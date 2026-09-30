Радев от Брюксел: Когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие

Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна, каза днес премиерът Румен Радев в интервю за телевизия "Евронюз" в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса, предаде БТА.
Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни, добави той. Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир. Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейните доставки, посочи премиерът.
Нашият призив е за взаимно изслушване и за открити канали за комуникация. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха. Дали съществува? Може би не, не знам. Винаги трябва да мислим дали сме готови за най-опасния сценарий. Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори по друг начин, попита Радев.
Изобщо не съм адвокат на руския президент Владимир Путин и на руския външен министър Сергей Лавров. Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. Просто припомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да си затворим очите за факта, че Русия разполага с ядрена мощ в Европа и това влиза в сметките. Никой не взима това предвид, посочи Радев.
Невинаги моето политическо задължение да говоря в рамките на политически общоприетото съвпада с моят военен опит и образованието ми за стратегическа оценка. Например войната в Украйна създаде предизвикателство не само за нашата архитектура на сигурността и производствената ни база, но и за нашето единство и способностите ни, а най-вече за критичното ни мислене и реалистичния ни подход. Засегната бе възможността ни за реалистична задълбочена оценка на войната. Най-много засегна способността ни да определим постижими политически цели и да ги приложим във военна стратегия, възможността ни да определим какво е победата и как да очертаем пътя към нея, за да се постигне мир, каза премиерът.
Много е тъжно, че ако човек се отклони от обичайното политическо говорене, му се поставя незабавно етикет "проруски". Действителността не е такава. Не ме интересува подкрепата за Русия, а реалистичният подход и намирането най-сетне на пътя към мира. Това е война на изтощение и е растяща опасност, изцежда икономиката и социалните ни системи. Трябва най-накрая да се постигне равновесие между военните, икономическите и дипломатическите средства. Засега не виждам добър баланс, каза Радев.
В сърцевината на досегашния подход е Русия да бъде принудена да се включи в преговори с помощта на сила. Това е постигане на мир чрез сила. Виждаме резултата - още стотици хиляди жертви, разрушена страна. Опасявам се от последната руска стратегия, фронтът е замразен, Украйна изпитва недостиг на бойци. Миналата година Украйна оцеля с развитието на технологии да преодолее недостига на хора. Това е огромен успех и той спря руското придвижване напред по фронта. Русия има превъзходство в далекобойното оръжие, отбеляза премиерът.
В отговор на въпроси той призова за по-ефективна дипломация, когато ЕС разговаря със САЩ. Премиерът добави, че бъдещето на страните от Западните Балкани, Украйна и Молдова е в ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вова
Коментиран от #3, #43
14:36 30.09.2026
2 Прав е генерал Радев
Коментиран от #5, #9
14:38 30.09.2026
3 Володя
До коментар #1 от "Вова":Осъзнал се е!
14:39 30.09.2026
4 Българин
Коментиран от #13, #15
14:40 30.09.2026
5 Да бе
До коментар #2 от "Прав е генерал Радев":Как само излъга раята като каза мутри вън😀 няма да го бъде.
Коментиран от #41
14:41 30.09.2026
6 Пич
На българите пари не дава, а на украинците - дава, лъжеца му с лъжец!!!
А сега - гласувайте за Йотова, беееее.....
Коментиран от #45
14:41 30.09.2026
7 А леле
Коментиран от #10
14:42 30.09.2026
8 Вова
14:42 30.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ти от
До коментар #12 от "Сталин":Хирошима ли си....
14:49 30.09.2026
15 Сталин
До коментар #4 от "Българин":Няма по жалки от мизерните цървули които се подиграват на другите нации които проливат кръв за интересите на държавата си ,а цървулите се крият по дупките и продават децата си за едно шише ракия
14:49 30.09.2026
16 Да Да Точно така
14:49 30.09.2026
17 Гьобелс
До коментар #12 от "Сталин":Санитаря ни вика!
14:49 30.09.2026
18 Нфсзй
14:50 30.09.2026
19 .....
До коментар #12 от "Сталин":Ма къде ги виде само западни бе,има и източни, тъп ли си😂😂😂
14:51 30.09.2026
20 Пак
14:51 30.09.2026
21 Илиана
14:52 30.09.2026
22 Ясно е ,че
Коментиран от #47
14:52 30.09.2026
23 Цвете
14:53 30.09.2026
24 Засилете
14:54 30.09.2026
25 Кой
14:56 30.09.2026
26 Преводач
14:57 30.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тревогите на руския Агресор
14:59 30.09.2026
29 Дипломация
пият домашна ракия! Като капак ще глобява и социалните мрежи като Фейсбук и Инстаграм,
ако имат обяви за домашна ракия, което ще доведе до изтеглянето им от България.
Едно към едно с крепостна русия! Честито на 1.5 млн. балъци, гласували за него.
Сега гласувайте и за Йотова. Не виждате ли, че ви блокират и фейса бе джензита тъпи?
15:01 30.09.2026
30 Русийката
Ако не е ядреното оръжие, яко щях да ям сопата!
15:02 30.09.2026
31 Доброволец към руските войски в Украйна
15:02 30.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Мунчо оправдава ли се?
15:04 30.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Азззззззз
15:07 30.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Анонимен
15:09 30.09.2026
40 ?????
Отделна тема е джавкането на прибалти, поляци, германци и вся остальная че щели да превземат Калининград.
15:11 30.09.2026
41 Анонимен
До коментар #5 от "Да бе":Мутрите са вътре червените и се избиват от стругар милионер 411 имота му е адвокат хахахаха
15:12 30.09.2026
42 ДрайвингПлежър
Време е да излиташ! 5 месеца са достатъчно време да видим, че нищо не се прави освен прах в очите! Време е за истински патриоти, а не за НАТОвски пионки!
15:13 30.09.2026
43 Европеец
До коментар #1 от "Вова":Е отпуска се червеното петрохУанско същество, нали трябва да се хареса на началниците си.... Въобще Радев излезе голям лъжец и негодяи.... Йотова също....
15:15 30.09.2026
44 Много Известен Съветски Актьор
15:15 30.09.2026
45 Ами за кой
До коментар #6 от "Пич":да гласуват?! За оня дето подписа с укрите десет години да им даваме всичко без пари,ли?!А?!Евро либе раст за българи не мисли!
Коментиран от #49
15:16 30.09.2026
46 Смешник
15:16 30.09.2026
47 Европеец
До коментар #22 от "Ясно е ,че":Да ти кажа според мен Радев си е чист червен петрохУанец (не в смисъла на калушев).... Хората му повярваха, А тои излезе най-големия лъжец....
15:20 30.09.2026
48 Фори
15:23 30.09.2026
49 Хи хи
До коментар #45 от "Ами за кой":Ама Мунчо го заложи в бюджета за 2026г , защо ? Даде ли обяснение защо го направи , обясни ! Лови шарани на бастун !
15:23 30.09.2026
50 Рундьо
15:24 30.09.2026
51 Как ни оплакна с хладка вода!
15:24 30.09.2026
52 Мдаа
15:25 30.09.2026