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Еду Гаспар отказал на Крузейро, за да поеме спортните процеси в Левски

Еду Гаспар отказал на Крузейро, за да поеме спортните процеси в Левски

23 Септември, 2026 18:35 517 1

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Бразилският гранд е отправил официално запитване към бившия спортен директор на Арсенал

Еду Гаспар отказал на Крузейро, за да поеме спортните процеси в Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият член на Съвета на директорите на Левски Еду Гаспар е имал опция да продължи управленската си кариера в родната си Бразилия, преди окончателно да избере предложението на „сините“. Бразилският гранд Крузейро е отправил официално запитване към бившия спортен директор на Арсенал за поста технически директор, разкрива журналистът Евертон Гимараеш от Portal Cruzeiro Notícias.

Освен към Гаспар, клубът от Бело Оризонте се е обърнал и към Тиаго Скуро от Монако, но и двамата футболни функционери са решили да продължат професионалното си развитие в Европа.

В крайна сметка Гаспар избра Левски и на 14 септември бе официално вписан в новия Съвет на директорите на столичния клуб. Очакванията са бразилецът да играе фундаментална роля при оформянето на спортно-техническата стратегия, трансферните прозорци и цялостната структура на представителния тим. След отказа му Крузейро се е насочил към бившия национал Паулиньо, за да попълни вакантния си директорски пост.


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