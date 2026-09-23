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Давид Алаба на крачка от Серия А

Давид Алаба на крачка от Серия А

23 Септември, 2026 17:24 428 0

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Постигна устна договорка с Удинезе

Давид Алаба на крачка от Серия А - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият защитник на Реал Мадрид Давид Алаба е изключително близо до продължаване на кариерата си в италианската Серия А. 34-годишният капитан на националния отбор на Австрия е постигнал устно споразумение с Удинезе, разкрива трансферният инсайдър Фабрицио Романо. Очаква се финалните детайли по контракта да бъдат изчистени в най-скоро време, след което сделката да бъде обявена официално.

Алаба е със статут на свободен агент, след като договорът му с испанския гигант изтече в края на миналата кампания и не бе подновен. Австриецът акостира на „Сантиаго Бернабеу“ през лятото на 2021 година от Байерн Мюнхен и бързо се превърна в основен стълб, печелейки Ла Лига, Шампионската лига и Суперкупата на Испания още в дебютния си сезон.

Впоследствие обаче кариерата му в Мадрид бе съпътствана от поредица от неприятни травми. Общо за пет сезона с екипа на Реал той изигра 131 мача и завоюва 11 трофея, но през последната кампания записа едва 16 участия във всички турнири. Въпреки здравословните проблеми, опитният бранител бе твърд титуляр за Австрия и записа четири мача на Световното първенство това лято.

Името на Алаба бе спрягано за грандове като Интер, Милан и Ювентус, но в крайна сметка Удинезе успя да спечели надпреварата за неговия подпис.


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