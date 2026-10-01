Уелс победи Норвегия в драматичен мач от Лигата на нациите

Уелс победи Норвегия с 2:1 в третия кръг на Лига А, група 4 на Лигата на нациите. Домакините губеха след първото полувреме, но направиха обрат в началото на втората част, а Норвегия остана с човек по-малко.

Оскар Боб откри резултата в 11-ата минута след комбинация с Мартин Йодегор. Норвежкият капитан намери съотборника си в свободно пространство пред наказателното поле, а Боб завърши атаката с удар покрай Дани Уорд.

Уелс изравни в 38-ата минута. Сорба Томас подаде към Даниел Джеймс, който преодоля Орян Нюланд и направи 1:1.

Червен картон промени мача

Ситуацията се усложни за Норвегия веднага след почивката. Торбьорн Хегем беше отстранен в 46-ата минута, а Уелс се възползва от численото си предимство само две минути по-късно.

Неко Уилямс вкара за 2:1 в 48-ата минута и даде преднина на домакините. До края Уелс запази резултата, въпреки че Норвегия продължи да търси изравняване. Ерлинг Холанд започна титуляр, но не успя да се разпише.

Двата отбора отправиха по три точни удара към вратата, а притежанието на топката беше равностойно - по 50 процента. Данните са на „Гардиън“.

Уелс се върна в битката

Победата е първа за Уелс в групата след загубите с 0:1 от Португалия и с 0:2 от Дания. Преди двубоя селекционерът Крейг Белами заяви, че тимът трябва да покаже по-добро лице след поражението от датчаните.

„Този човек е машина. Ако обичате футбола, трябва да го оценявате“, каза Белами за Холанд преди мача, цитиран от „Гардиън“.

След третия кръг Португалия е лидер с девет точки. Дания, Норвегия и Уелс имат по три, като Норвегия е пред Уелс заради по-добрата голова разлика.

На 4 октомври Уелс приема Дания, докато Норвегия гостува на Португалия. В групата предстоят още три кръга.

Източници: Скай Спортс, Гардиън