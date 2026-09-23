ФИФА наложи нова забрана на Ботев (Враца)

ФИФА е наложила нова забрана на Ботев (Враца) да регистрира нови футболисти за следващите три трансферни прозореца, съобщи Sportal.bg. Това е третата санкция за клуба в рамките на по-малко от месец.

Първото наказание е от 24 август 2026 г., второто - от 3 септември, а третото - от 22 септември. И в трите случая срокът е един и същ - три трансферни прозореца.

Причината е дълг към бивши играчи

Забраните са наложени заради задължения към бивши футболисти на клуба. При подобни случаи световната футболна централа може да вдигне ограничението, след като задължението бъде погасено.

Според информацията, когато клубът плати дълговете си, ФИФА отменя санкцията в срок от няколко дни. Това означава, че забраната не е окончателна, а е обвързана с изпълнение на финансовите задължения.

Какво означава това за Ботев (Враца)

На практика клубът няма право да вписва нови играчи в състава си през следващите три трансферни периода, освен ако санкцията не бъде отменена след уреждане на задълженията. Това поставя Ботев (Враца) в усложнена позиция при планирането на селекцията.

Случаят идва само дни след предишните две ограничения и показва, че проблемът с неизплатените задължения остава активен. При положение че и трите санкции са с идентичен срок, клубът ще трябва да реши казуса, за да избегне допълнителни последствия в бъдеще.

Новината идва в момент, в който подобни ограничения от ФИФА все по-често се превръщат в пряка пречка пред работата на клубовете на трансферния пазар. За Ботев (Враца) следващият ход е ясен - уреждане на дълговете и очакване дали централата ще свали забраната.

Източници: Sportal.bg