Мерил Стрийп си навлече критики за ролята на Аслан в новата адаптация на "Хрониките на Нарния"

Изборът на холивудската актриса Мерил Стрийп за гласа на Аслан в новата екранизация на „Хрониките на Нарния“ предизвика полемика сред част от почитателите на поредицата на К. С. Луис. Причината е, че Аслан е мъжки персонаж и има силно изразена връзка с образа на Исус Христос в литературния свят на писателя.

77-годишната носителка на три награди „Оскар“ ще озвучи митичния лъв в „Нарния: Племенникът на магьосника“ на режисьорката Грета Гъруиг. Филмът на Netflix е планиран за кинопремиера на 12 февруари 2027 г., а от 2 април трябва да бъде достъпен и в стрийминг платформата.

Решението Мерил Стрийп да поеме ролята предизвика критики в социалната мрежа X. Част от потребителите определиха смяната на пола на гласа като отклонение от християнската символика в произведенията на К. С. Луис. Други обаче защитиха избора и изразиха любопитство към интерпретацията на Грета Гъруиг.

Самата режисьорка обясни пред списание Empire, че е търсила актьор с авторитет и житейски опит, който едновременно да може да предаде мъдрост, радост и детско усещане за чудо.

„Исках човек, който е дълбок, но не претенциозен, който притежава тежест, без прекалена сериозност“, казва Грета Гъруиг. По думите ѝ кандидатът е трябвало да бъде над 70 години и да е сред най-големите актьори на своето поколение. Режисьорката разкрива още, че музикалната легенда Дейвид Боуи е сред вдъхновенията за нейната версия на Аслан.

В предишните филмови адаптации на „Хрониките на Нарния“, излезли между 2005 и 2010 г., Аслан беше озвучен от актьора Лиъм Нийсън. Трите продукции реализираха общи приходи от около 1,5 млрд. долара в световния боксофис.

Образът на Аслан има централно място в християнската символика на К. С. Луис. Изследователи на творчеството му посочват, че писателят не разглежда лъва просто като алегория на Христос, а като представата за това как Христос би могъл да се прояви в измисления свят на Нарния.

„Племенникът на магьосника“ разказва за създаването на Нарния и досега не е бил екранизиран. Макар романът да е шестият публикуван от седемте книги на К. С. Луис, в хронологията на историята той стои в самото начало.

Грета Гъруиг, известна с режисурата на „Барби“ и „Малки жени“, е и сценарист на новата продукция за Нетфликс. Тя определя възможността да пренесе книгата на екран като „честта на живота си“ и разказва, че именно „Племенникът на магьосника“ я е запленил като дете с образа на космическия лъв, който създава Нарния чрез песен.