Германия победи Сърбия с 2:0 в Лигата на нациите

Германия победи Сърбия с 2:0 в третия кръг от група 2 на Лига А в Лигата на нациите. Том Бишоф и Флориан Вирц отбелязаха головете за домакините на „Алианц Арена“ в Мюнхен. Успехът е първи за германския отбор под ръководството на Юрген Клоп.

Бишоф даде преднина на Германия в 39-ата минута. Полузащитникът се разписа в първия мач, в който започна като титуляр за националния отбор. В 61-ата минута Флориан Вирц удвои аванса на домакините и оформи крайния резултат.

Дебют за Урбиг и Шерхант

Юрген Клоп направи две промени в стартовия състав. Вратарят на „Байерн“ Йонас Урбиг и нападателят на „Фрайбург“ Дери Шерхант започнаха първия си мач за Германия. Серж Гнабри изведе домакините с капитанската лента.

Урбиг получи възможност за дебют след решението на Клоп да го постави под рамката. В навечерието на срещата вратарят заяви: „При германския национален отбор винаги става дума за спечелване на мачове и това е стремежът на всеки от нас.“

Германия се върна в битката в групата

Германците започнаха турнира с равенство 1:1 като гости на Нидерландия, а след това загубиха с 0:1 от Гърция. Сърбия също беше без спечелена точка преди двубоя в Мюнхен, след поражения с 1:2 от Гърция и Нидерландия.

Победата даде на Германия първи успех в кампанията и чиста мрежа. Тимът ще изиграе следващия си мач на 4 октомври, когато ще гостува на Гърция. Сърбия ще приеме Нидерландия в същия кръг.

Източници: Скай Спортс, Спортшау