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Радев от Брюксел: Когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие

Радев от Брюксел: Когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие

30 Септември, 2026 14:35 1 520 52

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  • война

Не сме изчерпали средствата на дипломацията за Украйна, каза премиерът Румен Радев

Радев от Брюксел: Когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна, каза днес премиерът Румен Радев в интервю за телевизия "Евронюз" в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса, предаде БТА.

Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни, добави той. Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир. Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейните доставки, посочи премиерът.

Нашият призив е за взаимно изслушване и за открити канали за комуникация. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха. Дали съществува? Може би не, не знам. Винаги трябва да мислим дали сме готови за най-опасния сценарий. Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори по друг начин, попита Радев.

Изобщо не съм адвокат на руския президент Владимир Путин и на руския външен министър Сергей Лавров. Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. Просто припомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да си затворим очите за факта, че Русия разполага с ядрена мощ в Европа и това влиза в сметките. Никой не взима това предвид, посочи Радев.

Невинаги моето политическо задължение да говоря в рамките на политически общоприетото съвпада с моят военен опит и образованието ми за стратегическа оценка. Например войната в Украйна създаде предизвикателство не само за нашата архитектура на сигурността и производствената ни база, но и за нашето единство и способностите ни, а най-вече за критичното ни мислене и реалистичния ни подход. Засегната бе възможността ни за реалистична задълбочена оценка на войната. Най-много засегна способността ни да определим постижими политически цели и да ги приложим във военна стратегия, възможността ни да определим какво е победата и как да очертаем пътя към нея, за да се постигне мир, каза премиерът.

Много е тъжно, че ако човек се отклони от обичайното политическо говорене, му се поставя незабавно етикет "проруски". Действителността не е такава. Не ме интересува подкрепата за Русия, а реалистичният подход и намирането най-сетне на пътя към мира. Това е война на изтощение и е растяща опасност, изцежда икономиката и социалните ни системи. Трябва най-накрая да се постигне равновесие между военните, икономическите и дипломатическите средства. Засега не виждам добър баланс, каза Радев.

В сърцевината на досегашния подход е Русия да бъде принудена да се включи в преговори с помощта на сила. Това е постигане на мир чрез сила. Виждаме резултата - още стотици хиляди жертви, разрушена страна. Опасявам се от последната руска стратегия, фронтът е замразен, Украйна изпитва недостиг на бойци. Миналата година Украйна оцеля с развитието на технологии да преодолее недостига на хора. Това е огромен успех и той спря руското придвижване напред по фронта. Русия има превъзходство в далекобойното оръжие, отбеляза премиерът.

В отговор на въпроси той призова за по-ефективна дипломация, когато ЕС разговаря със САЩ. Премиерът добави, че бъдещето на страните от Западните Балкани, Украйна и Молдова е в ЕС.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вова

    49 4 Отговор
    Румба,много се отпускаш!

    Коментиран от #3, #43

    14:36 30.09.2026

  • 2 Прав е генерал Радев

    28 59 Отговор
    Русия са слаби ,бити и безпомощни и почват да говорят за ядрена война за отвличане на вниманието ,но предизвикват само подигравки и присмех!

    Коментиран от #5, #9

    14:38 30.09.2026

  • 3 Володя

    14 26 Отговор

    До коментар #1 от "Вова":

    Осъзнал се е!

    14:39 30.09.2026

  • 4 Българин

    58 15 Отговор
    Ние понеже сме много силни и се подиграваме яко на руснаците. Ако не бяхме толкова жалки щяхме да сме смешни.

    Коментиран от #13, #15

    14:40 30.09.2026

  • 5 Да бе

    56 3 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е генерал Радев":

    Как само излъга раята като каза мутри вън😀 няма да го бъде.

    Коментиран от #41

    14:41 30.09.2026

  • 6 Пич

    58 9 Отговор
    Мунчо излъга избирателите си, както никой не ги е лъгал!!! Изгради реторика с която привлече всички врагове на тъпите Урсулианци, но когато отиде в Брюксел им върти цугтромбони!!!
    На българите пари не дава, а на украинците - дава, лъжеца му с лъжец!!!
    А сега - гласувайте за Йотова, беееее.....

    Коментиран от #45

    14:41 30.09.2026

  • 7 А леле

    51 4 Отговор
    Почнахме да говорим на обратно . Само преди половин година предупреждаваше за ЯО и пееше в хора на Русия .Какво става Румба , какво се обърка ?

    Коментиран от #10

    14:42 30.09.2026

  • 8 Вова

    36 0 Отговор
    Няма да си все в Брюксел....

    14:42 30.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ти от

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Хирошима ли си....

    14:49 30.09.2026

  • 15 Сталин

    20 6 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Няма по жалки от мизерните цървули които се подиграват на другите нации които проливат кръв за интересите на държавата си ,а цървулите се крият по дупките и продават децата си за едно шише ракия

    14:49 30.09.2026

  • 16 Да Да Точно така

    39 1 Отговор
    Радев от Брюксел: Когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. А КОГАТО НЯМА ПАРИ В БЮДЖЕТА РУМЕН И НЕЗВЕСТНИ ЧЛЕНОВЕ БЕЗ ПРАКТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВО ПО МАСА ПОСЯГА КЪМ РАКИЯТА НА НАРОДА. ТАМ ЩЯЛО ДА ПОТЕЧЕ ПАРИ КЪМ ХАЗНАТА. ЗАЩО ЛИ НЕ СЪМ СЕ СЕТИЛ ДОСЕГА ???

    14:49 30.09.2026

  • 17 Гьобелс

    14 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Санитаря ни вика!

    14:49 30.09.2026

  • 18 Нфсзй

    19 5 Отговор
    Като шибнат финансовите центрове по света и войничките ще свършат.

    14:50 30.09.2026

  • 19 .....

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Ма къде ги виде само западни бе,има и източни, тъп ли си😂😂😂

    14:51 30.09.2026

  • 20 Пак

    19 3 Отговор
    клишета и поучаване , много бръщолеви и напомняне , като че ли никой не го знае , че Русия имала ядрена мощ....

    14:51 30.09.2026

  • 21 Илиана

    14 3 Отговор
    Премиера казва друго,извадено е от контекста!

    14:52 30.09.2026

  • 22 Ясно е ,че

    22 3 Отговор
    Радев е 100% тръмпист , но за да не губи болшинството от електората си ...се прави на заблудена копейка.

    Коментиран от #47

    14:52 30.09.2026

  • 23 Цвете

    10 11 Отговор
    ТИ СИ СЛУШАЙ " ТРЕВОГИТЕ " ,А АЗ ТИ ЗАДАВАТ ДИРЕКТЕН ВЪПРОС, ПУТИН АГРЕСОР ЛИ Е? ПОКАНИ ЙОТОВА И ЗАМИНАВАЙТЕ В МОСКВА ДА ЧУЕТЕ ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ ,ИМА ЛИ НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕКРАТЯВА ВОЙНАТА ИЛИ ОТНОВО ЩЕ ПОМИЛВАТЕ РУСКИ ОЛИГАРСИ И НАРКОМАНИ ? 🤔✈️🇧🇬

    14:53 30.09.2026

  • 24 Засилете

    6 2 Отговор
    охраната на складовете!

    14:54 30.09.2026

  • 25 Кой

    13 5 Отговор
    Малко са ни били 500 г робство,нищо не сме научили и мисленето ни е такова,жалък народ

    14:56 30.09.2026

  • 26 Преводач

    8 2 Отговор
    Английския му е лош!

    14:57 30.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тревогите на руския Агресор

    6 11 Отговор
    Зеления чорап е загрижен за тревогите на руските терористи....Срам!!!

    14:59 30.09.2026

  • 29 Дипломация

    8 11 Отговор
    По примера на неговият господар Путин, Радев ще преследва и глобява всички, които
    пият домашна ракия! Като капак ще глобява и социалните мрежи като Фейсбук и Инстаграм,
    ако имат обяви за домашна ракия, което ще доведе до изтеглянето им от България.
    Едно към едно с крепостна русия! Честито на 1.5 млн. балъци, гласували за него.
    Сега гласувайте и за Йотова. Не виждате ли, че ви блокират и фейса бе джензита тъпи?

    15:01 30.09.2026

  • 30 Русийката

    5 6 Отговор
    Братя Шмиргели!
    Ако не е ядреното оръжие, яко щях да ям сопата!

    15:02 30.09.2026

  • 31 Доброволец към руските войски в Украйна

    12 3 Отговор
    Този чичо върви по много тънък лед и накрая ще се пропука под краката му!

    15:02 30.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мунчо оправдава ли се?

    8 0 Отговор
    На мен така ми звучи.

    15:04 30.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Азззззззз

    11 0 Отговор
    Тоя пак е на екскурзия. Нали уж щеше да решава проблемите на България, вместо това се завлякъл в Брюксел космоса да оправя... Честито на гласувалите за тоя тарикат.

    15:07 30.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анонимен

    4 0 Отговор
    РАДИВ С ЮМРУК И ДИПЛОМАЦИЯ ВОДИВ МОСКВА С ДРУГАРЯ ПУТИН ДАВАЙ НЕ СЕ КРИЙ В ЕВРОПЕЙСКАТА НИ ДЪРЖАВА

    15:09 30.09.2026

  • 40 ?????

    11 3 Отговор
    Радев да не се прави на по-голям католик от папата и да си наляга парцалите щото не Русия отиде към границите на НАТО, а НАТО отиде към границите на Русия въпреки двуличните си обещания дадени на глупака Горбачов.
    Отделна тема е джавкането на прибалти, поляци, германци и вся остальная че щели да превземат Калининград.

    15:11 30.09.2026

  • 41 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе":

    Мутрите са вътре червените и се избиват от стругар милионер 411 имота му е адвокат хахахаха

    15:12 30.09.2026

  • 42 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Радев пак върти палачинката! ДОСТАТЪЧНО!
    Време е да излиташ! 5 месеца са достатъчно време да видим, че нищо не се прави освен прах в очите! Време е за истински патриоти, а не за НАТОвски пионки!

    15:13 30.09.2026

  • 43 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вова":

    Е отпуска се червеното петрохУанско същество, нали трябва да се хареса на началниците си.... Въобще Радев излезе голям лъжец и негодяи.... Йотова също....

    15:15 30.09.2026

  • 44 Много Известен Съветски Актьор

    3 1 Отговор
    Румба, внимавай! "Многоходовчика" се е "вкиснал", а ти му лазиш по нервите допълнително. То на всички е ясно, че "СВО-то" се превърна в "обсерация", че всичките "червени линии" на Кремъл, бяха раздрани, като стар чаршаф, но може да похвалиш жужето. Например, за неговата "мъдрост" и че е време да спре да се пеняви, а да прояви разум, какъвто всъщност няма. Или нещо в този дух. А ти "Путин се чувства слаб"! Какъв русофил си бе?

    15:15 30.09.2026

  • 45 Ами за кой

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    да гласуват?! За оня дето подписа с укрите десет години да им даваме всичко без пари,ли?!А?!Евро либе раст за българи не мисли!

    Коментиран от #49

    15:16 30.09.2026

  • 46 Смешник

    3 0 Отговор
    Зеления чорап да внимава с тия уклончиви коментари че ще загуби голяма част от привържениците си подкрепящи Русия особено за президентските избори

    15:16 30.09.2026

  • 47 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ясно е ,че":

    Да ти кажа според мен Радев си е чист червен петрохУанец (не в смисъла на калушев).... Хората му повярваха, А тои излезе най-големия лъжец....

    15:20 30.09.2026

  • 48 Фори

    0 0 Отговор
    Странно защо нито той нито Йомтова не призоваха нито веднъж Путин да седне да преговаря.Винаги ЕС им е виновен че няма преговори.Путин като не иска да преговаря нека Радев го докара на масата за преговори.

    15:23 30.09.2026

  • 49 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ами за кой":

    Ама Мунчо го заложи в бюджета за 2026г , защо ? Даде ли обяснение защо го направи , обясни ! Лови шарани на бастун !

    15:23 30.09.2026

  • 50 Рундьо

    1 0 Отговор
    Ами Путин има ядрени оръжия да унищожи Слънчевата система, ти имаш два самолета и половина, които дори не могат да излетят. Кашик нещастен.

    15:24 30.09.2026

  • 51 Как ни оплакна с хладка вода!

    0 0 Отговор
    Румене,затова ли те избрахме?! Ти си бил страшен йезуит!

    15:24 30.09.2026

  • 52 Мдаа

    0 0 Отговор
    Румката е попил от дибилизма на евро клоуните! Мислех го за по-умен!

    15:25 30.09.2026

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