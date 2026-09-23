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Луис Диас пропуска контролите на Колумбия, остава в Мюнхен

Луис Диас пропуска контролите на Колумбия, остава в Мюнхен

23 Септември, 2026 19:19 401 0

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Решението е взето лично от селекционера Нестор Лоренсо

Луис Диас пропуска контролите на Колумбия, остава в Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас бе освободен от лагера на националния отбор на Колумбия и няма да вземе участие в предстоящите приятелски срещи срещу Мексико и Парагвай. По информация на германското издание Kicker, решението е взето лично от селекционера Нестор Лоренсо след провели разговори с 29-годишния футболист.

Аржентинският специалист е изразил сериозно безпокойство от натрупаната физическа и психическа умора у офанзивния състезател и е преценил да не го натоварва допълнително. Диас ще остане в Мюнхен, където ще наблегне на пълноценна почивка и индивидуални възстановителни процедури.

Нападателят влезе колебливо в настоящия сезон, като за първите си 7 официални мача с екипа на баварците е реализирал едва едно попадение – сериозен спад спрямо миналата кампания, в която приключи с 26 гола и 24 асистенции. Колумбиецът е част от германския гранд от юли 2025 година с договор до лятото на 2029 г., а за родината си вече има записани 79 мача и 23 попадения.


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