Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Германия победи Сърбия с 2:0 в Лигата на нациите

Германия победи Сърбия с 2:0 в Лигата на нациите

1 Октомври, 2026 23:41, обновена 1 Октомври, 2026 23:43 353 0

  • германия-
  • сърбия-
  • лига на нациите-
  • том бишоф-
  • флориан вирц

Том Бишоф и Флориан Вирц донесоха първия успех на Германия под ръководството на Юрген Клоп.

Германия победи Сърбия с 2:0 в Лигата на нациите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия победи Сърбия с 2:0 в третия кръг от група 2 на Лига А в Лигата на нациите. Том Бишоф и Флориан Вирц отбелязаха головете за домакините на „Алианц Арена“ в Мюнхен. Успехът е първи за германския отбор под ръководството на Юрген Клоп.

Бишоф даде преднина на Германия в 39-ата минута. Полузащитникът се разписа в първия мач, в който започна като титуляр за националния отбор. В 61-ата минута Флориан Вирц удвои аванса на домакините и оформи крайния резултат.

Дебют за Урбиг и Шерхант

Юрген Клоп направи две промени в стартовия състав. Вратарят на „Байерн“ Йонас Урбиг и нападателят на „Фрайбург“ Дери Шерхант започнаха първия си мач за Германия. Серж Гнабри изведе домакините с капитанската лента.

Урбиг получи възможност за дебют след решението на Клоп да го постави под рамката. В навечерието на срещата вратарят заяви: „При германския национален отбор винаги става дума за спечелване на мачове и това е стремежът на всеки от нас.“

Германия се върна в битката в групата

Германците започнаха турнира с равенство 1:1 като гости на Нидерландия, а след това загубиха с 0:1 от Гърция. Сърбия също беше без спечелена точка преди двубоя в Мюнхен, след поражения с 1:2 от Гърция и Нидерландия.

Победата даде на Германия първи успех в кампанията и чиста мрежа. Тимът ще изиграе следващия си мач на 4 октомври, когато ще гостува на Гърция. Сърбия ще приеме Нидерландия в същия кръг.

Източници: Скай Спортс, Спортшау


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове