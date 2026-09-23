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Хюрцелер разкри тайната на успеха на Брайтън срещу Арсенал
  Тема: Известни личности

Хюрцелер разкри тайната на успеха на Брайтън срещу Арсенал

23 Септември, 2026 13:04 415 1

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"Чайките" надвиха "топчиите" с 3:0, а мениджърът обясни успеха с печеленето на малките единоборства

Хюрцелер разкри тайната на успеха на Брайтън срещу Арсенал - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Брайтън победи Арсенал с 3:0 и нанесе първото поражение на шампиона на Англия от началото на сезона, а мениджърът Фабиан Хюрцелер обясни успеха с нещо далеч по-просто от сложна тактическа схема. Германският треньор посочи, че решаващи са били спечелените първи дуели, първите шпагати и първите статични ситуации, съобщи Спортал.

Паскал Грос откри резултата, а след него точни бяха Харалампос Костулас и Чема Андрес. Брайтън наложи висока интензивност още от началото и не позволи на Арсенал да контролира двубоя, въпреки че лондончани имаха повече владение на топката.

„Малките битки“ като голямо обяснение

Хюрцелер обобщи подхода на отбора си с думите: „Нашият подход беше да се концентрираме върху себе си и първо да спечелим малките битки. Да спечелим първия въздушен двубой, първия шпагат, първото изпълнение на тъч, първия корнер“. По думите му именно тези начални действия вкарват отбора в мача и носят увереност на футболистите.

„Звучи малко старомодно, но това наистина беше нашият подход, защото когато печелиш тези малки битки, навлизаш в мача и след това можеш да създадеш по-голям шанс“, добави Хюрцелер. Според него основата на успеха е била в дисциплината и в постоянството в отделните единоборства.

Какво не е било перфектно

Въпреки категоричния резултат Хюрцелер не представи срещата като съвършена. „Беше ли перфектен мач? Не бих казал. Има неща, които трябва да подобрим“, заяви той. Треньорът подчерта, че задачата пред Брайтън е да превръща подобни представяния в нещо обичайно, а не да разчита на единични силни вечери.

„Имаме една фраза: искаме да предизвикаме установения ред. Това не означава да го направим само в един мач. Трябва да го правим и когато не играем срещу тези отбори“, каза още Хюрцелер. Посланието му беше ясно — Брайтън търси устойчивост срещу най-силните, а не само отделни впечатляващи резултати.

Победата срещу Арсенал постави Брайтън в центъра на вниманието в Англия, а показаното на терена затвърди усещането, че отборът може да бъде неудобен съперник и за най-силните в Премиър лийг. За Арсенал поражението дойде в момент, в който тимът беше запазил статута си на непобеден от началото на сезона.

За Брайтън успехът беше повече от три точки. Той дойде с ясен игрови план, агресия без топка и ефективност в наказателното поле — комбинация, която Хюрцелер сведе до простото правило да печелиш първо малките битки.

Източници: Спортал


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  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

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    ма вие сериозно ли се помислихте за държава бе , копейки смотани?

    13:19 23.09.2026

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