да я окупира обаче видиш ли потвърждавал бил Тръмп някакъв суверенит и териториалната независимост на автономната датска територия. Когато окупационната армия е повече от цялото население на Грнландия това какво е? Гренланците казаха че референдум ще правят ама сега и това право дефакто им се отнема с някакво си там "споразумение за сигурност" което е и без правен характер дефакто. Брутален пример за варварството на Запада. И вместо по 1 милион долара на човек сега ще подкупят само нищожествата в парламента. Точно както и нас в България ни вкараха в НАТО и признахме Македония за държава ...сценарият е един и същ ...

    17:54 23.09.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "ганчо соросоиден много си знаел ма":

    На Ганя малкото мозъче само пингвинчета може да роди!

    Коментиран от #23

    17:54 23.09.2026

  • 19 Андрешко

    6 3 Отговор
    А ние кого надхитрихме?? Хи хи

    Коментиран от #26

    17:55 23.09.2026

  • 20 DW - Пропаганден машинен

    8 5 Отговор
    Как DW-Гьобелс Веле пак пише глупости!!!
    "Как ковидваксините помагат"!?!? и т. н.
    И какво са надхитрили на практика Гренландия, ще бъде окупирана от американските нашественици и войниците, ще са повече от местното население!

    17:56 23.09.2026

  • 21 ДА ОКУПАЦИЯТА СЕ НАРИЧА ОХРАНА

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Така ли":

    ?!!;!!!?????ЖАЛКИИИИИ,ЖААААККИИИ ДАТЧАНИ........

    18:00 23.09.2026

  • 22 Кой?

    2 0 Отговор
    Царя на сделките?Написал учебници!

    18:00 23.09.2026

  • 23 хаха на фентовете на пп дб

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    само педофили имат в главата искаш да бъдеш насил@ван нали ма

    18:00 23.09.2026

  • 24 ТВА МАЙ МУ ВИКАТ ОКУПАЦИЯ

    5 4 Отговор
    НЕ ОХРАНА.....

    Коментиран от #38

    18:01 23.09.2026

  • 25 604

    3 4 Отговор
    педроханските троулови съ рядко тъпи сурватки!!!

    18:01 23.09.2026

  • 26 Муцунски

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Андрешко":

    Македония,бе!

    18:01 23.09.2026

  • 27 На теб

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "То и ние уж суверенна държава":

    защо да дават?

    18:03 23.09.2026

  • 28 Удри евраста с лопатЕто

    2 5 Отговор
    А кой ще окупира Гренландия, па тея все да се направят на хитри, и хитрата сврака с двата крака.

    Коментиран от #32

    18:05 23.09.2026

  • 29 Въобще това не е верно

    2 6 Отговор
    Че "собствеността" ти дава неща, които не можеш да получиш от подписването на документ, позволяващ да имаш база". Това е новият фалшив наратив за наивници и алабализми за някакъв успех. Както не е вярно също, че сериозно военно присъствие на острова било всъщност от полза за сигурността на Гренландия. Пълни глупости са това. И ако се замислите малко ще си зададете и въпроса: как точно се "гарантира" правото на самоопределение на гренландския народ като дефакто се лишава от правото на референдум и преамбюла на споразумението страните потвърждават суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания ? Хахахаха..... Само дето не са написали че Гренландия става Западният фланг на НАТО щото съвсем бутафорно щеше да е и още въпроси и насмешки щеше да предизвика

    Коментиран от #34

    18:07 23.09.2026

  • 30 Пламен

    5 2 Отговор
    Копейки , Ръмп искаше Гренландия както Путя искаше Украйна.
    Видя че не става.Сега ще плаща за бази и инфраструктура.
    Грендлаците печелят, Дания тоже.

    Коментиран от #33

    18:07 23.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Удри русораста с лопатЕто

    5 2 Отговор

    До коментар #28 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Кой те би с чук по кухата кратуна?

    18:10 23.09.2026

  • 33 Мдаа

    8 1 Отговор

    До коментар #30 от "Пламен":

    Копейките пак с два пръста нпо-ваътре задНИКА.

    18:12 23.09.2026

  • 34 хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Въобще това не е верно":

    Я по тихо бе московитски грухтящ орк. Споразумението е същото като това от 1951. Формулирано по друг начин.

    Коментиран от #39

    18:13 23.09.2026

  • 35 И как ми кажете DW може да каже

    3 7 Отговор
    Урсула-цървула сдаде багажа и Европа капитулира. Дали е възможно подобно нещо да прочетем? А впрочем да питам Дания ли трябваше сделки да подписва или ЕС и то с пълно мнозинство по устава на ЕС по тази тема? А? Защото тук не става дума както ни се представя "само там две бази" а за съвсем друго ...

    18:14 23.09.2026

  • 36 хаха

    3 1 Отговор
    Байганьовските добичета пак са се разгрухтяли в празноглавие. ХАХАХА
    Голям смях пада с тези безполезни ориенталски орки.

    През 1951 г. САЩ и Дания подписват малко известно споразумение в областта на отбраната, което позволява на САЩ „да подобряват и като цяло да пригодят района за военни цели“ в Гренландия, както и „да изграждат, инсталират, поддържат и експлоатират съоръжения и оборудване“ там.
    Ядрената вратичка: тайно писмо от 1957 г.
    Макар договорът да не споменава изрично ядрените оръжия, тайно писмо от 1957 г., изпратено от датския министър-председател Х. К. Хансен, косвено допуска тяхното присъствие. Това породи спорове, особено след като през 1968 г. бомбардировач B-52, превозващ ядрени бойни глави, катастрофира близо до Туле.

    Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е останала само една действаща американска военна база.

    Коментиран от #49

    18:15 23.09.2026

  • 37 Важното е

    6 1 Отговор
    че Путин не може да припари в Гренладия!

    18:16 23.09.2026

  • 38 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "ТВА МАЙ МУ ВИКАТ ОКУПАЦИЯ":

    Ама така ли бе московитски хомоорк?

    През 1951 г. САЩ и Дания подписват малко известно споразумение в областта на отбраната, което позволява на САЩ „да подобряват и като цяло да пригодят района за военни цели“ в Гренландия, както и „да изграждат, инсталират, поддържат и експлоатират съоръжения и оборудване“ там.

    Въпреки че в пика на Студената война САЩ поддържаха между 17 и 30 военни обекта на територията на Гренландия, повечето от основните крайбрежни летища и военноморски съоръжения бяха изградени първоначално по време на Втората световна война – преди 1951 г. Днес на острова е останала само една действаща американска военна база.

    Ходи си окупирай задните части бе петроханска мека китка.

    18:17 23.09.2026

  • 39 Тихо кифлйок !

    1 7 Отговор

    До коментар #34 от "хаха":

    Освен известните северни популации, учените са открили там и уникална изолирана група бели мечки в югоизточната част на Гренландия, които се адаптират към местните условия без ледена платформа през цялата година. И ги хранят с трупове на украинци последните 3 години.

    Коментиран от #43, #45, #48

    18:18 23.09.2026

  • 40 Демократ

    7 0 Отговор
    Изконна общочовешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    18:18 23.09.2026

  • 41 Опазването

    0 6 Отговор
    на пингвините,споменато ли е?

    18:18 23.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Копейкотрошач

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Тихо кифлйок !":

    Теслата!

    18:19 23.09.2026

  • 44 Надхитриха???

    2 6 Отговор
    Само зомбираните журналисти на DW могат така смвхотяоено да изопачават фактите! Бай Дончо подходи в класическия подход на търговските преговори, като много добре знаеше, че военна инвазия на Гренландия ще разтури цялостно НАТО като организация и изобщо нямаше подобни намерения. Всеобщото европейско вайканв сработи изцяло в негова полза и по този начин той си постигна целта за разширяване на стратегическия контрол в чувствителна зона. А после жалките журналистически мисирки представят клякането на Европа за пореден път като грандиозен успех! Жалка история!

    Коментиран от #52, #54

    18:19 23.09.2026

  • 45 Вова

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Тихо кифлйок !":

    А косатката?

    18:20 23.09.2026

  • 46 Птин каза

    3 0 Отговор
    че гренландците са руски чукчета!

    18:21 23.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Пламен

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "хаха":

    Да, покрай това има и една,,подробност".
    В една от базите американците експериментално монтират ядрен реактор , който да отоплява базата.
    Реактор , който има само един контур- т.е. радиоактивната вода тече направо в ледника , демек.

    Коментиран от #53

    18:22 23.09.2026

  • 50 ЩО НЕ СПОМЕНАВАТЕ ЧЕ РУСИЯ

    0 3 Отговор
    СИ ИМА БАЗИ В ГРЕНЛАНДИЯ И ЩЕ СЛЕДИ КЪДЕ ШАВАТ САЩИТЕ ! ДОРИ ИСКАХА ДА СА ПОД РУСКА ОПЕКА НО ПУТИН ОТКАЗА - ТАКА МУ Е ПО - ДОБРЕ!

    18:26 23.09.2026

  • 51 Глупости

    0 3 Отговор
    ЕС се провали и загуби територия, ресурси и стратегически излаз на арктическото пространство. САЩ имат право на вето по външните въпроси и Гренландия дефакто им става васална.

    18:26 23.09.2026

  • 52 Абе пич

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Надхитриха???":

    Колкото краварите разработиха Аляска
    Толкова ще разработят и Гренландия ! Освен милитари тъпотии и оранжерии за марихуана друго няма да направят. Само риболова ще блокират и то вече се отразява на цените на рибата. 30% за 2 месеца скочиха в световен мащаб и се говори за още 30 до края на годината ... честито.. и 1 трилион долара бюджетни средства ще се налеят в нещо което никой няма никога да го види

    18:27 23.09.2026

  • 53 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Пламен":

    Макар договорът да не споменава изрично ядрените оръжия, тайно писмо от 1957 г., изпратено от датския министър-председател Х. К. Хансен, косвено допуска тяхното присъствие. Това породи спорове, особено след като през 1968 г. бомбардировач B-52, превозващ ядрени бойни глави, катастрофира близо до Туле.

    Я се скрий бе байганьовец! От 1951 могат да си разполагат колкото си искат бази!
    От 1957 мога и ядрено да разполагат... Ае марш

    18:27 23.09.2026

  • 54 Така си е пич

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Надхитриха???":

    Насилствената окупация на Гренландия
    от САЩ би означавала края на НАТО !
    Европейският съюз в лицето на ЕК трябваше да излъже по някакъв начин европейците и да помогне на САЩ като я представи като НЕнасилствена НЕокупация е заявил Андрюс Кубилюс...
    Че ей това ви е Запада, Западните ценности, НАТЮ-ту и Демокрацията. Анексиране на Гренландия от САЩ? Тръмп: „Анексиране е, Имаме нужда от документи за собственост върху земя“ и отново Тръмп подчерта, че не се интересува от друго решение освен поемането на собствеността върху острова без значение от документалното оформление по казуса

    18:29 23.09.2026

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