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България отново се използва като отправна точка в гръцкия политически дебат за доходите

България отново се използва като отправна точка в гръцкия политически дебат за доходите

23 Септември, 2026 18:08 735 5

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При споровете между правителството и опозицията по икономически и социални въпроси България често служи като база за сравнение

България отново се използва като отправна точка в гръцкия политически дебат за доходите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България отново се използва като отправна точка в гръцкия политически дебат за доходите, покупателната способност и разходите за живот, отбелязва гръцкото ляво издание „Ефимерида тон синдактон“ в материал, озаглавен „Гърция – България: Съквартиранти в бедността“, пише БТА.

Изданието посочва, че при споровете между правителството и опозицията по икономически и социални въпроси България често служи като база за сравнение. Политическите противници на управляващите изтъкват близките позиции на двете страни по редица показатели, докато управляващите подчертават различията между тях.

Вестникът се позовава основно на данни на Евростат за брутния вътрешен продукт на човек от населението, риска от бедност и социално изключване, жилищните разходи, възможността за отопление на жилищата и материалните лишения.

По последните публикувани от Евростат данни брутният вътрешен продукт на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, през 2025 г. е бил 68,1 процента от средното за ЕС в България и 68,4 процента в Гърция. Това са най-ниските равнища сред страните от ЕС. За сравнение, в Люксембург показателят е 238,7 процента от средното за Съюза.

България и Гърция са сред страните с най-висок дял на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване. През 2025 г. този дял е 29,0 процента в България, което е най-високото равнище в ЕС, следвана от Гърция с 27,5 процента и Румъния с 27,4 процента. Средно за ЕС показателят е 20,9 процента, или около 92,7 милиона души, пише още изданието.

„Ефимерида тон синдактон“ обръща внимание и на жилищните разходи. Според цитираните от изданието данни на Евростат за 2025 г. те представляват 35,5 процента от разполагаемия доход на домакинствата в Гърция, докато за България делът е 19,3 процента. Изданието съпоставя тези стойности със средно равнище за ЕС от 19,2 процента.

При възможността домакинствата да поддържат жилищата си достатъчно топли положението в двете страни е сходно. По данни на Евростат за 2024 г. 19 процента от населението както в България, така и в Гърция не е било в състояние да поддържа дома си достатъчно топъл. Това са най-високите стойности в ЕС, при средно 9,2 процента за Съюза.

Гръцкият вестник разглежда статистическите данни на фона на дебата в страната за цените, доходите и покупателната способност. Изданието отбелязва, че икономическото положение и поскъпването на живота са сред основните проблеми, посочвани от гръцките граждани в социологическите проучвания.

Наскоро гръцкият държавен министър Акис Скерцос оспори сравненията между Гърция и България по отношение на заплатите, като заяви, че те се основават на неправилно тълкуване на статистическите данни на Евростат. В своя публикация във Фейсбук, препечатана от гръцки медии, Скерцос коментира критики на гръцката опозиция, основани на данните за брутния вътрешен продукт на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност.


Гърция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресист

    8 2 Отговор
    Първи сме по ръст на доходите!На депутатите!

    18:12 23.09.2026

  • 2 Балкански неволи

    7 2 Отговор
    Горе долу на,Балканите всички сме хитреци на дребно , далаверки и бедност.

    18:16 23.09.2026

  • 3 Мицкоски

    1 2 Отговор
    Мизернициииии всички сте цигани у циганския клозет БУУЛГАРИСТАН ЦЦИГАНИСТАН

    18:29 23.09.2026

  • 4 Като се вземе

    1 0 Отговор
    средната от официалната РЗ на депутатите и минималната на работниците Е 3 800€ но има и хора които получават по 300€ и те са стотици хиляди а и доста със "емирсли" в шест цифрени суми нещата хич не са наред...

    18:32 23.09.2026

  • 5 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Работех в ЗИН Пазарджик и през 1990 г в завода дойде представител на Солунската промишлено търговска палата /или някакво друго име но това е по същност /с предложение за коопериране след демократичните промени като бяхме уведомени че този човек ще донесе мостри на изделия които може да се изработват в завода!?Показахме му основното производство и цеховете в които може да се изработват и други изделия и след това го помолихме да покаже мострите.Човекът се поколеба помисли и каза че ще говори с директора -И когато попитахме директора какво е казал и вижте неговия отговор -Г-да не ми е удобно да ви показвам мострите те не са достойни за вашето производство-Във Вашия завод има повече машини отколкото в град Солун !?От тогавашното предприятие в което работеха над 2800 души сега има нещо като развалини.. според мен- --!?

    18:34 23.09.2026

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